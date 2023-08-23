معالجة اللغات الطبيعية بدون تعليمات برمجية (NLP)

تعد معالجة اللغات الطبيعية No-Code (NLP) أسلوبًا متطورًا يمكّن من تطوير تطبيقات وأدوات البرمجة اللغوية العصبية المتطورة دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالبرمجة أو البرمجة. تعمل هذه الطريقة الثورية على إضفاء الطابع الديمقراطي بشكل كبير على عملية إنشاء نماذج البرمجة اللغوية العصبية المتقدمة من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي والواجهة المرئية سهلة الاستخدام للعمل ضمن منصات التطوير no-code ، مثل AppMaster.

AppMaster عبارة عن منصة قوية no-code تهدف إلى تبسيط عملية التصميم والإنشاء لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. ويحقق ذلك من خلال السماح لمستخدميه بإنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) بشكل مرئي، وتحديد منطق الأعمال (أو "عمليات الأعمال") من خلال BP Designer، وإنشاء REST API ونقاط نهاية WSS. يتيح مزيج AppMaster من الأدوات المرئية والتوليد التلقائي لرمز المصدر للمستخدمين إنشاء تطبيقات معقدة بسرعة وكفاءة، دون المساس بالجودة أو الأداء. بالإضافة إلى ذلك، يتيح نهج النظام الأساسي القائم على الخادم للمستخدمين تحديث واجهة مستخدم تطبيقات الهاتف المحمول والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market، وبالتالي تقليل وقت التوقف عن العمل وضمان تجربة مستخدم سلسة.

تقليديًا، يتطلب إنشاء نماذج وتطبيقات البرمجة اللغوية العصبية (NLP) قدرًا كبيرًا من الخبرة البرمجية، إلى جانب الفهم الجيد للغويات واللغويات الحاسوبية. أدى هذا إلى الحد من إمكانية الوصول إلى تقنية البرمجة اللغوية العصبية للأشخاص الذين لديهم مهارات واسعة النطاق في هذه المجالات. من ناحية أخرى، تعمل تقنية No-Code NLP على تبسيط عملية التطوير وتجعل التكنولوجيا في متناول جمهور أوسع، بما في ذلك المستخدمين غير التقنيين الذين لا يمتلكون مهارات البرمجة.

تدمج حلول No-Code NLP خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والمكتبات الجاهزة، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات تحليل وتصنيف النصوص، وأدوات تحليل المشاعر، وأنظمة ترجمة اللغات، وروبوتات الدردشة، والمزيد. يمكن نشر هذه التطبيقات بكفاءة داخل بيئة no-code مثل AppMaster ، ويمكن دمجها بسلاسة في حالات الاستخدام المختلفة، بدءًا من دعم العملاء ومنصات التجارة الإلكترونية إلى تحليلات الوسائط الاجتماعية وتطبيقات أبحاث التسويق.

تكمن إحدى الفوائد الرئيسية لـ No-Code NLP في سياق AppMaster في قدرتها على إنشاء كود مصدر محسّن للغاية يمكن صيانته وتحديثه بسهولة. وهذا يلغي مخاطر الديون الفنية، مما يضمن بقاء التطبيقات قابلة للتطوير وفعالة حتى مع تغير الاحتياجات والمتطلبات بمرور الوقت. إن استخدام تطبيقات الواجهة الخلفية المجمعة عديمة الحالة والمبنية باستخدام لغة البرمجة Go يضمن قابلية التوسع والأداء المذهلين، مما يجعل حلول No-Code NLP مناسبة بشكل خاص للتطبيقات واسعة النطاق وعالية التحميل وتطبيقات المؤسسات.

يتم تعزيز نهج AppMaster 's No-Code NLP بشكل أكبر من خلال أدوات تصميم واجهة المستخدم البديهية الخاصة بالمنصة، والتي تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات جذابة بصريًا وسهلة الاستخدام دون الحاجة إلى معرفة متقدمة بتصميم الويب أو الهاتف المحمول. يتيح ذلك للشركات تطوير ونشر تطبيقات البرمجة اللغوية العصبية (NLP) ذات الجودة الاحترافية بسرعة والتي يمكنها تحسين استراتيجيات مشاركة العملاء بشكل كبير، وتبسيط سير العمل، وتحسين كفاءتها الإجمالية.

تكمن الميزة المهمة الأخرى لـ No-Code NLP في قدرتها على تقليل وقت التطوير والتكلفة المرتبطة ببناء تطبيقات البرمجة اللغوية العصبية المعقدة. من خلال تمكين المستخدمين من الاستفادة من الواجهة المرئية ونماذج الذكاء الاصطناعي المعدة مسبقًا بدلاً من طلب معرفة برمجية واسعة النطاق، يمكن لـ No-Code NLP تسريع عملية التطوير بما يصل إلى عشر مرات وخفض التكاليف بما يصل إلى ثلاث مرات.

تعد معالجة اللغات الطبيعية No-Code برمجية (NLP) نهجًا تحويليًا لتطوير تطبيقات البرمجة اللغوية العصبية، مما يضفي طابعًا ديمقراطيًا على الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ويبسط بشكل كبير عملية إنشاء حلول معقدة وقابلة للتطوير وفعالة قائمة على البرمجة اللغوية العصبية. تعمل منصة AppMaster القوية no-code ، جنبًا إلى جنب مع أدواتها المرئية البديهية وخوارزميات الذكاء الاصطناعي الحديثة، على تمكين الشركات من جميع الأحجام من تسخير الإمكانات الكاملة للبرمجة اللغوية العصبية وإحداث ثورة في عملياتها، دون الحاجة إلى برمجة واسعة النطاق أو خبرة في التصميم.