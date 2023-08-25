Периферийные вычисления (Edge Computing) — это новая парадигма в области информационных технологий (ИТ), целью которой является обработка, хранение и анализ данных ближе к источнику этих данных или «границе» сети, где они генерируются. В контексте разработки no-code под Edge Computing подразумевается децентрализованная реализация логики приложения, выполняемая на устройствах, датчиках и шлюзах на периферии сети, ближе к пользователю или источникам данных, а не выполняемая исключительно на централизованном сервере или облачной платформе. Этот подход предлагает несколько преимуществ, таких как снижение задержки, повышение конфиденциальности и безопасности, а также эффективная обработка данных.

В основе Edge Computing лежит концепция распределения и разгрузки рабочей нагрузки на границе сети с использованием вычислительной мощности интеллектуальных устройств, таких как гаджеты Интернета вещей (IoT), пограничные серверы и смартфоны. В результате время прохождения туда и обратно (RTT), необходимое для передачи и обработки данных, значительно сокращается. Согласно исследованию, проведенному IoT Analytics, доля данных IoT, обрабатываемых на периферии, по прогнозам, увеличится с 10% в 2018 году до 75% к 2025 году.

В эпоху no-code платформы AppMaster реализация Edge Computing может быть достигнута за счет эффективного распределения логики приложения между различными устройствами и шлюзами. Одной из основных причин этого является роль визуальных дизайнеров бизнес-процессов (BP) в создании логики приложения и управлении ею. Web BP и Mobile BP Designers позволяют разрабатывать компоненты бизнес-логики, которые могут работать на пользовательских устройствах и пограничных шлюзах, не требуя постоянной обратной связи с сервером. Это может значительно сократить задержку и повысить производительность приложений, что делает его необходимым для обработки и анализа в реальном времени.

Один из практических примеров периферийных вычислений в контексте no-code можно увидеть в сфере мобильных приложений. Пользователи взаимодействуют с мобильными приложениями на своих смартфонах, генерируя постоянный поток данных и событий. Используя возможности Edge Computing, серверная архитектура AppMaster может обеспечить бесперебойную работу приложений, выполняя логику приложения локально на смартфонах пользователя, не требуя отправки каждого запроса на сервер. В результате мобильные приложения, созданные с помощью AppMaster, можно динамически обновлять без необходимости отправки новых версий в App Store и Play Market, что обеспечивает повышение производительности приложений и удобство работы с ними.

Периферийные вычисления также играют решающую роль в повышении конфиденциальности и безопасности приложений, разработанных на платформе no-code такой как AppMaster. Обрабатывая конфиденциальные данные локально на периферийном устройстве, необходимость передачи данных на сервер сводится к минимуму, тем самым снижая вероятность утечки данных и атак. В средах, где предъявляются строгие требования к безопасности и соответствию требованиям, периферийные вычисления могут изменить правила игры для компаний, стремящихся защитить свои данные и сохранить доверие клиентов.

Удовлетворение требований ресурсоемких приложений — еще один аспект, в котором Edge Computing значительно выигрывает от платформ разработки no-code. Обрабатывая данные близко к источнику, Edge Computing может значительно снизить потребление ресурсов на централизованных серверах. Это может быть особенно важно для масштабирования приложений для корпоративных сценариев и сценариев использования с высокой нагрузкой, поскольку созданные приложения эффективны, легки и подходят даже для сред с ограниченными ресурсами.

В долгосрочной перспективе интеграция Edge Computing на платформах no-code таких как AppMaster способствует минимизации технического долга. Каждая переработка или обновление создается с нуля, без переноса ненужных элементов кода. В результате приложение становится более удобным в обслуживании, стабильным и высокопроизводительным на протяжении всего его жизненного цикла.

В заключение отметим, что Edge Computing — это жизненно важная технология в мире разработки программного обеспечения, и ее интеграция в платформы no-code такие как AppMaster, необходима для предложения конечным пользователям гибких, эффективных и безопасных решений. Используя возможности Edge Computing, клиенты AppMaster могут разрабатывать приложения, которые не только более отзывчивы, но и обладают улучшенной масштабируемостью, эффективностью использования ресурсов и безопасностью. В результате AppMaster лучше подходит для удовлетворения потребностей бизнеса различных размеров и секторов, а также обеспечивает более экономичный и быстрый процесс разработки.