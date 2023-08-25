Uç Bilgi İşlem

Edge Computing, Bilgi Teknolojileri (BT) alanında verileri, verinin kaynağına veya oluşturulduğu ağın "kenarına" daha yakın bir yerde işlemeyi, depolamayı ve analiz etmeyi amaçlayan yeni ortaya çıkan bir paradigmadır. no-code geliştirme bağlamında Edge Computing, uygulama mantığının, yalnızca yürütülmek yerine kullanıcıya veya veri kaynaklarına daha yakın, bir ağın çevresindeki cihazlar, sensörler ve ağ geçitleri üzerinde gerçekleştirilen merkezi olmayan uygulamasını ifade eder. merkezi bir sunucuda veya bulut platformunda. Bu yaklaşım, daha az gecikme, gelişmiş gizlilik ve güvenlik ve verimli veri işleme gibi çeşitli avantajlar sunar.

Edge Computing'in kalbinde iş yükünü ağın ucuna dağıtma ve boşaltma kavramı yatıyor; Nesnelerin İnterneti (IoT) aygıtları, uç sunucular ve akıllı telefonlar gibi akıllı cihazların hesaplama gücünden yararlanılıyor. Sonuç olarak, verilerin aktarımı ve işlenmesi için gereken gidiş-dönüş süresi (RTT) büyük ölçüde azalır. IoT Analytics tarafından yürütülen araştırmaya göre, uçta işlenen IoT verilerinin yüzdesinin 2018'de %10'dan 2025'e kadar %75'e çıkması öngörülüyor.

AppMaster no-code platformu çağında, Edge Computing'in uygulanması, uygulama mantığının çeşitli cihazlar ve ağ geçitleri arasında verimli bir şekilde dağıtılması yoluyla gerçekleştirilebilir. Bunun arkasındaki ana nedenlerden biri, görsel İş Süreci (BP) Tasarımcılarının uygulama mantığını oluşturma ve yönetmedeki rolüdür. Web BP ve Mobil BP Tasarımcıları, sunucuyla sürekli ileri geri iletişim gerektirmeden kullanıcı cihazlarında ve uç ağ geçitlerinde çalışabilen iş mantığı bileşenlerinin geliştirilmesine olanak tanır. Bu, gecikmeyi önemli ölçüde azaltabilir ve uygulama performansını iyileştirerek gerçek zamanlı işleme ve analiz için vazgeçilmez hale getirebilir.

no-code bağlamda Edge Computing'in pratik bir örneği mobil uygulamalar alanında görülebilir. Kullanıcılar akıllı telefonlarındaki mobil uygulamalarla etkileşime girerek sürekli bir veri ve olay akışı oluşturur. AppMaster sunucu odaklı mimarisi, Edge Computing'in gücünden yararlanarak, her isteğin sunucuya gönderilmesini gerektirmeden, uygulama mantığını kullanıcının akıllı telefonlarında yerel olarak yürüterek kusursuz uygulama performansı sağlayabilir. Sonuç olarak, AppMaster ile oluşturulan mobil uygulamalar, App Store ve Play Market'e yeni sürümlerin gönderilmesine gerek kalmadan dinamik olarak güncellenebiliyor, böylece uygulama performansının artması ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlanması mümkün oluyor.

Edge Computing ayrıca AppMaster gibi no-code bir platformda geliştirilen uygulamaların gizliliğinin ve güvenliğinin artırılmasında da önemli bir rol oynuyor. Hassas verilerin uç cihazda yerel olarak işlenmesiyle, sunucuya veri aktarımı ihtiyacı en aza indirilir, böylece veri ihlali ve saldırı olasılığı azalır. Sıkı güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerinin zorunlu olduğu ortamlarda Edge Computing, verilerini korumak ve müşteri güvenini sürdürmek isteyen işletmeler için oyunun kurallarını değiştirebilir.

Yoğun kaynak kullanan uygulamaların taleplerini karşılamak, Edge Computing'in no-code geliştirme platformlarına büyük fayda sağladığı başka bir husustur. Edge Computing, verileri kaynağa yakın işleyerek merkezi sunuculardaki kaynak tüketimini önemli ölçüde azaltabilir. Bu, oluşturulan uygulamaların verimli, hafif ve kaynakların kısıtlı olduğu ortamlar için bile uygun olması nedeniyle, uygulamaların kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumlarına uyum sağlayacak şekilde ölçeklendirilmesi açısından özellikle önemli olabilir.

Uzun vadeli bir perspektiften bakıldığında, Edge Computing'in AppMaster gibi no-code platformlara entegrasyonu teknik borcun en aza indirilmesine katkıda bulunur. Her yeniden geliştirme veya güncelleme, hiçbir gereksiz kod öğesi ileriye taşınmaksızın sıfırdan oluşturulur. Bu, kullanım ömrü boyunca daha sürdürülebilir, istikrarlı ve yüksek performanslı bir uygulamayla sonuçlanır.

Sonuç olarak, Edge Computing, yazılım geliştirme dünyasında hayati bir teknolojidir ve AppMaster gibi no-code platformlara entegrasyonu, son kullanıcılara esnek, verimli ve güvenli çözümler sunmak için gereklidir. AppMaster müşterileri, Edge Computing yeteneklerinden yararlanarak yalnızca daha duyarlı değil, aynı zamanda gelişmiş ölçeklenebilirlik, kaynak verimliliği ve güvenlik özelliklerine sahip uygulamalar geliştirebilir. Sonuç olarak AppMaster, çeşitli işletme boyutları ve sektörlerin taleplerini karşılamak için daha iyi bir konuma sahip olurken, aynı zamanda daha uygun maliyetli ve daha hızlı bir geliştirme sürecine olanak tanıyor.