Điện toán biên là một mô hình mới nổi trong lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT) nhằm mục đích xử lý, lưu trữ và phân tích dữ liệu gần hơn với nguồn của dữ liệu đó hoặc "biên" của mạng, nơi dữ liệu được tạo ra. Trong bối cảnh phát triển no-code, Điện toán biên đề cập đến việc triển khai phi tập trung logic ứng dụng, được thực hiện trên các thiết bị, cảm biến và cổng ở ngoại vi của mạng, gần người dùng hoặc nguồn dữ liệu hơn thay vì chỉ được thực thi trên một máy chủ tập trung hoặc nền tảng đám mây. Cách tiếp cận này mang lại một số lợi ích, chẳng hạn như giảm độ trễ, cải thiện quyền riêng tư và bảo mật cũng như xử lý dữ liệu hiệu quả.

Trọng tâm của Điện toán biên là khái niệm phân phối và giảm tải khối lượng công việc ra biên mạng, tận dụng sức mạnh tính toán của các thiết bị thông minh, chẳng hạn như tiện ích Internet of Things (IoT), máy chủ biên và điện thoại thông minh. Do đó, thời gian khứ hồi (RTT) cần thiết để truyền và xử lý dữ liệu giảm đáng kể. Theo nghiên cứu do IoT Analytics thực hiện, tỷ lệ dữ liệu IoT được xử lý ở biên được dự đoán sẽ tăng từ 10% vào năm 2018 lên 75% vào năm 2025.

Trong kỷ nguyên của nền tảng no-code AppMaster, việc triển khai Điện toán biên có thể đạt được thông qua việc phân phối hiệu quả logic ứng dụng trên nhiều thiết bị và cổng khác nhau. Một trong những lý do chính đằng sau điều này là vai trò của Nhà thiết kế quy trình kinh doanh (BP) trực quan trong việc tạo và quản lý logic ứng dụng. Nhà thiết kế Web BP và Mobile BP cho phép phát triển các thành phần logic nghiệp vụ có thể chạy trên thiết bị người dùng và cổng biên mà không yêu cầu liên lạc qua lại liên tục với máy chủ. Điều này có thể giảm đáng kể độ trễ và cải thiện hiệu suất ứng dụng, khiến nó trở nên cần thiết cho việc xử lý và phân tích theo thời gian thực.

Có thể thấy một ví dụ thực tế về Điện toán biên trong bối cảnh no-code trong lĩnh vực ứng dụng di động. Người dùng tương tác với các ứng dụng di động trên điện thoại thông minh của họ, tạo ra luồng dữ liệu và sự kiện liên tục. Bằng cách tận dụng sức mạnh của Điện toán biên, kiến ​​trúc điều khiển máy chủ của AppMaster có thể đảm bảo hiệu suất ứng dụng liền mạch bằng cách thực thi logic ứng dụng cục bộ trên điện thoại thông minh của người dùng mà không yêu cầu gửi mọi yêu cầu đến máy chủ. Do đó, các ứng dụng di động được xây dựng bằng AppMaster có thể được cập nhật linh hoạt mà không cần gửi phiên bản mới lên App Store và Play Market, từ đó đảm bảo hiệu suất ứng dụng được cải thiện và trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Điện toán biên cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường quyền riêng tư và bảo mật của các ứng dụng được phát triển trên nền tảng no-code như AppMaster. Bằng cách xử lý dữ liệu nhạy cảm cục bộ trên thiết bị biên, nhu cầu truyền dữ liệu đến máy chủ được giảm thiểu, từ đó giảm khả năng vi phạm và tấn công dữ liệu. Trong những môi trường bắt buộc phải có các yêu cầu tuân thủ và bảo mật nghiêm ngặt, Điện toán biên có thể là công cụ thay đổi cuộc chơi cho các doanh nghiệp đang tìm cách bảo vệ dữ liệu của mình và duy trì niềm tin của khách hàng.

Đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng sử dụng nhiều tài nguyên là một khía cạnh khác trong đó Điện toán biên mang lại lợi ích to lớn cho các nền tảng phát triển no-code. Bằng cách xử lý dữ liệu gần nguồn, Điện toán biên có thể giảm đáng kể mức tiêu thụ tài nguyên trên các máy chủ tập trung. Điều này có thể đặc biệt quan trọng đối với việc mở rộng quy mô ứng dụng để phù hợp với các trường hợp sử dụng doanh nghiệp và tải trọng cao vì các ứng dụng được tạo ra rất hiệu quả, nhẹ và phù hợp với cả môi trường hạn chế về tài nguyên.

Từ góc độ dài hạn, việc tích hợp Điện toán biên trên các nền tảng no-code như AppMaster góp phần giảm thiểu nợ kỹ thuật. Mỗi lần tái phát triển hoặc cập nhật đều được tạo từ đầu, không có phần tử mã không cần thiết nào được chuyển tiếp. Điều này mang lại một ứng dụng có hiệu suất cao, ổn định và dễ bảo trì hơn trong suốt vòng đời của nó.

Tóm lại, Điện toán biên là một công nghệ quan trọng trong thế giới phát triển phần mềm và việc tích hợp nó vào các nền tảng no-code như AppMaster là điều cần thiết để cung cấp các giải pháp linh hoạt, hiệu quả và an toàn cho người dùng cuối. Bằng cách tận dụng các khả năng của Điện toán biên, khách hàng của AppMaster có thể phát triển các ứng dụng không chỉ phản hồi nhanh hơn mà còn có khả năng mở rộng, hiệu quả tài nguyên và bảo mật được cải thiện. Do đó, AppMaster có vị trí tốt hơn để đáp ứng nhu cầu của các lĩnh vực và quy mô kinh doanh khác nhau, đồng thời cho phép quá trình phát triển nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn.