Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Uç Bilgi İşlem

Ağu 25, 2023

Edge Computing, Bilgi Teknolojileri (BT) alanında verileri, verinin kaynağına veya oluşturulduğu ağın "kenarına" daha yakın bir yerde işlemeyi, depolamayı ve analiz etmeyi amaçlayan yeni ortaya çıkan bir paradigmadır. no-code geliştirme bağlamında Edge Computing, uygulama mantığının, yalnızca yürütülmek yerine kullanıcıya veya veri kaynaklarına daha yakın, bir ağın çevresindeki cihazlar, sensörler ve ağ geçitleri üzerinde gerçekleştirilen merkezi olmayan uygulamasını ifade eder. merkezi bir sunucuda veya bulut platformunda. Bu yaklaşım, daha az gecikme, gelişmiş gizlilik ve güvenlik ve verimli veri işleme gibi çeşitli avantajlar sunar.

Edge Computing'in kalbinde iş yükünü ağın ucuna dağıtma ve boşaltma kavramı yatıyor; Nesnelerin İnterneti (IoT) aygıtları, uç sunucular ve akıllı telefonlar gibi akıllı cihazların hesaplama gücünden yararlanılıyor. Sonuç olarak, verilerin aktarımı ve işlenmesi için gereken gidiş-dönüş süresi (RTT) büyük ölçüde azalır. IoT Analytics tarafından yürütülen araştırmaya göre, uçta işlenen IoT verilerinin yüzdesinin 2018'de %10'dan 2025'e kadar %75'e çıkması öngörülüyor.

AppMaster no-code platformu çağında, Edge Computing'in uygulanması, uygulama mantığının çeşitli cihazlar ve ağ geçitleri arasında verimli bir şekilde dağıtılması yoluyla gerçekleştirilebilir. Bunun arkasındaki ana nedenlerden biri, görsel İş Süreci (BP) Tasarımcılarının uygulama mantığını oluşturma ve yönetmedeki rolüdür. Web BP ve Mobil BP Tasarımcıları, sunucuyla sürekli ileri geri iletişim gerektirmeden kullanıcı cihazlarında ve uç ağ geçitlerinde çalışabilen iş mantığı bileşenlerinin geliştirilmesine olanak tanır. Bu, gecikmeyi önemli ölçüde azaltabilir ve uygulama performansını iyileştirerek gerçek zamanlı işleme ve analiz için vazgeçilmez hale getirebilir.

no-code bağlamda Edge Computing'in pratik bir örneği mobil uygulamalar alanında görülebilir. Kullanıcılar akıllı telefonlarındaki mobil uygulamalarla etkileşime girerek sürekli bir veri ve olay akışı oluşturur. AppMaster sunucu odaklı mimarisi, Edge Computing'in gücünden yararlanarak, her isteğin sunucuya gönderilmesini gerektirmeden, uygulama mantığını kullanıcının akıllı telefonlarında yerel olarak yürüterek kusursuz uygulama performansı sağlayabilir. Sonuç olarak, AppMaster ile oluşturulan mobil uygulamalar, App Store ve Play Market'e yeni sürümlerin gönderilmesine gerek kalmadan dinamik olarak güncellenebiliyor, böylece uygulama performansının artması ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlanması mümkün oluyor.

Edge Computing ayrıca AppMaster gibi no-code bir platformda geliştirilen uygulamaların gizliliğinin ve güvenliğinin artırılmasında da önemli bir rol oynuyor. Hassas verilerin uç cihazda yerel olarak işlenmesiyle, sunucuya veri aktarımı ihtiyacı en aza indirilir, böylece veri ihlali ve saldırı olasılığı azalır. Sıkı güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerinin zorunlu olduğu ortamlarda Edge Computing, verilerini korumak ve müşteri güvenini sürdürmek isteyen işletmeler için oyunun kurallarını değiştirebilir.

Yoğun kaynak kullanan uygulamaların taleplerini karşılamak, Edge Computing'in no-code geliştirme platformlarına büyük fayda sağladığı başka bir husustur. Edge Computing, verileri kaynağa yakın işleyerek merkezi sunuculardaki kaynak tüketimini önemli ölçüde azaltabilir. Bu, oluşturulan uygulamaların verimli, hafif ve kaynakların kısıtlı olduğu ortamlar için bile uygun olması nedeniyle, uygulamaların kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumlarına uyum sağlayacak şekilde ölçeklendirilmesi açısından özellikle önemli olabilir.

Uzun vadeli bir perspektiften bakıldığında, Edge Computing'in AppMaster gibi no-code platformlara entegrasyonu teknik borcun en aza indirilmesine katkıda bulunur. Her yeniden geliştirme veya güncelleme, hiçbir gereksiz kod öğesi ileriye taşınmaksızın sıfırdan oluşturulur. Bu, kullanım ömrü boyunca daha sürdürülebilir, istikrarlı ve yüksek performanslı bir uygulamayla sonuçlanır.

Sonuç olarak, Edge Computing, yazılım geliştirme dünyasında hayati bir teknolojidir ve AppMaster gibi no-code platformlara entegrasyonu, son kullanıcılara esnek, verimli ve güvenli çözümler sunmak için gereklidir. AppMaster müşterileri, Edge Computing yeteneklerinden yararlanarak yalnızca daha duyarlı değil, aynı zamanda gelişmiş ölçeklenebilirlik, kaynak verimliliği ve güvenlik özelliklerine sahip uygulamalar geliştirebilir. Sonuç olarak AppMaster, çeşitli işletme boyutları ve sektörlerin taleplerini karşılamak için daha iyi bir konuma sahip olurken, aynı zamanda daha uygun maliyetli ve daha hızlı bir geliştirme sürecine olanak tanıyor.

Daha fazla terimi keşfedin:
Etkinlik Tetikleyici HTTPS Hata Toleransı Kimlik doğrulama Kodsuz Blockchain Kodsuz E-posta Kampanyaları Kodsuz ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) Kodsuz Eşler Arası Pazar Yeri Kodsuz Kripto Para Borsası Kodsuz veritabanı SEO Araçları Sürekli Dağıtım (CD) Uygulama Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) Yol Haritası İş Analizi

İlgili Mesajlar

İş Alanınız için Doğru Görsel Uygulama Oluşturucuyu Seçme
date Şub 14, 2024 clock 8 Min
İş Alanınız için Doğru Görsel Uygulama Oluşturucuyu Seçme
Sektörünüzün gereksinimlerine göre uyarlanmış en iyi görsel uygulama oluşturucuyu nasıl seçeceğinizi keşfedin. Verimli uygulama geliştirme için doğru platformun temel kriterlerini ve avantajlarını öğrenin.
No-code App Builder Business
Kurumsal Çözümler için Uygulama Geliştirmeye Yönelik En İyi Yazılım
date Şub 13, 2024 clock 8 Min
Kurumsal Çözümler için Uygulama Geliştirmeye Yönelik En İyi Yazılım
Kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturmaya yönelik önde gelen yazılım platformlarını keşfedin. Karmaşık iş çözümlerinin ihtiyaçlarını karşılayan ve uygulama geliştirmeyi kolaylaştıran özellikleri keşfedin.
Software No-code
Görsel Uygulama Oluşturucular Prototip Geliştirme için Neden İdealdir
date Şub 12, 2024 clock 6 Min
Görsel Uygulama Oluşturucular Prototip Geliştirme için Neden İdealdir
Verimli bir şekilde prototip oluşturmada görsel uygulama oluşturucuların dönüştürücü rolünü keşfedin. Fikirlerin doğrulanması ve geliştirme sürecinin hızlandırılması açısından neden önemli olduklarını öğrenin.
No-code App Builder Productivity
ÜCRETSİZ BAŞLAYIN
Bunu kendin denemek için ilham aldın mı?

AppMaster'ın gücünü anlamanın en iyi yolu, onu kendiniz görmektir. Ücretsiz abonelik ile dakikalar içinde kendi başvurunuzu yapın

Fikirlerinizi Hayata Geçirin