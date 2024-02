Edge Computing ist ein aufstrebendes Paradigma im Bereich der Informationstechnologie (IT), das darauf abzielt, Daten näher an der Quelle dieser Daten oder am „Rand“ des Netzwerks, wo sie generiert werden, zu verarbeiten, zu speichern und zu analysieren. Im Kontext der no-code Entwicklung bezieht sich Edge Computing auf die dezentrale Implementierung der Anwendungslogik, die auf Geräten, Sensoren und Gateways an der Peripherie eines Netzwerks, näher am Benutzer oder an Datenquellen, durchgeführt und nicht nur ausgeführt wird auf einem zentralen Server oder einer Cloud-Plattform. Dieser Ansatz bietet mehrere Vorteile, wie z. B. eine geringere Latenz, verbesserte Privatsphäre und Sicherheit sowie eine effiziente Datenverarbeitung.

Das Herzstück von Edge Computing ist das Konzept, die Arbeitslast an den Rand des Netzwerks zu verteilen und auszulagern und dabei die Rechenleistung intelligenter Geräte wie IoT-Gadgets (Internet of Things), Edge-Server und Smartphones zu nutzen. Dadurch wird die für die Übertragung und Verarbeitung von Daten benötigte Round-Trip-Time (RTT) drastisch reduziert. Laut einer Studie von IoT Analytics wird der Anteil der am Edge verarbeiteten IoT-Daten voraussichtlich von 10 % im Jahr 2018 auf 75 % im Jahr 2025 steigen.

Im Zeitalter der no-code Plattform AppMaster kann die Implementierung von Edge Computing durch die effiziente Verteilung der Anwendungslogik auf verschiedene Geräte und Gateways erreicht werden. Einer der Hauptgründe dafür ist die Rolle der visuellen Business Process (BP) Designer bei der Erstellung und Verwaltung der Anwendungslogik. Web BP- und Mobile BP-Designer ermöglichen die Entwicklung von Geschäftslogikkomponenten, die auf Benutzergeräten und Edge-Gateways ausgeführt werden können, ohne dass eine ständige Hin- und Her-Kommunikation mit dem Server erforderlich ist. Dies kann die Latenzzeit erheblich reduzieren und die Anwendungsleistung verbessern, was es für die Echtzeitverarbeitung und -analyse unerlässlich macht.

Ein praktisches Beispiel für Edge Computing im no-code Kontext ist im Bereich mobiler Anwendungen zu sehen. Benutzer interagieren mit mobilen Anwendungen auf ihren Smartphones und erzeugen so einen konstanten Strom von Daten und Ereignissen. Durch die Nutzung der Leistung von Edge Computing kann die servergesteuerte Architektur von AppMaster eine nahtlose App-Leistung gewährleisten, indem die Anwendungslogik lokal auf den Smartphones des Benutzers ausgeführt wird, ohne dass jede Anfrage an den Server gesendet werden muss. Dadurch können mit AppMaster erstellte mobile Anwendungen dynamisch aktualisiert werden, ohne dass neue Versionen an den App Store und Play Market übermittelt werden müssen, wodurch eine verbesserte App-Leistung und ein besseres Benutzererlebnis gewährleistet werden.

Edge Computing spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung des Datenschutzes und der Sicherheit von Anwendungen, die auf einer no-code Plattform wie AppMaster entwickelt werden. Durch die lokale Verarbeitung sensibler Daten auf dem Edge-Gerät wird die Notwendigkeit einer Datenübertragung an den Server minimiert und dadurch die Wahrscheinlichkeit von Datenschutzverletzungen und Angriffen verringert. In Umgebungen, in denen strenge Sicherheits- und Compliance-Anforderungen gelten, kann Edge Computing für Unternehmen, die ihre Daten schützen und das Vertrauen ihrer Kunden wahren möchten, von entscheidender Bedeutung sein.

Die Erfüllung der Anforderungen ressourcenintensiver Anwendungen ist ein weiterer Aspekt, bei dem Edge Computing no-code Entwicklungsplattformen große Vorteile bringt. Durch die Verarbeitung von Daten nahe an der Quelle kann Edge Computing den Ressourcenverbrauch auf zentralen Servern erheblich reduzieren. Dies kann besonders wichtig für die Skalierung von Anwendungen für Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfälle sein, da die generierten Anwendungen effizient, leichtgewichtig und selbst für Umgebungen mit eingeschränkten Ressourcen geeignet sind.

Langfristig gesehen trägt die Integration von Edge Computing auf no-code Plattformen wie AppMaster dazu bei, technische Schulden zu minimieren. Jede Neuentwicklung oder Aktualisierung wird von Grund auf neu generiert, ohne dass unnötige Codeelemente übernommen werden. Dies führt zu einer wartbareren, stabileren und leistungsfähigeren Anwendung während ihres gesamten Lebenszyklus.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Edge Computing eine wichtige Technologie in der Welt der Softwareentwicklung ist und dass seine Integration in no-code -Plattformen wie AppMaster von entscheidender Bedeutung ist, um Endbenutzern flexible, effiziente und sichere Lösungen anzubieten. Durch die Nutzung von Edge-Computing-Funktionen können AppMaster -Kunden Anwendungen entwickeln, die nicht nur schneller reagieren, sondern sich auch durch verbesserte Skalierbarkeit, Ressourceneffizienz und Sicherheit auszeichnen. Dadurch ist AppMaster besser in der Lage, den Anforderungen unterschiedlicher Unternehmensgrößen und Branchen gerecht zu werden und gleichzeitig einen kostengünstigeren und schnelleren Entwicklungsprozess zu ermöglichen.