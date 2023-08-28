في سياق التطوير no-code ، يشير التسليم المستمر (CD) إلى التسليم المتسق والمنهجي والسريع لتحديثات البرامج وتحسيناتها للمستخدمين، دون الحاجة إلى التدخل اليدوي أو إجراءات الترميز المعقدة. الهدف الأساسي للقرص المضغوط هو ضمان إنشاء التطبيقات البرمجية واختبارها ونشرها بشكل موثوق وفعال مع تقليل الوقت المستغرق لتقديم ميزات أو إصلاحات جديدة للمستخدمين. يعد القرص المضغوط مهمًا بشكل خاص في البيئة no-code ، حيث تعد سرعة وسرعة تطوير التطبيقات أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق ميزة تنافسية وتلبية متطلبات المستخدم.

أحد المبادئ الأساسية للتسليم المستمر هو أتمتة مسار تسليم البرامج، والذي يتكون من عدة مراحل، بما في ذلك التطوير والبناء والاختبار والحزم والنشر. من خلال أتمتة هذه المراحل، تتيح الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster للمطورين إمكانية إنشاء ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ في غضون ثوانٍ والاستفادة من الديون الفنية المنخفضة بشكل كبير. وذلك لأنه في كل مرة يتم فيها إجراء تغيير في مخطط التطبيق، يقوم AppMaster بإعادة إنشاء التطبيقات من البداية، وبالتالي القضاء على إمكانية نقل التعليمات البرمجية القديمة أو غير المتوافقة أو غير الفعالة إلى إصدارات جديدة من التطبيق.

ونتيجة لذلك، يمكن للمطورين الاستجابة بسرعة لمتطلبات السوق المتغيرة أو متطلبات العمل والتأكد من أن تطبيقاتهم تظل محدثة بأحدث الميزات وتحسينات الأمان وتحسينات الأداء. بالإضافة إلى ذلك، تتيح الأتمتة التي توفرها المنصات no-code للشركات تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، لأنها تقلل من الحاجة إلى العمل اليدوي الباهظ الثمن وعمليات التكامل التي تستغرق وقتًا طويلاً.

لا تمتد إمكانات التسليم المستمر لـ AppMaster إلى تطبيقات الواجهة الخلفية من جانب الخادم فحسب، بل أيضًا إلى تطبيقات الويب والهاتف المحمول. يتم دعم النظام الأساسي بواسطة مجموعة قوية من التقنيات، بما في ذلك Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وإطار عمل Vue3 مع JS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin مع Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS على الهاتف المحمول. تضمن هذه التقنيات المتطورة أن التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster قابلة للتطوير بشكل كبير وتتوافق مع أفضل ممارسات الصناعة من حيث الأداء والأمان.

الجانب الآخر المهم للتسليم المستمر في الأنظمة الأساسية no-code هو التكامل السلس مع خدمات وأدوات الطرف الثالث، مثل أنظمة التحكم في الإصدار، وخوادم التكامل المستمر، وموفري المراقبة والتحليلات. يمكّن هذا التكامل المطورين من الحفاظ على رؤية شاملة لسلامة تطبيقاتهم وأدائها وأنماط استخدامها، مما يسهل تحديد ومعالجة الاختناقات ونقاط الضعف وأوجه القصور المحتملة على الفور. بالإضافة إلى ذلك، تسمح عمليات التكامل هذه للمطورين بالاستفادة من مجموعة كاملة من الخدمات التي يقدمها مقدمو الخدمات السحابية، مما يضمن إمكانية توسيع نطاق تطبيقاتهم بسهولة لتلبية متطلبات المستخدمين المتزايدة والتكيف مع متطلبات الموارد المتقلبة.

في بيئة no-code ، لا يؤدي التسليم المستمر إلى تسريع وتيرة تطوير التطبيقات وتحسينها فحسب، بل يساعد أيضًا في إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرامج من خلال تمكين المستخدمين غير التقنيين من إنشاء ونشر تطبيقات معقدة دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة. من خلال توفير بيئة تطوير شاملة ومتكاملة، تعمل AppMaster وغيرها من الأنظمة الأساسية التي no-code على تمكين المطورين المواطنين - الأفراد الذين ليس لديهم مهارات برمجة رسمية - لإنشاء تطبيقات قوية وفعالة وغنية بالميزات التي تلبي مختلف حالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل. يمكن أن يؤدي إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات إلى زيادة الابتكار، ووقت وصول أسرع إلى السوق، وزيادة رضا المستخدمين، مما يمنح الشركات في النهاية ميزة تنافسية قوية في السوق.

باختصار، يعد التسليم المستمر في سياق no-code بمثابة منهجية تطوير تحويلية تتيح التسليم السريع والمتسق والموثوق لتطبيقات البرامج من خلال أتمتة المراحل المختلفة لخط أنابيب تسليم البرامج. من خلال الاستفادة من قوة الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، يمكن للشركات الاستمتاع بالعديد من المزايا، بما في ذلك زيادة السرعة وتقليل الديون التقنية وتوفير التكاليف، مع تمكين المستخدمين غير التقنيين أيضًا من إنشاء تطبيقات متطورة تلبي مجموعة واسعة من حالات الاستخدام. مع استمرار تطور المشهد الرقمي، سيلعب التسليم المستمر بلا شك دورًا حاسمًا في مساعدة الشركات على البقاء قادرة على المنافسة والرشاقة والابتكار.