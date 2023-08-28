اختبار متعدد المتغيرات

يعد الاختبار متعدد المتغيرات، والذي يتم اختصاره غالبًا باسم MVT، طريقة متقدمة لتقييم وتحسين واجهة مستخدم التطبيق (UI) وتجربة المستخدم (UX) عن طريق إجراء تجارب متعددة في وقت واحد. في سياق no-code مثل AppMaster ، يعني هذا إجراء تقييم شامل لمكونات التطبيق عن طريق تعديل جوانب مختلفة من واجهة المستخدم والمحتوى والتخطيط وعوامل أخرى، من أجل تحديد المجموعات التي تؤدي إلى أفضل مشاركة للمستخدم ومعدلات التحويل، أو غيرها من النتائج المرجوة.

أحدثت الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster ثورة في الطريقة التي يقوم بها المطورون وغير المطورين على حد سواء بإنشاء التطبيقات وإدارتها، مما يجعل قوة تطوير التطبيقات في أيدي أولئك الذين ليس لديهم معرفة بالبرمجة. وقد أدى هذا التحول إلى تسريع الحاجة إلى تقنيات تحسين قوية مثل الاختبار متعدد المتغيرات للتأكد من أن التطبيقات المبنية على مثل هذه الأنظمة الأساسية سهلة الاستخدام وجذابة وفعالة في تحقيق أهدافها المقصودة.

في جوهره، يتضمن الاختبار متعدد المتغيرات إنشاء أشكال متعددة لواجهة مستخدم التطبيق ومكونات التصميم والمحتوى وقياس تأثير هذه التغييرات بشكل منهجي على مقاييس أداء معينة. يمكن أن تتضمن هذه المقاييس تفاعل المستخدم، ووقت المكوث، ومرات مشاهدة الصفحة، ومعدلات التحويل، ومعدلات الارتداد، من بين أمور أخرى. الهدف الأساسي من الاختبار متعدد المتغيرات هو تحديد مجموعة المتغيرات التي تؤدي إلى النتيجة المرغوبة، مثل زيادة مشاركة المستخدم أو تحسين معدلات التحويل. على عكس اختبار A/B التقليدي، الذي يقيم متغيرًا واحدًا فقط في كل مرة، يسمح MVT بالتحليل المتزامن لمتغيرات متعددة، مما يجعله طريقة تحسين أكثر كفاءة وفعالية في كثير من الحالات.

في سياق no-code مثل AppMaster ، يتم استخدام الاختبار متعدد المتغيرات لتحسين كل من الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية للتطبيقات، بالإضافة إلى عمليات الأعمال المرتبطة بها. على سبيل المثال، يمكن للمطورين استخدام MVT لتقييم كفاءة نماذج البيانات، وفعالية عمليات منطق الأعمال، واستجابة REST API وWSS Endpoints، والأداء العام لتطبيقات الويب والهاتف المحمول. ومن خلال القيام بذلك، يمكنهم تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسينات بسرعة وإجراء التعديلات اللازمة وفقًا لذلك دون زيادة وقت أو جهد التطوير بشكل كبير.

توفر منصة AppMaster no-code عددًا لا يحصى من أدوات التصور، ووظائف drag-and-drop ، وعناصر التصميم الشاملة التي توفر بيئة غنية للاختبار متعدد المتغيرات. تمكن هذه الميزات أصحاب المصلحة من مقارنة مكونات واجهة المستخدم المختلفة والتخطيطات وأشكال المحتوى المختلفة وتعديلها بسهولة حسب الحاجة حتى يجدوا المجموعة المثالية. علاوة على ذلك، نظرًا لأن AppMaster ينشئ تطبيقات حقيقية ويستخدم أطر عمل حديثة مثل Vue3 وKotlin و Jetpack Compose ، يمكن للمطورين أن يكونوا واثقين من أن نتائج الاختبار متعدد المتغيرات الخاصة بهم تمثل بدقة تجارب المستخدمين الحقيقيين.

لإجراء اختبار فعال متعدد المتغيرات على نظام أساسي no-code مثل AppMaster ، يجب اتباع عدة خطوات. أولاً، يجب على المطورين تحديد أهدافهم والمقاييس المرتبطة بها، مثل مشاركة المستخدم أو معدلات التحويل أو غيرها. بعد ذلك، يجب عليهم تحديد المتغيرات التي يرغبون في اختبارها، والتي يمكن أن تتضمن اختلافات المحتوى، ومكونات واجهة المستخدم، والتخطيطات، والمزيد. بمجرد تحديد هذه المتغيرات، يجب على المطورين إنشاء أشكال متعددة لكل منها وتنفيذ هذه التغييرات داخل التطبيق. وأخيرًا، يجب عليهم قياس تأثير هذه التغييرات على المقاييس المحددة باستخدام أدوات التحليل المتقدمة ومقارنة النتائج بإصدار التحكم لتحديد المجموعة الأكثر فعالية من المتغيرات.

يمكن استخلاص العديد من الفوائد من إجراء اختبار متعدد المتغيرات على منصة no-code مثل AppMaster. أولاً، يسمح للمطورين باختبار تطبيقاتهم وتحسينها بسرعة دون الحاجة إلى خبرة برمجية أو تقنية واسعة النطاق. وينتج عن ذلك أوقات نشر أسرع وتطوير أكثر فعالية من حيث التكلفة. ثانيًا، نظرًا لأن MVT توفر رؤى حول تفضيلات المستخدم وسلوكياته، يمكن للمطورين اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات عند تصميم تطبيقاتهم وتحسينها، مما يؤدي إلى تجارب مستخدم أفضل وزيادة رضا العملاء. وأخيرًا، مع إجراء التحسينات المستمرة بناءً على نتائج الاختبار متعدد المتغيرات، يتم الحفاظ على الجودة الشاملة للتطبيقات ووظائفها، مما يقلل من الديون الفنية وتكاليف الصيانة طويلة الأجل.

في الختام، يعد الاختبار متعدد المتغيرات تقنية قوية وأساسية في سياق no-code مثل AppMaster ، مما يساعد المطورين وغير المطورين على حد سواء على تحسين واجهة المستخدم والمحتوى والمكونات الخاصة بتطبيقاتهم للحصول على أفضل تجربة مستخدم ممكنة. من خلال الاستفادة من الميزات والقدرات المتقدمة لمنصة AppMaster no-code ، يمكن لأصحاب المصلحة تحديد المجموعة الأكثر فعالية من المتغيرات بسرعة ودقة لتحقيق أهدافهم المرجوة، مما يؤدي إلى تطبيقات ذات أداء أفضل ومستخدمين أكثر سعادة.