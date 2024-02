Informatique de pointe

L'Edge Computing est un paradigme émergent dans le domaine des technologies de l'information (TI) qui vise à traiter, stocker et analyser les données plus près de la source de ces données ou « de la périphérie » du réseau, où elles sont générées. Dans le contexte du développement no-code, Edge Computing fait référence à la mise en œuvre décentralisée de la logique applicative, effectuée sur des appareils, des capteurs et des passerelles à la périphérie d'un réseau, plus près de l'utilisateur ou des sources de données, plutôt que d'être exécutée uniquement. sur un serveur centralisé ou une plateforme cloud. Cette approche offre plusieurs avantages, tels qu'une latence réduite, une confidentialité et une sécurité améliorées et un traitement efficace des données.

Au cœur de Edge Computing se trouve le concept de distribution et de déchargement de la charge de travail vers la périphérie du réseau, en exploitant la puissance de calcul des appareils intelligents, tels que les gadgets Internet des objets (IoT), les serveurs de périphérie et les smartphones. En conséquence, le temps d’aller-retour (RTT) nécessaire au transfert et au traitement des données est considérablement réduit. Selon une étude menée par IoT Analytics, le pourcentage de données IoT traitées en périphérie devrait passer de 10 % en 2018 à 75 % d’ici 2025.

À l'ère de la plate-forme no-code AppMaster, la mise en œuvre de Edge Computing peut être réalisée grâce à la distribution efficace de la logique d'application sur divers appareils et passerelles. L’une des principales raisons en est le rôle des concepteurs visuels de processus métier (BP) dans la création et la gestion de la logique applicative. Web BP et Mobile BP Designers permettent le développement de composants de logique métier qui peuvent s'exécuter sur les appareils des utilisateurs et les passerelles Edge sans nécessiter une communication aller-retour constante avec le serveur. Cela peut réduire considérablement la latence et améliorer les performances des applications, ce qui le rend essentiel pour le traitement et l'analyse en temps réel.

Un exemple pratique de Edge Computing dans le contexte no-code peut être vu dans le domaine des applications mobiles. Les utilisateurs interagissent avec les applications mobiles sur leurs smartphones, générant un flux constant de données et d'événements. En tirant parti de la puissance de Edge Computing, l'architecture pilotée par serveur AppMaster peut garantir des performances transparentes des applications en exécutant la logique de l'application localement sur les smartphones de l'utilisateur, sans nécessiter que chaque requête soit envoyée au serveur. En conséquence, les applications mobiles créées avec AppMaster peuvent être mises à jour de manière dynamique sans qu'il soit nécessaire de soumettre de nouvelles versions à l'App Store et au Play Market, garantissant ainsi des performances améliorées des applications et une meilleure expérience utilisateur.

L'Edge Computing joue également un rôle crucial dans l'amélioration de la confidentialité et de la sécurité des applications développées sur une plateforme no-code comme AppMaster. En traitant les données sensibles localement sur le périphérique périphérique, le besoin de transmission de données vers le serveur est minimisé, réduisant ainsi le risque de violations de données et d'attaques. Dans les environnements où des exigences strictes en matière de sécurité et de conformité sont imposées, Edge Computing peut changer la donne pour les entreprises qui cherchent à protéger leurs données et à maintenir la confiance de leurs clients.

Répondre aux demandes des applications gourmandes en ressources est un autre aspect dans lequel Edge Computing profite grandement aux plates no-code. En traitant les données au plus près de la source, Edge Computing peut réduire considérablement la consommation de ressources sur les serveurs centralisés. Cela peut être particulièrement important pour faire évoluer les applications afin de s'adapter aux cas d'utilisation d'entreprise et à charge élevée, car les applications générées sont efficaces, légères et adaptées même aux environnements aux ressources limitées.

Dans une perspective à long terme, l'intégration de Edge Computing sur des plateformes no-code comme AppMaster contribue à minimiser la dette technique. Chaque réaménagement ou mise à jour est généré à partir de zéro, sans aucun élément de code inutile reporté. Cela se traduit par une application plus maintenable, plus stable et plus performante tout au long de son cycle de vie.

En conclusion, Edge Computing est une technologie vitale dans le monde du développement logiciel, et son intégration dans des plateformes no-code comme AppMaster est essentielle pour offrir des solutions flexibles, efficaces et sécurisées aux utilisateurs finaux. En tirant parti des capacités Edge Computing, les clients d' AppMaster peuvent développer des applications qui sont non seulement plus réactives, mais qui présentent également une évolutivité, une efficacité des ressources et une sécurité améliorées. En conséquence, AppMaster est mieux placé pour répondre aux demandes des entreprises de différentes tailles et secteurs, tout en permettant un processus de développement plus rentable et plus rapide.