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Качество кода CI/CD

30, авг. 2023

Качество кода CI/CD в контексте платформы AppMaster относится к процессам непрерывной интеграции (CI) и непрерывной доставки (CD), которые обеспечивают высококачественный, надежный и поддерживаемый код для программных приложений, созданных с использованием платформы no-code. Основная цель CI/CD Code Quality — предоставить командам разработчиков программного обеспечения лучшие практики, инструменты и процессы автоматизации, которые помогут им создавать, тестировать и развертывать свои приложения с более высоким уровнем эффективности и точности, сохраняя при этом целостность кодовой базы и снижения вероятности внесения дефектов или возникновения регрессий.

Непрерывная интеграция (CI) — это практика разработки, которая предполагает, что разработчики регулярно интегрируют изменения своего кода в общий репозиторий несколько раз в день. Это помогает выявить и устранить проблемы интеграции на ранней стадии, что помогает предотвратить накопление ошибок и упростить отладку. Непрерывная доставка (CD) — это естественное продолжение непрерывной интеграции, гарантирующее, что изменения кода не только интегрируются, но также тестируются и развертываются в рабочей среде, сохраняя при этом среду, близкую к производственной, на других этапах конвейера. Конвейеры CI/CD имеют решающее значение для минимизации времени между изменениями программного обеспечения, обеспечения более быстрого выхода на рынок и улучшения общего процесса выпуска.

Мощный инструмент AppMaster no-code упрощает разработку серверных, веб- и мобильных приложений, позволяя разработчикам визуально создавать модели данных, проектировать бизнес-процессы, создавать REST API и endpoints веб-сервисов. Платформа автоматически генерирует исходный код, компилирует приложения, запускает тесты, упаковывает приложения в docker-контейнеры (для бэкендов) и развертывает в облаке, обеспечивая высокий уровень качества и удобства обслуживания приложений. Сгенерированный код соответствует передовым отраслевым стандартам и шаблонам проектирования, обеспечивая надежную и масштабируемую основу для приложений.

Качество кода CI/CD в AppMaster не только обеспечивает плавное развертывание вновь созданных приложений, но также гарантирует постоянное обслуживание, рефакторинг и устранение ошибок. Благодаря непрерывному мониторингу платформа позволяет тщательно проверять журналы и показатели производительности для выявления узких мест, уязвимостей безопасности и несоответствий, которые могут повлиять на качество кода.

AppMaster использует строгие автоматизированные тесты на разных этапах разработки для устранения ошибок и поддержания высоких стандартов качества кода. Методологии тестирования AppMaster включают модульное тестирование, интеграционное тестирование, сквозное тестирование и стресс-тестирование. Такой комплексный подход к тестированию гарантирует, что созданные приложения соответствуют функциональным требованиям, обеспечивают высокую доступность и сохраняют выдающуюся производительность при различных обстоятельствах.

Важным аспектом качества кода CI/CD является внедрение стандартов и рекомендаций по кодированию, которые способствуют созданию поддерживаемого и масштабируемого кода. AppMaster генерирует код с использованием Go (Golang) для серверных приложений, платформы Vue3 и JS/TS для веб-приложений, а также Kotlin, Jetpack Compose и SwiftUI для мобильных приложений. Придерживаясь рекомендуемых методов работы с этими языками программирования и платформами, AppMaster предоставляет высококачественные приложения, которые легко поддерживать и расширять.

Проверки кода играют важную роль в обеспечении качества кода CI/CD, поскольку помогают выявить несоответствия, потенциальные проблемы и области, которые можно оптимизировать. AppMaster позволяет клиентам с подпиской Enterprise получать доступ к сгенерированному исходному коду, позволяя группам разработчиков выполнять проверки кода для обеспечения соответствия внутренним стандартам кодирования и лучшим отраслевым практикам.

Одним из наиболее важных аспектов качества кода CI/CD является его влияние на технический долг. AppMaster устраняет технический долг, всегда создавая приложения с нуля при изменении требований. Это гарантирует, что созданное программное обеспечение всегда будет актуально с учетом последних изменений, обеспечивая стабильную, надежную и согласованную кодовую базу.

В заключение, качество кода CI/CD обеспечивает систематический подход к совершенствованию процесса разработки программного обеспечения, обеспечивая быструю интеграцию, тестирование и развертывание, сохраняя при этом надежный и удобный в обслуживании код. Платформа AppMaster no-code способствует достижению целей качества кода CI/CD за счет автоматического создания кода, отвечающего передовым практикам, комплексного тестирования и эффективных процессов развертывания, гарантируя предоставление высококачественных, масштабируемых и надежных программных приложений. для предприятий любого размера.

Изучите больше терминов:
Автоматизация CI/CD Время простоя CI/CD Интеграция CI/CD Интеграция CI/CD DevSecOps Контейнеризация CI/CD Конфигурация CI/CD Лучшие практики CI/CD Мониторинг CI/CD-инфраструктуры Оркестрация CI/CD Постоянное совершенствование CI/CD Рабочий процесс CI/CD Сборка CI/CD Стратегия отката CI/CD Тестирование производительности CI/CD Управление релизами CI/CD Цикл обратной связи CI/CD

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