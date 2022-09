Le langage de requête structuré (SQL) est le langage de requête standard de la base de données relationnelle. SQL est utilisé pour manipuler et interroger des données dans des bases de données relationnelles . L'utilisation et la mise en œuvre faciles de SQL ont incité de nombreux développeurs et experts en bases de données du monde entier à développer leurs propres langages de requête similaires à SQL.

Il est important de noter que SQL n'a pas toujours été le langage universel ou standard pour traiter les bases de données relationnelles. Il y avait certaines réserves à l'encontre de SQL au début, en particulier parce que de nombreux ingénieurs de bases de données pensaient que la surcharge de SQL rendrait impossible une mise en œuvre à plus grande échelle. Cependant, SQL a donné tort à ses détracteurs, car il s'agit désormais du langage de requête le plus populaire. Continuez à lire cet article pour tout savoir sur SQL, ses avantages et ses applications.

Qu'est-ce que SQL et pourquoi est-ce important ?

SQL est le langage de programmation standardisé pour gérer les bases de données relationnelles, créer des bases de données SQL et manipuler les données qu'elles contiennent en exécutant différentes fonctions. SQL a été introduit dans les années 1970. Le terme « SQL » se prononce comme suite ou « ess-kew-ell ».

Les administrateurs et les développeurs de bases de données utilisent SQL pour manipuler les données et écrire des scripts d'intégration de données. De même, les analystes de données utilisent SQL pour analyser en profondeur une base de données relationnelle.

Importance de SQL

SQL est le meilleur moyen de gérer les bases de données relationnelles. Une base de données relationnelle organise les données dans des tables, comme une feuille de calcul. SQL est important car il peut analyser et manipuler des données de n'importe quelle taille, que vous ayez affaire à un petit ensemble de données ou à une grande pile.

Si vous recherchez une efficacité et une vitesse maximales lors de la manipulation des données, vous constaterez que SQL est l'un des meilleurs langages de développement de bases de données qui répondent à ces exigences. Voici quelques-uns des avantages les plus importants de SQL :

Langage de requête rapide et portable

SQL est un langage de développement rapide et puissant qui peut traiter une quantité massive de données en très peu de temps. Vous pouvez effectuer des opérations courantes telles que l'insertion, la suppression et la manipulation en quelques secondes grâce à la grande efficacité de SQL.

De plus, SQL est un langage portable qui peut être utilisé sur une large gamme d'ordinateurs portables, d'appareils de jeu, d'ordinateurs de bureau, de bases de données SQL et sur le Web. Il est possible de créer votre propre base de données SQL et de l'intégrer dans les applications ou sur le Web selon vos besoins.

Nécessite peu d'expertise

Vous n'avez pas besoin d'être un ingénieur ou un administrateur de données à part entière pour exécuter des fonctions de base avec SQL. Si vous souhaitez effectuer une récupération et une suppression simples des données, il n'est pas nécessaire d'apprendre de longs langages de codage et de programmation.

Au lieu de cela, vous pouvez exécuter des fonctions de manipulation de données telles que l'insertion, la suppression, la sélection et la mise à jour en écrivant des requêtes simples. Même si vous souhaitez apprendre la manipulation avancée de données avec SQL, vous pouvez le faire assez facilement avec un peu de pratique.

Langage normalisé

L'un des principaux avantages de SQL est qu'il s'agit d'un langage de développement open source avec une grande communauté. Vous pouvez trouver de nombreuses documentations, des didacticiels vidéo et des conseils de dépannage pour vous familiariser avec les différents aspects de SQL.

Gérer le Big Data

Le Big Data occupe aujourd'hui une place prépondérante dans l'industrie informatique. Les gens sont toujours à la recherche de moyens fiables et efficaces de gérer le Big Data.

L'utilisation de SQL est un moyen puissant et rapide de traiter de grands ensembles de données avec une précision maximale pour protéger l'intégrité des informations. Les grandes et les petites entreprises peuvent utiliser SQL pour répondre à leurs besoins en matière de manipulation de données.

A quoi sert SQL ?

SQL est utilisé pour traiter les différents aspects des bases de données relationnelles. Certaines des fonctions les plus populaires exécutées avec SQL sont :

Création de bases de données SQL

Modification des tables de base de données et des structures d'index

Manipulation de données par ajout, suppression ou mise à jour de données

Récupération d'informations à partir des systèmes de gestion de bases de données relationnelles (RDBMS)

Analyse de données pour les procédures de transaction et autres applications impliquant la communication avec des bases de données relationnelles

Commandes SQL

Comprendre les principales commandes du Structured Query Language devient plus facile en analysant ses différents aspects :

Langage de requête de données (DQL)

DQL est utilisé pour récupérer les données de la base de données. Il se compose uniquement de la commande SELECT.

Langage de définition de données (DDL)

Il est utilisé pour mettre à jour ou manipuler un jeu de données. Les commandes incluses dans DDL sont : CREATE, DROP, RENAME et ALTER.

Langage de manipulation de données (DML)

Le but de DML est de permettre la modification d'une base de données. Il traite des commandes INSERT, UPDATE et DELETE.

Langage de contrôle des transactions (TCL)

TCL est directement associé à DML. Il gère les modifications effectuées par DML pour permettre de regrouper les changements en transactions logiques. Les commandes incluses dans DQL sont COMMIT, ROLLBACK et SAVEPOINT.

Langage de contrôle des données (DCL)

Comme son nom l'indique, DCL est utilisé pour définir les paramètres d'autorisation dans une base de données relationnelle. GRANT et REVOKE sont les deux principales commandes de DCL.

Pourquoi SQL est-il qualifié de langage structuré et non procédural ?

SQL est un langage de requête structuré car il suit une certaine structure pour exécuter différentes fonctions. Une autre raison pour laquelle le « S » dans SQL signifie « structuré » est que dans les années 1960, le terme « programmation structurée » était très populaire dans l'industrie du développement.

Comparé aux divers autres langages de programmation structurés traditionnels, SQL n'a pas de mécanismes structurés de manière rigide. Cependant, il utilise le concept de requêtes structurées pour traiter même les types de données les plus complexes.

De même, SQL est appelé un langage non procédural car il s'agit d'un langage déclaratif. En d'autres termes, vous devez spécifier la fonction que vous souhaitez exécuter avec une certaine requête, telle que SELECT, FROM et GROUP BY. Il n'est pas nécessaire de spécifier comment la requête sera traitée car tout sera fait par le moteur SQL. Par conséquent, SQL est un langage structuré et non procédural car il suit une syntaxe et une structure spécifiques et gère les requêtes pour vos besoins.

SQL est-il facile à apprendre ?

Si vous voulez avoir une carrière réussie en tant qu'ingénieur de données ou tout travail technique impliquant la manipulation de données, vous devrez apprendre SQL. Généralement, SQL est un langage de développement de base de données relativement simple.

Vous pouvez vous attendre à vous familiariser avec les bases de SQL en deux à trois semaines. Si vous souhaitez utiliser SQL pour obtenir un emploi, vous devez obligatoirement suivre des cours avancés de gestion de bases de données afin d'avoir une excellente maîtrise de SQL et de la création et de la gestion de bases de données .

La courbe d'apprentissage de SQL ou de tout autre langage de développement dépend également de votre style d'apprentissage. Si vous essayez d'apprendre SQL uniquement à travers des livres, il y a de fortes chances que vous ayez besoin de beaucoup de temps pour le faire. Cependant, supposons que vous appreniez SQL à travers des cours fiables et que vous le pratiquiez régulièrement. Dans ce cas, vous pourrez accélérer le processus d'apprentissage et devenir très bon en SQL et exécuter rapidement des requêtes de base de données complexes.

Exemple de requête SQL

Prenons un exemple simple d'une requête SQL qui utilise la commande SELECT.

Le but de l'utilisation de l'instruction SELECT est d'indiquer à l'optimiseur de requêtes les données à renvoyer, les tables à analyser, les relations à suivre et l'ordre à imposer aux données renvoyées. Le fonctionnement et l'analyse de la base de données relationnelle dépendent également de la façon dont elle est conçue et de la manière dont les index sont organisés. L'ensemble de la base de données SQL peut ralentir si vous omettez des informations importantes de la commande.

Si vous souhaitez sélectionner les données de la table des clients, vous utiliserez la requête suivante :

SELECT * FROM Clients ;

Cette requête demandera tous les champs et toutes les lignes de la table Customers. Toutefois, si la table Customers contient des millions de lignes et de champs, le système peut prendre un certain temps pour analyser et exécuter correctement la requête.

Par conséquent, il est préférable d'affiner votre requête et de la rendre spécifique aux données que vous souhaitez sélectionner dans la table des clients :

SÉLECTIONNER LE TOP 45 companyName, total sales* FROM Clients

WHERE état = "Californie" ;

Après avoir exécuté cette requête, vous extrairez beaucoup moins de données de plus en plus ciblées. Vous obtiendrez le nom et les ventes totales des 45 principales entreprises situées en Californie.

Existe-t-il une liste de contrôle des compétences pour SQL (Structured Query Language) ?

Il n'y a pas de liste spécifique de compétences que vous devez acquérir pour être bon en langage de requête structuré. Généralement, avoir une formation en programmation ou en développement n'est même pas nécessaire pour apprendre les langages de base de données comme SQL.

Avec une pratique et des conseils appropriés, vous pouvez maîtriser tous les aspects de SQL. La clé est de commencer par les bases et de pratiquer régulièrement pour vous assurer de comprendre la théorie ainsi que la mise en œuvre pratique.

Certains des sujets les plus importants que vous devez couvrir lors de l'apprentissage de SQL sont :

Règles traditionnelles pour la conception des tables

Principes de base des tables de base de données

Types de données et opérateurs de diffusion

Opérateurs logiques et conditionnels

Commandes SQL qui incluent DDL, DML (opérations CRUD), TCL et DCL

JOIN opérations pour traiter plusieurs tables

Implémentation d'instructions SQL sur des bases de données réelles

Différences entre les bases de données relationnelles et non relationnelles

Familiarisez-vous avec l'écriture d'instructions SQL

Si vous voulez être un excellent ingénieur ou administrateur de bases de données, vous devez être cohérent dans vos efforts et pratiquer régulièrement différentes instructions SQL. Travailler sur différents types de bases de données et de tables pour manipuler les données.

Qu'est-ce que SQL Server ?

SQL Server est un SGBDR développé par Microsoft. Il permet aux utilisateurs d'écrire des requêtes SQL simples et avancées. Vous pouvez utiliser SQL Server pour traiter des sujets complexes tels que la gestion des exceptions et les procédures de stockage.

De plus, le moteur de base de données de SQL Server se compose de deux parties :

Moteur relationnel pour traiter les commandes et les requêtes.

Storage Engine pour gérer différentes bases de données telles que des fichiers, des index et des tables.

Avantages de SQL Server

1. Rapide et facile à installer

Microsoft SQL dispose d'un assistant de configuration et est simple à utiliser. SQL Server fournit une interface d'installation conviviale contrairement aux autres serveurs de base de données qui nécessitent une configuration complexe en ligne de commande. Il dispose d'une interface graphique compréhensible et de plusieurs didacticiels en plus de la méthode d'installation en un clic. Les mises à jour automatiques réduisent les coûts de maintenance et aident à maintenir la base de données à jour avec les tendances. Des services de base de données et des services d'analyse peuvent ensuite être ajoutés indépendamment.

2. Des performances impressionnantes

SQL Server offre une vitesse améliorée grâce à ses technologies transparentes intégrées de compression et de chiffrement des données. Les utilisateurs n'ont pas besoin de changer d'application pour sauvegarder et chiffrer les données. Des restrictions d'accès et des fonctionnalités efficaces de gestion des autorisations sont fournies pour aider les utilisateurs à protéger les données critiques de l'entreprise.

3.Sécurité

Étant donné que la base de données SQL Server utilise des méthodes de cryptage complexes, il n'est pas facile de pénétrer les niveaux de sécurité. Une base de données relationnelle commerciale a des mesures de sécurité supplémentaires pour réduire le risque d'agressions.

4. Abordabilité

Les fonctions efficaces d'exploration de données, de partitionnement de disque et de gestion des données des serveurs SQL facilitent la maintenance des données critiques et fournissent un espace de stockage pour les données très sensibles.

Meilleures pratiques de conception d'une base de données SQL

De nombreuses personnes, même des ingénieurs de base de données expérimentés, commettent l'erreur de créer une base de données encombrée et inefficace en raison d'un manque de compétences ou de ressources de base de données disponibles. Quelle que soit la situation, il existe certaines bonnes pratiques que vous devez suivre pour concevoir une base de données efficace et fiable. Ces pratiques sont :

Considérez tous les points de vue de la base de données pour créer une conception logique.

Définissez les types et tailles de données.

Assurez-vous que SQL est le meilleur langage de base de données pour répondre à vos besoins.

Normalisez les données pour éviter la redondance.

Rendez la structure transparente afin que les futurs utilisateurs puissent la comprendre et la manipuler.

Définissez des contraintes et des index clusterisés pour garantir l'intégrité des données.

Préparez une documentation complète.

Sauvegardez votre base de données pour vous assurer que toutes vos données et tables sont protégées en cas de sinistre.

Conclusion

Sans aucun doute, l'utilisation de SQL est un langage de programmation très fiable et efficace pour gérer les bases de données relationnelles. SQL offre de grands avantages, grâce auxquels il s'agit du langage de requête le plus populaire.

Cependant, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de bonnes alternatives. En fait, l'industrie du développement évolue rapidement pour adopter de nouveaux outils et technologies qui peuvent rendre les procédures de développement plus faciles, plus rapides et plus efficaces.

Le développement sans code est l'une de ces approches de développement qui vous permet de créer des applications sans même écrire une seule ligne de code. Certaines personnes supposent à tort que le développement sans code se limite uniquement au développement frontal .

Cependant, un outil efficace sans code comme AppMaster vous permet de créer des applications mobiles, des applications Web et un puissant backend généré par l'IA en quelques secondes. AppMaster est une alternative étonnante aux langages de programmation traditionnels. Vous devriez certainement envisager d'utiliser l'approche moderne de développement sans code pour développer des applications sans passer par la voie traditionnelle d'apprentissage du développement frontend ou backend .

FAQ sur SQL

Quelle est la différence entre SQL et MySQL ?

SQL est un langage de développement de base de données, alors que MySQL est un système de gestion de base de données. SQL Server est l'un des nombreux exemples de MySQL.

Quelle est la différence entre RDBMS et SGBD ?

Un SGBDR (système de gestion de base de données relationnelle) est un ensemble d'outils et de fonctionnalités qui permettent aux experts en informatique et à d'autres utilisateurs de créer, modifier, gérer et communiquer avec des bases de données relationnelles. La majorité des SGBDR commerciaux accèdent à la base de données, qui est conservée sous forme de tables, en utilisant SQL.

Le système de base de données le plus populaire utilisé par les organisations du monde entier est le RDBMS. Il fournit un moyen fiable de stocker et de récupérer d'énormes volumes de données. En général, les bases de données stockent des collections de données qui peuvent être consultées et utilisées par d'autres programmes. Un système de gestion de base de données prend en charge la création, la maintenance et l'utilisation de plates-formes de base de données.

SQL est-il un langage back-end ?

Oui, SQL est un langage de programmation de base de données utilisé pour créer et gérer des bases de données relationnelles telles que des tables.