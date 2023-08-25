边缘计算是信息技术 (IT) 领域的一种新兴范例，旨在处理、存储和分析更接近数据源或生成数据的网络“边缘”的数据。在no-code开发的背景下，边缘计算是指应用程序逻辑的去中心化实现，在网络外围、更靠近用户或数据源的设备、传感器和网关上执行，而不是单独执行在集中式服务器或云平台上。这种方法具有多种优势，例如减少延迟、提高隐私性和安全性以及高效的数据处理。

边缘计算的核心在于利用物联网 (IoT) 小工具、边缘服务器和智能手机等智能设备的计算能力，将工作负载分配和卸载到网络边缘的概念。因此，传输和处理数据所需的往返时间 (RTT) 大大减少。根据 IoT Analytics 的研究，在边缘处理的物联网数据百分比预计将从 2018 年的 10% 增加到 2025 年的 75%。

在AppMaster no-code平台时代，边缘计算的实现可以通过应用逻辑在各种设备和网关之间的高效分布来实现。其背后的主要原因之一是可视化业务流程（BP）设计者在创建和管理应用程序逻辑中的作用。 Web BP 和移动 BP Designer 允许开发可在用户设备和边缘网关上运行的业务逻辑组件，而无需与服务器进行持续的来回通信。这可以显着减少延迟并提高应用程序性能，这对于实时处理和分析至关重要。

no-code环境中边缘计算的一个实际例子可以在移动应用程序领域看到。用户与智能手机上的移动应用程序交互，生成源源不断的数据和事件流。通过利用边缘计算的力量， AppMaster的服务器驱动架构可以通过在用户智能手机上本地执行应用程序逻辑来确保无缝应用程序性能，而不需要将每个请求发送到服务器。因此，使用AppMaster构建的移动应用程序可以动态更新，无需向App Store和Play Market提交新版本，从而确保提高应用程序性能和更好的用户体验。

边缘计算在增强在AppMaster等no-code平台上开发的应用程序的隐私和安全性方面也发挥着至关重要的作用。通过在边缘设备上本地处理敏感数据，可以最大限度地减少向服务器传输数据的需求，从而降低数据泄露和攻击的可能性。在强制要求严格的安全性和合规性要求的环境中，边缘计算可以为寻求保护数据和维持客户信任的企业带来改变。

满足资源密集型应用程序的需求是边缘计算使no-code开发平台受益匪浅的另一个方面。通过处理靠近源头的数据，边缘计算可以大大减少集中式服务器上的资源消耗。这对于扩展应用程序以适应企业和高负载用例尤其重要，因为生成的应用程序高效、轻量级，甚至适用于资源受限的环境。

从长远来看，边缘计算在AppMaster这样的no-code平台上的集成有助于最大限度地减少技术债务。每次重新开发或更新都是从头开始生成的，没有任何不必要的代码元素。这使得应用程序在其整个生命周期中更加可维护、稳定和高性能。

总之，边缘计算是软件开发领域的一项重要技术，其与AppMaster等no-code平台的集成对于为最终用户提供灵活、高效和安全的解决方案至关重要。通过利用边缘计算功能， AppMaster的客户可以开发出不仅响应速度更快，而且还具有改进的可扩展性、资源效率和安全性的应用程序。因此， AppMaster能够更好地满足不同业务规模和行业的需求，同时还能实现更具成本效益和更快的开发流程。