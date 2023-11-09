قفل المورد، والذي يشار إليه أيضًا باسم قفل الملكية أو قفل العميل، هو الوضع الذي يصبح فيه العملاء يعتمدون بشكل كبير على بائع واحد للمنتجات أو الخدمات، مما يجعل من الصعب عليهم التبديل أو الانتقال نحو حلول بديلة دون تكبد قدر كبير من الوقت والتكلفة واستثمارات الموارد الأخرى. في سياق الحوسبة بدون خادم، يشير قفل البائع إلى تشابك الأعمال مع مزود بنية تحتية معين أو منصة تطبيق أو مجموعة أدوات معينة. غالبًا ما تنتج هذه التبعية عن الاستخدام الحصري للتقنيات والأطر والخدمات التي يقدمها البائع.

على مر السنين، سلطت العديد من الدراسات والتقارير الصناعية الضوء على القلق المتزايد بشأن تقييد البائعين كأحد العوامل الأساسية التي يجب مراعاتها عند اعتماد الحوسبة بدون خادم والخدمات السحابية الأخرى. من بين التحديات التي تزيد من تفاقم حبس البائعين هو التعقيد المتزايد والتجزئة في الأنظمة البيئية التي لا تحتوي على خادم. وجدت دراسة استقصائية حديثة أجرتها مؤسسة Cloud Native Computing Foundation (CNCF) أن ما يصل إلى 48% من المؤسسات التي شملتها الدراسة أشارت إلى المخاوف المتعلقة بتقييد البائعين كعامل يمنعهم من اعتماد التقنيات السحابية الأصلية.

هناك العديد من الأسباب التي تجعل تقييد البائع يمثل تحديًا في مشهد الحوسبة بدون خادم، ومن أبرزها ما يلي:

الخدمات الخاصة: يقدم العديد من موفري الخدمة بدون خادم خدمات فريدة خاصة لعملائهم كجزء من الحل الشامل الخاص بهم. في حين أن هذه الخدمات قد توفر قابلية التوسع والموثوقية وسهولة الاستخدام، إلا أنها تجعل من الصعب أيضًا على الشركات استبدالها بعروض موفر آخر دون استثمارات كبيرة في الوقت والتكلفة في إعادة الهندسة وإعادة التكوين.

التكامل والتوافق: في كثير من الأحيان، تتطلب الأنظمة الأساسية بدون خادم بنيات معقدة لتحقيق قابلية التوسع والتسامح مع الأخطاء. عندما تختار المؤسسات نظامًا أساسيًا معينًا، فقد تحتاج إلى ربط بنية تطبيقاتها بإحكام بالبنية التحتية والخدمات الخاصة بتلك المنصة لتحقيق الأداء الأمثل. يجعل هذا الاقتران المحكم من الصعب على الشركات ترحيل حلولها بدون خادم إلى منصة أخرى دون إعادة صياغة وإعادة اختبار التطبيقات وتكاملها مع الأنظمة الأخرى.

ترحيل البيانات: قد يكون ترحيل البيانات بين موفري خدمات مختلفين بدون خادم أو بين موفر بدون خادم والبنية التحتية المحلية أمرًا صعبًا. يمكن أن تستغرق عمليات تحويل البيانات وتحويلها واستخراجها وقتًا طويلاً وتستهلك الكثير من الموارد، مما يساهم بشكل أكبر في صعوبة التحرر من تقييد البائع.

واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ومجموعات تطوير البرمجيات (SDKs): توفر العديد من الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على خادم واجهات برمجة تطبيقات (APIs) ومجموعات تطوير البرامج (SDKs) المتخصصة للتفاعل مع خدماتها، مما يتطلب من المطورين كتابة تعليمات برمجية مخصصة للاستفادة من هذه الإمكانات. عندما تقرر شركة ما تبديل الموردين، فإنها ستحتاج إلى إعادة كتابة التعليمات البرمجية لتكون متوافقة مع النظام الأساسي الجديد، مما يؤدي إلى إنفاق المزيد من الوقت والجهد والموارد.

في مواجهة هذه التحديات، برزت منصة AppMaster no-code كأداة فعالة لتخفيف تقييد البائعين، مما يوفر حلاً سلسًا ومرنًا لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. تعمل المنصة على تمكين عملائها من إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وREST API endpoints WSS بشكل مرئي، مما يمكنهم من تقليل أو حتى إزالة التبعيات على الأدوات والتقنيات الخاصة ببائع معين. مع توليد AppMaster للتطبيقات الحقيقية، يمكن للعملاء الوصول إلى الملفات الثنائية أو التعليمات البرمجية المصدر واستضافة تطبيقاتهم على البنية التحتية المفضلة لديهم، مما يقلل بشكل أكبر من الاعتماد على أي بائع معين.

علاوة على ذلك، يوفر AppMaster للعملاء العديد من المزايا الأخرى التي يمكن أن تساعدهم على تجنب تقييد البائع. على سبيل المثال، يقوم النظام الأساسي تلقائيًا بإنشاء وثائق مبهرة (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، مما يضمن الاتساق والتوافق عبر الأنظمة الأساسية المختلفة. وهذا يعني أيضًا أنه يمكن للمؤسسات تبسيط عملية ترحيل التطبيقات إلى منصات جديدة، مما يقلل الوقت والجهد اللازمين لتحويل البيانات وتحويلها واستخراجها. علاوة على ذلك، من خلال دعم AppMaster لمجموعة واسعة من تقنيات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، يمكن للشركات ضمان بقاء تطبيقاتها متعددة الاستخدامات وقابلة للتكيف وقابلة للتشغيل البيني مع مشهد الحوسبة بدون خادم المتطور باستمرار.

في الختام، لا يزال تقييد الموردين يمثل تحديًا رئيسيًا للمؤسسات التي تتطلع إلى اعتماد منصات وخدمات الحوسبة بدون خادم. ومع ذلك، يمكن لحلول مثل منصة AppMaster no-code أن تساعد في كسر هذه القيود من خلال توفير بيئة تطوير تطبيقات مرنة وقابلة للتشغيل البيني وقابلة للتوسيع تعزز حرية الاختيار وتمكن الشركات من الاستفادة من أفضل التقنيات والأدوات والمنصات لدعم ابتكاراتهم ونموهم الرقمي. من خلال تمكين الشركات من القدرة على إنشاء التطبيقات وتوسيع نطاقها ونشرها على الأنظمة الأساسية التي ترغب فيها، يضمن AppMaster أن تقييد البائع لا يعيق طريقهم إلى نجاح الحوسبة بدون خادم.