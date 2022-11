Structured Query Language (SQL) jest standardowym językiem zapytań relacyjnej bazy danych. SQL jest używany do manipulacji i zapytań o dane w relacyjnych bazach danych. Łatwe użycie i implementacja SQL skłoniły wielu programistów i ekspertów baz danych na całym świecie do opracowania własnych języków zapytań podobnych do SQL.

Należy zauważyć, że SQL nie zawsze był uniwersalnym lub standardowym językiem do radzenia sobie z relacyjnymi bazami danych. Na początku istniały pewne zastrzeżenia wobec SQL, zwłaszcza że wielu inżynierów baz danych uważało, że narzut SQL uczyni go niepraktycznym do wdrożenia na większą skalę. Jednak SQL udowodnił, że jego krytycy się mylili, ponieważ jest to obecnie najpopularniejszy język zapytań. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się wszystkiego o SQL, jego zaletach i zastosowaniach.

Czym jest SQL i dlaczego jest ważny?

SQL to standardowy język programowania służący do zarządzania relacyjnymi bazami danych, tworzenia baz danych SQL oraz manipulowania danymi w nich zawartymi poprzez wykonywanie różnych funkcji. SQL został wprowadzony w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Termin "SQL" wymawia się jako sequel lub "ess-kew-ell".

Zarówno administratorzy baz danych, jak i programiści używają SQL do manipulowania danymi i pisania skryptów integracji danych. Podobnie, analitycy danych używają SQL do dokładnej analizy relacyjnej bazy danych.

Znaczenie języka SQL

SQL jest najlepszym sposobem radzenia sobie z relacyjnymi bazami danych. Relacyjna baza danych organizuje dane w tabelach, podobnie jak arkusz kalkulacyjny. SQL jest ważny, ponieważ może analizować i manipulować danymi dowolnej wielkości, niezależnie od tego, czy masz do czynienia z małym zbiorem danych, czy z dużym stosem.

Jeśli szukasz maksymalnej wydajności i szybkości podczas manipulowania danymi, to znajdziesz SQL jako jeden z najlepszych języków programowania baz danych, który spełnia te wymagania. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych zalet języka SQL:

Szybki i przenośny język zapytań

SQL jest szybkim i potężnym językiem programowania, który może przetwarzać ogromne ilości danych w bardzo krótkim czasie. Dzięki wysokiej wydajności języka SQL można wykonywać typowe operacje, takie jak wstawianie, usuwanie i manipulowanie w ciągu kilku sekund.

Ponadto, SQL jest językiem przenośnym, który może być używany na wielu laptopach, urządzeniach do gier, komputerach stacjonarnych, bazach danych SQL i w sieci. Możliwe jest stworzenie własnej bazy danych SQL i osadzenie jej w aplikacjach lub w sieci zgodnie z wymaganiami.

Wymaga niewielkiej wiedzy specjalistycznej

Nie musisz być pełnoprawnym inżynierem danych lub administratorem, aby wykonywać podstawowe funkcje za pomocą SQL. Jeśli chcesz wykonać proste pobieranie i usuwanie danych, nie ma potrzeby uczenia się długiego kodowania i języków programowania.

Zamiast tego można wykonywać funkcje manipulacji danymi, takie jak wstawianie, usuwanie, wybieranie i aktualizowanie, pisząc proste zapytania. Nawet jeśli chcesz nauczyć się zaawansowanych manipulacji danymi za pomocą SQL, możesz to zrobić dość łatwo z pewną praktyką.

Znormalizowany język

Jedną z wiodących zalet SQL jest to, że jest to język programowania open-source z dużą społecznością. Możesz znaleźć wiele dokumentacji, samouczków wideo i wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów, aby zapoznać się z różnymi aspektami języka SQL.

Obsługa dużych danych

Big Data jest obecnie główną częścią branży IT. Ludzie zawsze szukają niezawodnych i skutecznych sposobów obsługi Big Data.

Korzystanie z języka SQL to potężny i szybki sposób na przetwarzanie dużych zbiorów danych z maksymalną precyzją w celu ochrony integralności informacji. Zarówno duże, jak i małe firmy mogą używać SQL do spełnienia swoich wymagań w zakresie manipulacji danymi.

Do czego służy język SQL?

Język SQL jest wykorzystywany do obsługi różnych aspektów relacyjnych baz danych. Niektóre z najbardziej popularnych funkcji wykonywanych za pomocą języka SQL to:

Tworzenie baz danych SQL.

Modyfikacja struktur tabel i indeksów bazy danych

Manipulacja danymi poprzez dodawanie, usuwanie lub aktualizację danych

Pobieranie informacji z wnętrza systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS)

Analiza danych dla procedur transakcyjnych i innych aplikacji, które wymagają komunikacji z relacyjnymi bazami danych

Polecenia SQL

Zrozumienie głównych poleceń Structured Query Language staje się łatwiejsze poprzez analizę jego różnych aspektów:

Język zapytań do danych (DQL)

DQL służy do pobierania danych z bazy danych. Składa się tylko z polecenia SELECT.

Język definicji danych (DDL)

Służy do aktualizacji lub manipulacji zbiorem danych. Polecenia wchodzące w skład DDL to: CREATE, DROP, RENAME i ALTER.

Język Manipulacji Danymi (DML)

Celem DML jest umożliwienie modyfikacji bazy danych. Zajmuje się on poleceniami INSERT, UPDATE i DELETE.

Transaction Control Language (TCL)

TCL jest bezpośrednio związany z DML. Zarządza on modyfikacjami wykonywanymi przez DML, umożliwiając grupowanie zmian w logiczne transakcje. Polecenia wchodzące w skład DQL to COMMIT, ROLLBACK i SAVEPOINT.

Język sterowania danymi (DCL)

Jak sama nazwa wskazuje, DCL służy do ustawiania parametrów uprawnień w relacyjnej bazie danych. GRANT i REVOKE są dwoma głównymi poleceniami DCL.

Dlaczego SQL jest nazywany językiem strukturalnym i nieproceduralnym?

SQL jest strukturalnym językiem zapytań, ponieważ podąża za pewną strukturą, aby wykonać różne funkcje. Innym powodem, dla którego "S" w SQL oznacza "strukturalny", jest to, że w latach 60. termin "programowanie strukturalne" był bardzo popularny w branży programistycznej.

W porównaniu z różnymi innymi tradycyjnymi językami programowania strukturalnego, SQL nie posiada sztywno ustrukturyzowanych mechanizmów. Wykorzystuje jednak koncepcję ustrukturyzowanych zapytań, aby poradzić sobie nawet z najbardziej złożonym typem danych.

Podobnie, SQL jest nazywany językiem nieproceduralnym, ponieważ jest językiem deklaratywnym. Innymi słowy, musisz określić funkcję, którą chcesz wykonać za pomocą określonego zapytania, takiego jak SELECT, FROM i GROUP BY. Nie ma potrzeby określania, jak zapytanie będzie obsługiwane, ponieważ wszystko zostanie wykonane przez silnik SQL. Dlatego też SQL jest językiem strukturalnym i nieproceduralnym, ponieważ podąża za określoną składnią i strukturą i obsługuje zapytania dla Twoich wymagań.

Czy SQL jest łatwy do nauczenia?

Jeśli chcesz mieć udaną karierę jako inżynier danych lub jakąkolwiek pracę techniczną związaną z manipulacją danymi, będziesz musiał nauczyć się SQL. Ogólnie rzecz biorąc, SQL jest stosunkowo prostym językiem tworzenia baz danych.

Możesz oczekiwać, że będziesz zaznajomiony z podstawami SQL w ciągu dwóch do trzech tygodni. Jeśli chcesz używać SQL, aby zdobyć pracę, jesteś zobowiązany do wzięcia udziału w zaawansowanych kursach zarządzania bazami danych, aby uzyskać doskonały uchwyt SQL i tworzenie i zarządzanie bazami danych.

Krzywa uczenia się SQL lub jakiegokolwiek innego języka programowania zależy również od Twojego stylu uczenia się. Jeśli spróbujesz nauczyć się SQL tylko poprzez książki, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziesz potrzebował na to dużo czasu. Załóżmy jednak, że uczysz się SQL poprzez rzetelne kursy i regularnie go praktykujesz. W takim przypadku będziesz w stanie przyspieszyć proces nauki i stać się naprawdę dobrym w SQL oraz szybko wykonywać złożone zapytania do bazy danych.

Przykład zapytania SQL

Weźmy prosty przykład zapytania SQL, które wykorzystuje polecenie SELECT.

Celem użycia polecenia SELECT jest wskazanie optymalizatorowi zapytań, jakie dane ma zwrócić, jakie tabele przeanalizować, jakie relacje zastosować i jaki porządek nałożyć na zwrócone dane. Praca i analiza relacyjnej bazy danych zależy również od tego, jak jest ona zaprojektowana i jak ułożone są indeksy. Cała baza danych SQL może zwolnić, jeśli pominiesz ważne informacje w poleceniu.

Jeśli chcesz wybrać dane z tabeli Klienci, to użyjesz następującego zapytania:

SELECT * FROM Customers;

To zapytanie zażąda wszystkich pól i wszystkich wierszy tabeli Customers. Jeśli jednak tabela Customers ma miliony wierszy i pól, może upłynąć trochę czasu, zanim system poprawnie przeanalizuje i wykona zapytanie.

Dlatego znacznie lepiej jest zawęzić zapytanie i skonkretyzować je do danych, które chcemy wybrać z tabeli Customers:

SELECT TOP 45 companyName, total sales* FROM Customers.

WHERE stan = "Kalifornia";

Po wykonaniu tego zapytania ściągniesz znacznie mniej i bardziej skoncentrowane dane. Otrzymasz nazwę i całkowitą sprzedaż 45 najlepszych firm, które znajdują się w Kalifornii.

Czy istnieje lista kontrolna umiejętności dla SQL (Structured Query Language)?

Nie ma jednej konkretnej listy umiejętności, których musisz się nauczyć, aby być dobrym w Structured Query Language. Ogólnie rzecz biorąc, posiadanie doświadczenia w programowaniu lub rozwoju nie jest nawet konieczne do nauki języków baz danych takich jak SQL.

Dzięki odpowiedniej praktyce i wskazówkom można opanować wszystkie aspekty SQL. Kluczem jest rozpoczęcie od podstaw i regularne ćwiczenie, aby upewnić się, że rozumiesz teorię, jak również praktyczną implementację.

Niektóre z najważniejszych tematów, które musisz objąć podczas nauki SQL to:

Tradycyjne zasady projektowania tabel

Podstawy tabel w bazie danych

Typy danych i operatory rzutowania

Operatory logiczne i warunkowe

Polecenia SQL, które obejmują DDL, DML (operacje CRUD), TCL i DCL

Operacje JOIN w celu obsługi wielu tabel

Implementacja poleceń SQL na rzeczywistych bazach danych

Różnice pomiędzy relacyjnymi i nierelacyjnymi bazami danych

Nabierz wprawy w pisaniu poleceń SQL

Jeśli chcesz być doskonałym inżynierem lub administratorem baz danych, musisz być konsekwentny w swoich wysiłkach i regularnie ćwiczyć różne polecenia SQL. Pracuj na różnych typach baz danych i tabelach, aby manipulować danymi.

Co to jest SQL Server?

SQL Server to system RDBMS opracowany przez firmę Microsoft. Pozwala on użytkownikom pisać zarówno proste, jak i zaawansowane zapytania SQL. Możesz użyć SQL Server do radzenia sobie ze złożonymi tematami, takimi jak obsługa wyjątków i procedury przechowywania.

Ponadto silnik bazy danych SQL Server składa się z dwóch części:

Relational Engine do przetwarzania poleceń i zapytań.

Silnik magazynowy do zarządzania różnymi bazami danych, takimi jak pliki, indeksy i tabele.

Zalety SQL Server

1. Szybka i łatwa instalacja

Microsoft SQL posiada kreator instalacji i jest prosty w użyciu. SQL Server zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs instalacyjny w przeciwieństwie do innych serwerów baz danych, które wymagają skomplikowanej konfiguracji wiersza poleceń. Posiada zrozumiały GUI i kilka samouczków oprócz metody instalacji jednym kliknięciem. Automatyczne aktualizacje oszczędzają koszty utrzymania i pomagają w utrzymaniu bazy danych w zgodzie z trendami. Usługi bazodanowe i analityczne mogą być następnie dodawane niezależnie.

2. Imponująca wydajność

SQL Server zapewnia większą szybkość działania dzięki zintegrowanym technologiom przezroczystej kompresji i szyfrowania danych. Użytkownicy nie muszą zmieniać aplikacji w celu zabezpieczenia i zaszyfrowania danych. Ograniczenia dostępu i efektywne funkcje zarządzania uprawnieniami są zapewnione, aby pomóc użytkownikom w ochronie krytycznych danych korporacyjnych.

3.Bezpieczeństwo

Ponieważ baza danych SQL Server wykorzystuje złożone metody szyfrowania, nie jest łatwo przeniknąć przez poziomy bezpieczeństwa. Komercyjna relacyjna baza danych posiada dodatkowe zabezpieczenia obniżające niebezpieczeństwo zamachów.

4. Przystępność

Efektywne funkcje eksploracji danych, partycjonowania dysków i zarządzania danymi w serwerach SQL pomagają w utrzymaniu krytycznych danych i zapewniają miejsce do przechowywania bardzo wrażliwych danych.

Najlepsze praktyki projektowania baz danych SQL

Wiele osób, nawet doświadczonych inżynierów baz danych, popełnia błąd tworząc zagracone i nieefektywne bazy danych z powodu braku umiejętności lub dostępnych zasobów. Niezależnie od sytuacji, istnieją pewne najlepsze praktyki, których należy przestrzegać, aby zaprojektować wydajną i niezawodną bazę danych. Te praktyki to:

Rozważ wszystkie punkty widzenia bazy danych, aby stworzyć logiczny projekt.

Zdefiniuj typy danych i rozmiary.

Upewnij się, że SQL jest najlepszym językiem bazy danych, który spełni Twoje wymagania.

Normalizuj dane, aby uniknąć redundancji.

Uczyń strukturę przejrzystą, aby przyszli użytkownicy mogli ją zrozumieć i nią manipulować.

Zdefiniuj ograniczenia i klastrowe indeksy, aby zapewnić integralność danych.

Przygotuj dokładną dokumentację.

Wykonaj kopię zapasową bazy danych, aby zapewnić ochronę wszystkich danych i tabel w przypadku katastrofy danych.

Podsumowanie

Niewątpliwie używanie SQL jest wysoce niezawodnym i wydajnym językiem programowania do radzenia sobie z relacyjnymi bazami danych. SQL oferuje ogromne korzyści, dzięki czemu jest najpopularniejszym językiem zapytań.

Nie oznacza to jednak, że nie istnieją dla niego dobre alternatywy. W rzeczywistości branża programistyczna szybko ewoluuje, przyjmując nowsze narzędzia i technologie, które mogą sprawić, że procedury tworzenia oprogramowania będą łatwiejsze, szybsze i bardziej wydajne.

No-code development jest jednym z takich podejść do rozwoju, które pozwala budować aplikacje bez pisania nawet jednej linii kodu. Niektórzy ludzie błędnie zakładają, że rozwój bez kodu jest ograniczony tylko do rozwoju front-end.

Jednak wydajne narzędzie no -code, takie jak AppMaster, pozwala budować aplikacje mobilne, aplikacje internetowe i potężny backend generowany przez AI w ciągu kilku sekund. AppMaster jest niesamowitą alternatywą dla tradycyjnych języków programowania. Powinieneś zdecydowanie rozważyć użycie nowoczesnego podejścia do rozwoju bez kodu, aby tworzyć aplikacje bez przechodzenia przez tradycyjną drogę uczenia się frontend lub backend development.

FAQs o SQL

Jaka jest różnica między SQL a MySQL?

SQL jest językiem programowania baz danych, natomiast MySQL jest systemem zarządzania bazami danych. SQL Server jest jednym z wielu przykładów MySQL.

Jaka jest różnica pomiędzy RDBMS a DBMS?

RDBMS (relational database management system) jest zbiorem narzędzi i możliwości, które umożliwiają ekspertom IT i innym użytkownikom tworzenie, modyfikowanie, zarządzanie i komunikowanie się z relacyjnymi bazami danych. Większość komercyjnych RDBMS uzyskuje dostęp do bazy danych, która jest przechowywana w postaci tabel, za pomocą języka SQL.

Najpopularniejszym systemem baz danych używanym przez organizacje na całym świecie jest RDBMS. Zapewnia on niezawodny sposób przechowywania i pobierania ogromnych ilości danych. Ogólnie rzecz biorąc, bazy danych przechowują zbiory danych, które mogą być dostępne i wykorzystywane przez inne programy. System zarządzania bazą danych wspiera tworzenie, utrzymanie i użytkowanie platform bazodanowych.

Czy SQL jest językiem backendowym?

Tak, SQL jest językiem programowania baz danych, który służy do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych, takimi jak tabele.