Computação de borda

Edge Computing é um paradigma emergente na área de Tecnologia da Informação (TI) que visa processar, armazenar e analisar dados mais próximos da fonte desses dados ou “da borda” da rede, onde eles são gerados. No contexto do desenvolvimento no-code, Edge Computing refere-se à implementação descentralizada da lógica da aplicação, realizada em dispositivos, sensores e gateways na periferia de uma rede, mais próxima do usuário ou das fontes de dados, em vez de ser executada apenas em um servidor centralizado ou plataforma em nuvem. Essa abordagem oferece vários benefícios, como latência reduzida, maior privacidade e segurança e processamento eficiente de dados.

No cerne da Edge Computing está o conceito de distribuição e transferência da carga de trabalho para a borda da rede, aproveitando o poder computacional de dispositivos inteligentes, como dispositivos da Internet das Coisas (IoT), servidores de borda e smartphones. Como resultado, o tempo de ida e volta (RTT) necessário para transferir e processar dados é drasticamente reduzido. De acordo com uma pesquisa realizada pela IoT Analytics, a percentagem de dados IoT processados ​​no edge deverá aumentar de 10% em 2018 para 75% até 2025.

Na era da plataforma no-code AppMaster, a implementação de Edge Computing pode ser alcançada por meio da distribuição eficiente da lógica do aplicativo em vários dispositivos e gateways. Uma das principais razões por trás disso é a função dos designers visuais de processos de negócios (BP) na criação e gerenciamento da lógica do aplicativo. Web BP e Mobile BP Designers permitem o desenvolvimento de componentes de lógica de negócios que podem ser executados em dispositivos de usuário e edge gateways sem exigir uma comunicação constante de ida e volta com o servidor. Isso pode reduzir significativamente a latência e melhorar o desempenho do aplicativo, tornando-o essencial para processamento e análise em tempo real.

Um exemplo prático de Edge Computing no contexto no-code pode ser visto no domínio das aplicações móveis. Os usuários interagem com aplicativos móveis em seus smartphones, gerando um fluxo constante de dados e eventos. Ao aproveitar o poder da Edge Computing, a arquitetura orientada ao servidor do AppMaster pode garantir o desempenho perfeito do aplicativo, executando a lógica do aplicativo localmente nos smartphones do usuário, sem exigir que todas as solicitações sejam enviadas ao servidor. Como resultado, os aplicativos móveis desenvolvidos com AppMaster podem ser atualizados dinamicamente sem a necessidade de enviar novas versões para a App Store e Play Market, garantindo assim um melhor desempenho do aplicativo e uma melhor experiência do usuário.

Edge Computing também desempenha um papel crucial no aprimoramento da privacidade e segurança de aplicativos desenvolvidos em uma plataforma no-code como AppMaster. Ao processar dados confidenciais localmente no dispositivo de borda, a necessidade de transmissão de dados para o servidor é minimizada, reduzindo assim a probabilidade de violações e ataques de dados. Em ambientes onde são exigidos requisitos rigorosos de segurança e conformidade, a Edge Computing pode ser um divisor de águas para empresas que buscam proteger seus dados e manter a confiança do cliente.

Atender às demandas de aplicativos com uso intensivo de recursos é outro aspecto em que a Edge Computing beneficia muito as plataformas de desenvolvimento no-code. Ao processar dados próximos à fonte, o Edge Computing pode reduzir consideravelmente o consumo de recursos em servidores centralizados. Isso pode ser particularmente importante para dimensionar aplicativos para acomodar casos de uso corporativos e de alta carga, uma vez que os aplicativos gerados são eficientes, leves e adequados até mesmo para ambientes com recursos limitados.

De uma perspectiva de longo prazo, a integração do Edge Computing em plataformas no-code como AppMaster contribui para minimizar o débito técnico. Cada redesenvolvimento ou atualização é gerada do zero, sem elementos de código desnecessários transportados. Isso resulta em um aplicativo mais sustentável, estável e de alto desempenho durante todo o seu ciclo de vida.

Concluindo, Edge Computing é uma tecnologia vital no mundo do desenvolvimento de software, e sua integração em plataformas no-code como AppMaster é essencial para oferecer soluções flexíveis, eficientes e seguras aos usuários finais. Ao aproveitar os recursos de Edge Computing, os clientes da AppMaster podem desenvolver aplicativos que não são apenas mais responsivos, mas também apresentam maior escalabilidade, eficiência de recursos e segurança. Como resultado, AppMaster está melhor posicionado para atender às demandas de vários tamanhos e setores de negócios, ao mesmo tempo que permite um processo de desenvolvimento mais rápido e econômico.