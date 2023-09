Qualidade do código CI/CD

Qualidade de código CI/CD, no contexto da plataforma AppMaster, refere-se aos processos de integração contínua (CI) e entrega contínua (CD) que garantem código de alta qualidade, confiável e sustentável para aplicativos de software criados usando a plataforma no-code. O principal objetivo da Qualidade de Código CI/CD é fornecer às equipes de desenvolvimento de software as melhores práticas, ferramentas e processos de automação que possam ajudá-los a criar, testar e implantar seus aplicativos com um nível mais alto de eficiência e precisão, mantendo a integridade do base de código e reduzindo a probabilidade de introduzir defeitos ou causar regressões.

A integração contínua (CI) é uma prática de desenvolvimento que envolve os desenvolvedores integrando regularmente suas alterações de código em um repositório compartilhado, várias vezes ao dia. Isso ajuda a identificar e resolver problemas de integração antecipadamente, o que auxilia na prevenção do acúmulo de bugs e na simplificação da depuração. A entrega contínua (CD) é a extensão natural da integração contínua, garantindo que as alterações de código não sejam apenas integradas, mas também testadas e implantadas na produção, ao mesmo tempo que mantêm ambientes próximos da produção em outros estágios do pipeline. Os pipelines de CI/CD são cruciais para minimizar o tempo de espera entre as alterações de software, garantindo um tempo de lançamento no mercado mais rápido e melhorando o processo geral de lançamento.

A poderosa ferramenta no-code do AppMaster facilita o desenvolvimento de back-end, web e aplicativos móveis, permitindo que os desenvolvedores criem modelos de dados visualmente, projetem processos de negócios, criem APIs REST e endpoints de serviços da web. A plataforma gera automaticamente código-fonte, compila aplicativos, executa testes, empacota aplicativos em contêineres docker (para back-ends) e implanta na nuvem, garantindo um alto nível de qualidade e capacidade de manutenção dos aplicativos. O código gerado segue as melhores práticas e padrões de design padrão do setor, fornecendo uma base robusta e escalável para aplicativos.

A qualidade do código CI/CD no AppMaster não apenas garante a implantação perfeita de aplicativos recém-criados, mas também garante os processos contínuos de manutenção, refatoração e solução de erros. Por meio do monitoramento contínuo, a plataforma permite um exame minucioso de logs e métricas de desempenho para identificar gargalos, vulnerabilidades de segurança e discrepâncias que podem afetar a qualidade do código.

AppMaster emprega testes automatizados rigorosos em diferentes estágios de desenvolvimento para mitigar erros e manter altos padrões de qualidade de código. As metodologias de teste do AppMaster incluem testes unitários, testes de integração, testes ponta a ponta e testes de estresse. Essa abordagem abrangente de testes garante que os aplicativos gerados atendam aos requisitos funcionais, alcancem alta disponibilidade e mantenham desempenho excepcional em diversas circunstâncias.

Um aspecto vital da qualidade do código CI/CD é a implementação de padrões e diretrizes de codificação que promovam a criação de código sustentável e escalável. AppMaster gera código usando Go (Golang) para aplicativos backend, estrutura Vue3 e JS/TS para aplicativos web, e Kotlin, Jetpack Compose e SwiftUI para aplicativos móveis. Ao aderir às práticas recomendadas nessas linguagens e estruturas de programação, AppMaster oferece aplicativos de alta qualidade que são fáceis de manter e estender.

As revisões de código desempenham um papel significativo na qualidade do código CI/CD, pois ajudam a detectar inconsistências, possíveis problemas e áreas que podem ser otimizadas. AppMaster permite que clientes com assinaturas Enterprise acessem o código-fonte gerado, permitindo que revisões de código sejam realizadas por equipes de desenvolvimento para garantir a conformidade com os padrões internos de codificação e as melhores práticas do setor.

Um dos aspectos mais vitais da qualidade do código CI/CD é seu impacto na dívida técnica. AppMaster elimina dívidas técnicas sempre gerando aplicativos do zero sempre que os requisitos são modificados. Isso garante que o software gerado esteja sempre atualizado com as alterações mais recentes, fornecendo uma base de código estável, confiável e consistente.

Concluindo, a qualidade do código CI/CD fornece uma abordagem sistemática para aprimorar o processo de desenvolvimento de software, garantindo rápida integração, teste e implantação, ao mesmo tempo que mantém um código robusto e de fácil manutenção. A plataforma no-code da AppMaster facilita o alcance das metas de qualidade de código CI/CD por meio de sua geração automatizada de código aderente às melhores práticas, testes abrangentes e processos de implantação eficientes, garantindo a entrega de aplicativos de software de alta qualidade, escaláveis ​​e confiáveis para empresas de todos os tamanhos.