كود خالي من </ h2>

في سياق No-Code ، يشير مصطلح "بدون رمز" إلى النهج المبسط والفعال الذي يمكّن الأفراد والفرق غير التقنيين من تطوير التطبيقات وتصميمها ونشرها دون الحاجة إلى لغات البرمجة التقليدية أو خبرة البرمجة. من خلال الاستفادة من قوة أدوات التطوير المرئي والوحدات النمطية المبنية مسبقًا ، تتيح الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية للمستخدمين إنشاء تطبيقات متطورة ومخصصة من خلال دمج العناصر من خلال واجهة سهلة الاستخدام وبديهية.

إن ظهور المنصات الخالية من الأكواد ، مثل AppMaster ، مدفوع أساسًا بالحاجة إلى التطوير السريع ، وتوفير التكاليف ، والبساطة في عالم يمثل فيه التحول الرقمي أولوية قصوى للشركات من جميع الأحجام. وفقًا لدراسة أجرتها Forrester Research ، من المتوقع أن ينمو سوق التطوير بدون رمز إلى 21.2 مليار دولار بحلول عام 2022 ، مقارنة بـ 3.8 مليار دولار في عام 2017. ويسلط هذا النمو الضوء على الحاجة المتزايدة والطلب على حلول تطوير البرمجيات الفعالة في مختلف الصناعات ويعرض إمكانات المنصات الخالية من التعليمات البرمجية.

توفر منصات التطوير الخالية من الأكواد العديد من الفوائد لمن ليس لديهم خلفيات تقنية أو وقت محدود لتعلم لغات البرمجة. على سبيل المثال ، يمكن للمستخدمين إنشاء التطبيقات وتخصيصها من خلال سلسلة من واجهات drag-and-drop والمحررات المرئية والصيغ ، بدلاً من كتابة سطور من التعليمات البرمجية. هذا يقصر بشكل كبير منحنى التعلم ويلغي الحاجة إلى توظيف فرق التطوير المتخصصة. علاوة على ذلك ، يدعم التطوير الخالي من الأكواد النماذج الأولية الأسرع ، وسهولة الصيانة ، وعمليات التكرار المبسطة ، مما يسمح للشركات بأن تكون سريعة الحركة وتتفاعل مع احتياجات السوق بسرعة.

AppMaster هي أداة قوية خالية من التعليمات البرمجية لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية التي تقدم عملية موجهة بصريًا لتصميم كل شيء من نماذج البيانات إلى منطق الأعمال. مصمم BP المرئي لـ AppMaster و REST API الشامل ونقاط نهاية WSS ، من بين إمكانيات أخرى ، تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات معقدة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. بالإضافة إلى ذلك ، يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات حقيقية ، مما يسمح للمستخدمين بنشر وتحديث تطبيقاتهم دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Play Market. يقلل هذا المستوى العالي من التوليد التلقائي والأتمتة من الديون التقنية ، مما يضمن أنه حتى المطورين من المواطنين الفرديين يمكنهم إنشاء حلول برمجية شاملة وقابلة للتطوير.

ميزة أخرى لمنصات التطوير الخالية من الأكواد مثل AppMaster هي إنشاء تطبيقات ذات قابلية تطوير عالية وأداء مثالي. باستخدام تطبيقات الخلفية عديمة الحالة التي تم إنشاؤها باستخدام Go والاستفادة من قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql ، يضمن AppMaster أن تلبي تطبيقاته متطلبات الشركات ومتطلبات حالة الاستخدام عالية الحمل. علاوة على ذلك ، تقوم المنصة بإنشاء التطبيقات من البداية ، مما يوفر القدرة على التكيف والتعديل بسرعة مع كل تغيير في المخطط.

تشجع المنصات الخالية من التعليمات البرمجية أيضًا تعاونًا أكثر سلاسة بين الفرق ذات المهارات الفنية المتنوعة. تعمل بيئة التطوير المتكاملة (IDE) في AppMaster ، على سبيل المثال ، على تبسيط عملية التطوير وتجعلها أسرع بـ 10 أضعاف و 3 أضعاف فعالية التكلفة لمختلف الأعمال. تعمل هذه المنصات على إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات من خلال جعلها في متناول جمهور أوسع ، مما يؤدي في النهاية إلى مجموعة أكثر تنوعًا من الحلول لتلبية المتطلبات المتزايدة لعالمنا الرقمي.

على الرغم من الفوائد العديدة للمنصات الخالية من التعليمات البرمجية ، فمن الضروري مراعاة القيود المحتملة ، مثل الاعتماد على القوالب المعدة مسبقًا والمشكلات المحتملة مع تعقيد التطبيق. ومع ذلك ، مع التطورات والتحسينات المستمرة في المساحة no-code ، يتم تقليل هذه القيود ، مما يجعل الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية أكثر قدرة على تلبية احتياجات المطورين والشركات.

يشير مصطلح "بدون رمز" إلى النهج المبسط لتطوير التطبيقات الذي يمكّن المستخدمين من جميع الخلفيات من إنشاء التطبيقات وتكرارها ونشرها بدون معرفة البرمجة التقليدية. من خلال الاستفادة من أدوات التطوير المرئي ، وواجهات drag-and-drop ، والوحدات النمطية المبنية مسبقًا ، توفر الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية مثل AppMaster العديد من الفوائد ، بما في ذلك توفير التكاليف ، والتطوير السريع ، وتحسين التعاون. مع استمرار توسع وتطور سوق No-Code ، ستصبح المنصات الخالية من الأكواد مركزية بشكل متزايد لمشهدنا الرقمي ، مما يوفر فرصًا للكفاءة والابتكار والنمو في مختلف الصناعات.