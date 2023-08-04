عمل بدون كود </ h2>

يشير No-Code Business إلى نموذج أو نهج عمل يستفيد من منصات تطوير بدون كود لإنشاء حلول برمجية وتقديمها دون الحاجة إلى مهارات البرمجة أو البرمجة التقليدية. في الأعمال التجارية No-Code ، يمكن للأفراد أو الفرق إنشاء التطبيقات وتخصيصها ونشرها باستخدام واجهات مرئية وكتل بناء مسبقة الإنشاء مقدمة من النظام الأساسي no-code.

من خلال استخدام منصة تطوير no-code مثل AppMaster ، يمكن للشركات تمكين المطورين المواطنين ، الذين قد لا يكون لديهم خلفية في تطوير البرامج ، لإنشاء تطبيقات وظيفية وقابلة للتطوير. يسمح إضفاء الطابع الديمقراطي على التنمية للمؤسسات بوضع نماذج أولية للتطبيقات ونشرها بسرعة ، مما يقلل من الاعتماد على المطورين المهرة ويسرع من الوقت المستغرق في السوق.

مزايا الأعمال No-Code:

1. إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام: توفر الأنظمة الأساسية No-code واجهة سهلة الاستخدام وسهلة الاستخدام ، مما يتيح للمستخدمين غير التقنيين تصميم وبناء التطبيقات. تتيح إمكانية الوصول هذه للأفراد من مختلف الإدارات داخل المنظمة المساهمة بنشاط في عملية التطوير ، وتعزيز التعاون والابتكار.

2. فعالة من حيث التكلفة: تطوير No-code يلغي الحاجة إلى موارد تشفير وبرمجة واسعة ، وبالتالي تقليل تكاليف التطوير. من خلال تمكين المطورين المواطنين وتقليل الاعتماد على المبرمجين المحترفين ، يمكن للشركات تخصيص ميزانيتها لمجالات أساسية أخرى في المنظمة.

3. التطوير السريع للتطبيقات: تتيح الأنظمة الأساسية No-code للشركات تطوير التطبيقات بوتيرة متسارعة. باستخدام الواجهات المرئية والمكونات المبنية مسبقًا ، يمكن للمطورين تجميع التطبيقات وتكوينها بسرعة ، مما يقلل بشكل كبير من الوقت المطلوب للتطوير والنشر.

4. المرونة والتخصيص: توفر أدوات No-code نطاقًا واسعًا من القوالب والمكونات القابلة للتخصيص التي يمكن تخصيصها لتلبية احتياجات العمل المحددة. تسمح هذه المرونة للمؤسسات بإنشاء تطبيقات فريدة ومخصصة دون قيود قواعد التعليمات البرمجية الجامدة.

5. التطوير التكراري: تدعم الأنظمة No-code على تعليمات برمجية ممارسات التطوير التكراري ، مما يسمح للشركات بالتكيف بسرعة مع تطبيقاتها وتكرارها بناءً على ملاحظات المستخدم أو المتطلبات المتغيرة. تمكّن هذه المرونة المؤسسات من الاستمرار في الاستجابة لمتطلبات السوق وتحسين حلول البرامج الخاصة بها بمرور الوقت.

6. تخفيض الديون الفنية: تقوم منصات التطوير No-code بإنشاء تطبيقات من نقطة الصفر كلما كانت هناك تغييرات في المخططات. هذا النهج يلغي الديون التقنية ، حيث أن التطبيقات دائمًا ما تكون محدثة ومبنية على أحدث مجموعة تكنولوجية. وبالتالي ، يمكن للشركات الحفاظ على قواعد كود برمجية نظيفة وفعالة دون عبء الأنظمة القديمة.

أمثلة على تطبيقات الأعمال No-Code:

الأدوات الداخلية: يمكن للمؤسسات استخدام الأنظمة الأساسية no-code لإنشاء تطبيقات داخلية ، مثل أنظمة إدارة المشاريع ، وتتبع المهام ، وأدوات تتبع النفقات ، وبوابات الموظفين. يمكن لهذه التطبيقات تبسيط العمليات وتعزيز التعاون وتحسين الإنتاجية الإجمالية داخل الشركة. بوابات مواجهة العملاء: أدوات No-code تمكّن الشركات من إنشاء بوابات للعملاء ومنصات الخدمة الذاتية. يمكن أن توفر هذه البوابات للعملاء إمكانية الوصول إلى معلومات الحساب ، وموارد الدعم ، والميزات التفاعلية ، مما يعزز تجربة العميل ويقلل من عبء العمل على فرق دعم العملاء.



3. منصات التجارة الإلكترونية : تسمح الأنظمة No-code للشركات بتطوير تطبيقات التجارة الإلكترونية وتخصيصها دون الحاجة إلى الترميز التقليدي. يمكن أن تتضمن هذه الأنظمة الأساسية ميزات مثل إدارة كتالوج المنتجات ، وعربات التسوق ، وتكامل الدفع ، وتتبع الطلبات ، مما يمكّن الشركات من إنشاء وجود عبر الإنترنت وبيع المنتجات أو الخدمات عبر الإنترنت.

4. تطبيقات الهاتف المحمول: تدعم الأنظمة No-code تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة لمنصات Android و iOS. يمكن إنشاء هذه التطبيقات باستخدام واجهة مرئية ، مما يسمح للشركات بإنشاء تطبيقات للهاتف المحمول دون كتابة تعليمات برمجية معقدة. يمكن لتطبيقات الأجهزة المحمولة التي تم تطويرها باستخدام أدوات no-code تقديم وظائف مختلفة ، مثل جمع البيانات ، ودفع الإشعارات ، والتكامل مع أنظمة الواجهة الخلفية.

توفر شركة No-Code Business أيضًا مستوى من المرونة للمؤسسات ، مما يسمح لها بالتكيف بسرعة مع متطلبات السوق المتغيرة وتكرار حلول البرامج الخاصة بها. من خلال واجهة مرئية ووظيفة drag-and-drop ، تمكّن الأنظمة الأساسية no-code الشركات من إجراء تعديلات وتحديثات على تطبيقاتها دون الحاجة إلى دورات ترميز أو تطوير مكثفة. تسهل هذه المرونة النماذج الأولية السريعة ، والتجريب ، والقدرة على محاور التطبيقات أو توسيع نطاقها بناءً على ملاحظات المستخدم ومتطلبات العمل المتطورة.

علاوة على ذلك ، فإن نموذج الأعمال No-Code يعزز التعاون ويمكّن الفرق متعددة الوظائف من المشاركة في عملية تطوير البرمجيات. مع أساليب التطوير التقليدية ، غالبًا ما تعتمد الشركات بشكل كبير على المطورين المتخصصين أو أقسام تكنولوجيا المعلومات لإنشاء حلول البرمجيات وصيانتها. ومع ذلك ، تعمل الأنظمة no-code على تمكين الأفراد من مختلف الإدارات ، مثل التسويق والمبيعات والعمليات ودعم العملاء ، من المساهمة بنشاط في تطوير التطبيقات. يعزز هذا التعاون الشعور بالملكية ويشجع الابتكار ويساعد في سد الفجوة بين الفرق الفنية وغير الفنية.

نظرًا لأن المؤسسات تدرك بشكل متزايد مزايا نموذج الأعمال No-Code ، فإن اعتماد منصات تطوير no-code في ازدياد. وفقًا لبحث أجرته شركة Forrester ، من المتوقع أن ينمو سوق منصات التطوير no-code بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 40٪ بحلول عام 2025. ويشير هذا النمو الكبير إلى الطلب المتزايد على حلول التطوير المرنة والتي يمكن الوصول إليها والتي تمكّن الشركات من إنشاء تطبيقات برمجية دون الاعتماد فقط على المطورين المحترفين. كما يسلط الضوء على الإمكانات القوية لنموذج No-Code Business في تحويل الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات مع تطوير البرامج والابتكار الرقمي.

يستفيد نموذج الأعمال No-Code من منصات التطوير no-code لتمكين الشركات من إنشاء وتقديم حلول برمجية بدون مهارات ترميز أو برمجة مكثفة. يوفر هذا النموذج خفة الحركة ، ويعزز التعاون ، ويمكّن المؤسسات من إنشاء نماذج أولية وتخصيص وتكرار تطبيقاتها بسرعة. مع التبني المتزايد لمنصات no-code ونمو السوق المتوقع ، تتبنى الشركات نموذج الأعمال No-Code كإستراتيجية رئيسية لتسريع تطوير التطبيقات ، وخفض التكاليف ، ودفع التحول الرقمي.