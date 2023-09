CI/CD-Codequalität bezieht sich im Kontext der AppMaster Plattform auf die Prozesse der kontinuierlichen Integration (CI) und der kontinuierlichen Bereitstellung (CD), die qualitativ hochwertigen, zuverlässigen und wartbaren Code für Softwareanwendungen gewährleisten, die mit der no-code Plattform erstellt wurden . Das Hauptziel von CI/CD Code Quality besteht darin, Softwareentwicklungsteams Best Practices, Tools und Automatisierungsprozesse zur Verfügung zu stellen, die ihnen helfen können, ihre Anwendungen mit einem höheren Maß an Effizienz und Genauigkeit zu erstellen, zu testen und bereitzustellen und gleichzeitig die Integrität der zu wahren Codebasis und verringert die Wahrscheinlichkeit, Fehler einzuführen oder Regressionen zu verursachen.

Kontinuierliche Integration (CI) ist eine Entwicklungspraxis, bei der Entwickler ihre Codeänderungen regelmäßig und mehrmals täglich in ein gemeinsames Repository integrieren. Dies trägt dazu bei, Integrationsprobleme frühzeitig zu erkennen und zu lösen, was dazu beiträgt, die Anhäufung von Fehlern zu verhindern und das Debuggen zu vereinfachen. Continuous Delivery (CD) ist die natürliche Erweiterung der kontinuierlichen Integration und stellt sicher, dass Codeänderungen nicht nur integriert, sondern auch getestet und in der Produktion bereitgestellt werden, während in anderen Phasen der Pipeline produktionsnahe Umgebungen beibehalten werden. CI/CD-Pipelines sind von entscheidender Bedeutung, um die Vorlaufzeit zwischen Softwareänderungen zu minimieren, eine schnellere Markteinführung sicherzustellen und den gesamten Release-Prozess zu verbessern.

Das leistungsstarke no-code Tool von AppMaster erleichtert die Entwicklung von Backend-, Web- und Mobilanwendungen und ermöglicht es Entwicklern, Datenmodelle visuell zu erstellen, Geschäftsprozesse zu entwerfen, REST-APIs und Web-Service- endpoints zu erstellen. Die Plattform generiert automatisch Quellcode, kompiliert Anwendungen, führt Tests durch, packt Anwendungen in Docker-Container (für Backends) und stellt sie in der Cloud bereit, um ein hohes Maß an Anwendungsqualität und Wartbarkeit sicherzustellen. Der generierte Code folgt branchenüblichen Best Practices und Designmustern und bietet eine robuste und skalierbare Grundlage für Anwendungen.

Die CI/CD-Codequalität in AppMaster gewährleistet nicht nur die nahtlose Bereitstellung neu erstellter Anwendungen, sondern garantiert auch die fortlaufenden Wartungs-, Refactoring- und Fehlerlösungsprozesse. Durch kontinuierliche Überwachung ermöglicht die Plattform eine sorgfältige Prüfung von Protokollen und Leistungsmetriken, um Engpässe, Sicherheitslücken und Diskrepanzen zu identifizieren, die sich auf die Codequalität auswirken könnten.

AppMaster verwendet strenge automatisierte Tests in verschiedenen Entwicklungsstadien, um Fehler zu minimieren und hohe Standards der Codequalität aufrechtzuerhalten. Zu den Testmethoden von AppMaster gehören Unit-Tests, Integrationstests, End-to-End-Tests und Stresstests. Dieser umfassende Testansatz garantiert, dass die generierten Anwendungen funktionale Anforderungen erfüllen, eine hohe Verfügbarkeit erreichen und unter verschiedenen Umständen eine hervorragende Leistung aufrechterhalten.

Ein wesentlicher Aspekt der CI/CD-Codequalität ist die Implementierung von Codierungsstandards und -richtlinien, die die Erstellung von wartbarem und skalierbarem Code fördern. AppMaster generiert Code mit Go (Golang) für Backend-Anwendungen, dem Vue3-Framework und JS/TS für Webanwendungen sowie Kotlin, Jetpack Compose und SwiftUI für mobile Anwendungen. Durch die Einhaltung der empfohlenen Praktiken innerhalb dieser Programmiersprachen und Frameworks liefert AppMaster qualitativ hochwertige Anwendungen, die einfach zu warten und zu erweitern sind.

Codeüberprüfungen spielen eine wichtige Rolle bei der CI/CD-Codequalität, da sie dabei helfen, Inkonsistenzen, potenzielle Probleme und Bereiche zu erkennen, die optimiert werden können. AppMaster ermöglicht Kunden mit Enterprise-Abonnements den Zugriff auf den generierten Quellcode und ermöglicht so die Durchführung von Codeüberprüfungen durch Entwicklungsteams, um die Einhaltung interner Codierungsstandards und Best Practices der Branche sicherzustellen.

Einer der wichtigsten Aspekte der CI/CD-Codequalität ist ihre Auswirkung auf die technische Verschuldung. AppMaster eliminiert technische Schulden, indem Anwendungen immer von Grund auf neu generiert werden, wenn Anforderungen geändert werden. Dies garantiert, dass die generierte Software immer auf dem neuesten Stand der Änderungen ist und eine stabile, zuverlässige und konsistente Codebasis bietet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass CI/CD-Codequalität einen systematischen Ansatz zur Verbesserung des Softwareentwicklungsprozesses bietet, indem eine schnelle Integration, Tests und Bereitstellung sichergestellt und gleichzeitig robuster und wartbarer Code aufrechterhalten wird. Die no-code Plattform von AppMaster erleichtert das Erreichen der CI/CD-Codequalitätsziele durch die automatisierte Generierung von Best-Practice-konformem Code, umfassende Tests und effiziente Bereitstellungsprozesse und gewährleistet so die Bereitstellung hochwertiger, skalierbarer und zuverlässiger Softwareanwendungen für Unternehmen jeder Größe.