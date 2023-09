Jakość kodu CI/CD w kontekście platformy AppMaster odnosi się do procesów ciągłej integracji (CI) i ciągłego dostarczania (CD), które zapewniają wysoką jakość, niezawodność i łatwość konserwacji kodu dla aplikacji tworzonych przy użyciu platformy no-code. Głównym celem modułu CI/CD Code Quality jest zapewnienie zespołom programistów najlepszych praktyk, narzędzi i procesów automatyzacji, które mogą pomóc im w tworzeniu, testowaniu i wdrażaniu aplikacji z wyższym poziomem wydajności i dokładności przy jednoczesnym zachowaniu integralności oprogramowania. kodu i zmniejszenie prawdopodobieństwa wprowadzenia defektów lub spowodowania regresji.

Ciągła integracja (CI) to praktyka programistyczna, która polega na tym, że programiści regularnie integrują zmiany w kodzie ze wspólnym repozytorium, kilka razy dziennie. Pomaga to wcześnie identyfikować i rozwiązywać problemy z integracją, co pomaga zapobiegać gromadzeniu się błędów i upraszcza debugowanie. Ciągłe dostarczanie (CD) to naturalne rozszerzenie ciągłej integracji, zapewniające, że zmiany w kodzie są nie tylko integrowane, ale także testowane i wdrażane w środowisku produkcyjnym, przy jednoczesnym utrzymywaniu środowisk zbliżonych do produkcyjnych na innych etapach potoku. Potoki CI/CD mają kluczowe znaczenie dla minimalizacji czasu realizacji pomiędzy zmianami oprogramowania, zapewnienia szybszego wprowadzenia produktu na rynek i usprawnienia ogólnego procesu wydawania oprogramowania.

Potężne narzędzie AppMaster, no-code ułatwia tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, umożliwiając programistom wizualne tworzenie modeli danych, projektowanie procesów biznesowych, tworzenie interfejsów API REST i endpoints usług internetowych. Platforma automatycznie generuje kod źródłowy, kompiluje aplikacje, uruchamia testy, pakuje aplikacje do kontenerów dokowanych (dla backendów) i wdraża w chmurze, zapewniając wysoki poziom jakości aplikacji i łatwości konserwacji. Wygenerowany kod jest zgodny ze standardami branżowymi i wzorcami projektowymi, zapewniając solidną i skalowalną podstawę dla aplikacji.

Jakość kodu CI/CD w AppMaster nie tylko zapewnia bezproblemowe wdrażanie nowo tworzonych aplikacji, ale także gwarantuje bieżące procesy utrzymania, refaktoryzacji i rozwiązywania błędów. Dzięki ciągłemu monitorowaniu platforma umożliwia szczegółową analizę logów i wskaźników wydajności w celu zidentyfikowania wąskich gardeł, luk w zabezpieczeniach i rozbieżności, które mogą mieć wpływ na jakość kodu.

AppMaster wykorzystuje rygorystyczne, automatyczne testy na różnych etapach rozwoju, aby ograniczyć błędy i utrzymać wysokie standardy jakości kodu. Metodologie testowania AppMaster obejmują testy jednostkowe, testy integracyjne, testy typu end-to-end i testy warunków skrajnych. To kompleksowe podejście do testowania gwarantuje, że wygenerowane aplikacje spełniają wymagania funkcjonalne, osiągają wysoką dostępność i utrzymują wyjątkową wydajność w różnych okolicznościach.

Istotnym aspektem jakości kodu CI/CD jest wdrożenie standardów kodowania i wytycznych, które promują tworzenie łatwego w utrzymaniu i skalowalnego kodu. AppMaster generuje kod przy użyciu Go (Golang) dla aplikacji backendowych, frameworku Vue3 i JS/TS dla aplikacji internetowych oraz Kotlin, Jetpack Compose i SwiftUI dla aplikacji mobilnych. Stosując się do zalecanych praktyk w ramach tych języków programowania i frameworków, AppMaster dostarcza wysokiej jakości aplikacje, które są łatwe w utrzymaniu i rozbudowie.

Przeglądy kodu odgrywają znaczącą rolę w jakości kodu CI/CD, ponieważ pomagają wykryć niespójności, potencjalne problemy i obszary, które można zoptymalizować. AppMaster umożliwia klientom posiadającym subskrypcję Enterprise dostęp do wygenerowanego kodu źródłowego, umożliwiając zespołom programistycznym przeprowadzanie przeglądu kodu w celu zapewnienia zgodności z wewnętrznymi standardami kodowania i najlepszymi praktykami branżowymi.

Jednym z najważniejszych aspektów jakości kodu CI/CD jest jego wpływ na dług techniczny. AppMaster eliminuje dług techniczny, generując aplikacje zawsze od zera, gdy tylko wymagania zostaną zmodyfikowane. Gwarantuje to, że wygenerowane oprogramowanie jest zawsze aktualne i zawiera najnowsze zmiany, zapewniając stabilną, niezawodną i spójną bazę kodu.

Podsumowując, jakość kodu CI/CD zapewnia systematyczne podejście do usprawniania procesu tworzenia oprogramowania poprzez zapewnienie szybkiej integracji, testowania i wdrożenia, przy jednoczesnym zachowaniu solidnego i łatwego w utrzymaniu kodu. Platforma AppMaster no-code ułatwia osiągnięcie celów związanych z jakością kodu CI/CD poprzez automatyczne generowanie kodu zgodnego z najlepszymi praktykami, kompleksowe testowanie i wydajne procesy wdrażania, zapewniając dostarczanie wysokiej jakości, skalowalnych i niezawodnych aplikacji dla firm każdej wielkości.