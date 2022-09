El lenguaje de consulta estructurado (SQL) es el lenguaje de consulta estándar de las bases de datos relacionales. SQL se utiliza para manipular y consultar datos en bases de datos relacionales. La facilidad de uso e implementación de SQL ha llevado a muchos desarrolladores y expertos en bases de datos de todo el mundo a desarrollar sus propios lenguajes de consulta similares a SQL.

Es importante señalar que SQL no siempre ha sido el lenguaje universal o estándar para tratar las bases de datos relacionales. Al principio hubo ciertas reservas contra SQL, sobre todo porque muchos ingenieros de bases de datos pensaban que la sobrecarga de SQL haría que no fuera práctico implementarlo a gran escala. Sin embargo, SQL ha demostrado que sus críticos estaban equivocados, ya que ahora es el lenguaje de consulta más popular. Sigue leyendo este artículo para conocer todo sobre SQL, sus ventajas y sus aplicaciones.

¿Qué es SQL y por qué es importante?

SQL es el lenguaje de programación estandarizado para gestionar bases de datos relacionales, crear bases de datos SQL y manipular los datos en ellas realizando diferentes funciones. SQL se introdujo en la década de 1970. El término 'SQL' se pronuncia como secuela o "ess-kew-ell".

Tanto los administradores de bases de datos como los desarrolladores utilizan SQL para manipular datos y escribir scripts de integración de datos. Del mismo modo, los analistas de datos utilizan SQL para analizar a fondo una base de datos relacional.

Importancia de SQL

SQL es la mejor manera de tratar las bases de datos relacionales. Una base de datos relacional organiza los datos en tablas, como una hoja de cálculo. SQL es importante porque puede analizar y manipular datos de cualquier tamaño, tanto si se trata de un pequeño conjunto de datos como de una gran pila.

Si busca la máxima eficacia y velocidad al manipular los datos, encontrará que SQL es uno de los mejores lenguajes de desarrollo de bases de datos que cumplen estos requisitos. A continuación se indican algunas de las ventajas más importantes de SQL:

Lenguaje de consulta rápido y portátil

SQL es un lenguaje de desarrollo rápido y potente que puede procesar una gran cantidad de datos en muy poco tiempo. Puede realizar operaciones comunes como la inserción, la eliminación y la manipulación en cuestión de segundos debido a la alta eficiencia de SQL.

Además, SQL es un lenguaje portátil que puede utilizarse en una amplia gama de ordenadores portátiles, dispositivos de juego, ordenadores de sobremesa, bases de datos SQL y la web. Es posible crear su propia base de datos SQL e integrarla en las aplicaciones o en la web según sus necesidades.

Requiere pocos conocimientos

No es necesario ser un ingeniero de datos o un administrador en toda regla para realizar funciones básicas con SQL. Si desea realizar una simple recuperación y eliminación de datos, no es necesario aprender largos lenguajes de codificación y programación.

En cambio, puedes realizar funciones de manipulación de datos como insertar, eliminar, seleccionar y actualizar escribiendo consultas sencillas. Incluso si quieres aprender a manipular datos de forma avanzada con SQL, puedes hacerlo fácilmente con algo de práctica.

Lenguaje estandarizado

Una de las principales ventajas de SQL es que es un lenguaje de desarrollo de código abierto con una gran comunidad. Puedes encontrar mucha documentación, tutoriales en vídeo y guías para la resolución de problemas para familiarizarte con los distintos aspectos de SQL.

Manejo de Big Data

El Big Data es una parte importante de la industria de TI hoy en día. La gente siempre está buscando formas confiables y eficientes de manejar Big Data.

El uso de SQL es una forma potente y rápida de procesar grandes conjuntos de datos con la máxima precisión para proteger la integridad de la información. Tanto las empresas grandes como las pequeñas pueden utilizar SQL para satisfacer sus necesidades de manipulación de datos.

¿Para qué se utiliza SQL?

SQL se utiliza para tratar los distintos aspectos de las bases de datos relacionales. Algunas de las funciones más populares que se realizan con SQL son

Creación de bases de datos SQL

Modificación de las estructuras de tablas e índices de las bases de datos

Manipulación de datos añadiendo, borrando o actualizando datos

Recuperación de información desde los sistemas de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS)

Análisis de datos para procedimientos de transacción y otras aplicaciones que implican la comunicación con bases de datos relacionales

Comandos SQL

La comprensión de los principales comandos del Lenguaje de Consulta Estructurado resulta más fácil si se analizan sus diferentes aspectos:

Lenguaje de consulta de datos (DQL)

El DQL se utiliza para obtener datos de la base de datos. Consiste únicamente en el comando SELECT.

Lenguaje de definición de datos (DDL)

Se utiliza para actualizar o manipular un conjunto de datos. Los comandos incluidos en DDL son: CREATE, DROP, RENAME y ALTER.

Lenguaje de manipulación de datos (DML)

El objetivo de DML es permitir la modificación de una base de datos. Se ocupa de los comandos INSERT, UPDATE y DELETE.

Lenguaje de control de transacciones (TCL)

TCL está directamente asociado a DML. Gestiona las modificaciones realizadas por DML para permitir que los cambios se agrupen en transacciones lógicas. Los comandos incluidos en TCL son COMMIT, ROLLBACK y SAVEPOINT.

Lenguaje de control de datos (DCL)

Como su nombre indica, DCL se utiliza para establecer parámetros de permisos en una base de datos relacional. GRANT y REVOKE son los dos comandos principales de DCL.

¿Por qué se llama a SQL un lenguaje estructurado y no procedimental?

SQL es un lenguaje de consulta estructurado porque sigue una determinada estructura para realizar diferentes funciones. Otra razón por la que la "S" de SQL significa "estructurado" es que en los años 60, el término "programación estructurada" era muy popular en la industria del desarrollo.

En comparación con otros lenguajes de programación estructurados tradicionales, SQL no tiene mecanismos estructurados de forma rígida. Sin embargo, utiliza el concepto de consultas estructuradas para tratar incluso el tipo de datos más complejo.

Asimismo, SQL se denomina lenguaje no procedimental porque es un lenguaje declarativo. En otras palabras, hay que especificar la función que se quiere realizar con una determinada consulta, como SELECT, FROM y GROUP BY. No es necesario especificar cómo se manejará la consulta, ya que todo lo hará el motor SQL. Por lo tanto, SQL es un lenguaje estructurado y no procedimental, ya que sigue una sintaxis y una estructura específicas y maneja las consultas según sus necesidades.

¿Es fácil aprender SQL?

Si quieres tener una carrera exitosa como ingeniero de datos o cualquier trabajo técnico que implique la manipulación de datos, tendrás que aprender SQL. En general, SQL es un lenguaje de desarrollo de bases de datos relativamente sencillo.

Puedes esperar estar familiarizado con los fundamentos de SQL en dos o tres semanas. Si quieres utilizar SQL para conseguir un trabajo, es necesario que realices cursos avanzados de gestión de bases de datos para conseguir un excelente dominio de SQL y de la creación y gestión de bases de datos.

La curva de aprendizaje de SQL o de cualquier otro lenguaje de desarrollo también depende de tu estilo de aprendizaje. Si tratas de aprender SQL sólo a través de libros, hay una alta probabilidad de que requieras mucho tiempo para hacerlo. Sin embargo, supongamos que aprendes SQL a través de cursos fiables y lo practicas regularmente. En ese caso, podrás acelerar el proceso de aprendizaje y llegar a ser realmente bueno en SQL y ejecutar consultas complejas de bases de datos rápidamente.

Ejemplo de consulta SQL

Tomemos un ejemplo simple de una consulta SQL que utiliza el comando SELECT.

El propósito de utilizar la sentencia SELECT es indicar al optimizador de consultas qué datos debe devolver, qué tablas debe analizar, qué relaciones debe seguir y el orden que debe imponer a los datos devueltos. El funcionamiento y el análisis de la base de datos relacional también dependen de cómo esté diseñada y de cómo estén dispuestos los índices. Toda la base de datos SQL puede ralentizarse si se omite información importante en el comando.

Si quieres seleccionar los datos de la tabla de clientes, utilizarás la siguiente consulta

SELECT * FROM Clientes;

Esta consulta solicitará todos los campos y todas las filas de la tabla Clientes. Sin embargo, si la tabla Clientes tiene millones de filas y campos, el sistema puede tardar en analizar y ejecutar la consulta correctamente.

Por lo tanto, es mucho mejor limitar su consulta y hacerla específica a los datos que desea seleccionar de la tabla de clientes:

SELECT TOP 45 companyName, total sales* FROM Customers

WHERE estado = "California";

Después de ejecutar esta consulta, obtendrá una cantidad de datos significativamente menor y más específica. Obtendrá el nombre y las ventas totales de las 45 principales empresas que se encuentran en California.

¿Existe una lista de competencias para SQL (Structured Query Language)?

No existe una lista específica de habilidades que debe aprender para ser bueno en Structured Query Language. Por lo general, ni siquiera es necesario tener conocimientos de programación o desarrollo para aprender lenguajes de bases de datos como SQL.

Con la práctica y la orientación adecuadas, puedes dominar todos los aspectos de SQL. La clave es empezar por lo más básico y practicar con regularidad para asegurarse de que comprende tanto la teoría como la aplicación práctica.

Algunos de los temas más importantes que debes cubrir mientras aprendes SQL son

Reglas tradicionales para el diseño de tablas

Fundamentos de las tablas de la base de datos

Tipos de datos y operadores de reparto

Operadores lógicos y condicionales

Comandos SQL que incluyen DDL, DML (operaciones CRUD), TCL y DCL

Operaciones JOIN para tratar con múltiples tablas

Implementación de sentencias SQL en bases de datos de la vida real

Diferencias entre bases de datos relacionales y no relacionales

Sentirse cómodo escribiendo sentencias SQL

Si quieres ser un excelente ingeniero o administrador de bases de datos, debes ser constante en tus esfuerzos y practicar diferentes sentencias SQL regularmente. Trabajar con diferentes tipos de bases de datos y tablas para manipular los datos.

¿Qué es SQL Server?

SQL Server es un RDBMS desarrollado por Microsoft. Permite a los usuarios escribir consultas SQL simples y avanzadas. Puedes utilizar SQL Server para tratar temas complejos como el manejo de excepciones y el almacenamiento de procedimientos.

Además, el motor de base de datos de SQL Server consta de dos partes:

Motor relacional para procesar comandos y consultas.

Motor de almacenamiento para gestionar diferentes bases de datos como archivos, índices y tablas.

Ventajas de SQL Server

1. Rápido y fácil de instalar

Microsoft SQL tiene un asistente de instalación y es fácil de usar. SQL Server ofrece una interfaz de instalación fácil de usar en contraste con otros servidores de bases de datos que necesitan una compleja configuración de línea de comandos. Cuenta con una interfaz gráfica de usuario comprensible y varios tutoriales, además del método de instalación con un solo clic. Las actualizaciones automáticas ahorran costes de mantenimiento y ayudan a mantener la base de datos al día con las tendencias. Los servicios de base de datos y los servicios analíticos pueden añadirse posteriormente de forma independiente.

2. Impresionante rendimiento

SQL Server ofrece una mayor velocidad gracias a sus tecnologías integradas de compresión y cifrado transparente de datos. Los usuarios no necesitan cambiar de aplicación para salvaguardar y cifrar los datos. Las restricciones de acceso y las funciones eficaces de gestión de permisos ayudan a los usuarios a proteger los datos críticos de la empresa.

3.Seguridad

Dado que la base de datos SQL Server emplea complejos métodos de cifrado, no es fácil penetrar en los niveles de seguridad. Una base de datos relacional comercial cuenta con medidas de seguridad adicionales para disminuir el peligro de asaltos.

4. Asequibilidad

Las eficaces funciones de extracción de datos, partición del disco y gestión de datos de los servidores SQL ayudan a mantener los datos críticos y proporcionan espacio de almacenamiento para datos muy sensibles.

Mejores prácticas de diseño de una base de datos SQL

Muchas personas, incluso los ingenieros de bases de datos con experiencia, cometen el error de crear una base de datos desordenada e ineficiente debido a la falta de habilidades o de recursos de base de datos disponibles. Sea cual sea la situación, hay ciertas prácticas recomendadas que se deben seguir para diseñar una base de datos eficiente y fiable. Estas prácticas son:

Considerar todos los puntos de vista de la base de datos para crear un diseño lógico.

Definir los tipos y tamaños de los datos.

Asegúrese de que SQL es el mejor lenguaje de base de datos para cumplir sus requisitos.

Normalizar los datos para evitar la redundancia.

Haga que la estructura sea transparente para que los futuros usuarios puedan entenderla y manipularla.

Defina las restricciones y los índices agrupados para garantizar la integridad de los datos.

Prepare una documentación exhaustiva.

Haga una copia de seguridad de su base de datos para garantizar que todos sus datos y tablas estén protegidos en caso de desastre.

Conclusión

Sin duda, el uso de SQL es un lenguaje de programación muy fiable y eficaz para tratar con bases de datos relacionales. SQL ofrece grandes ventajas, por lo que es el lenguaje de consulta más popular.

Sin embargo, esto no significa que no haya buenas alternativas a él. De hecho, la industria del desarrollo está evolucionando rápidamente para adoptar nuevas herramientas y tecnologías que pueden hacer que los procedimientos de desarrollo sean más fáciles, rápidos y eficientes.

Eldesarrollo sin código es uno de esos enfoques de desarrollo que permite crear aplicaciones sin escribir ni una sola línea de código. Algunas personas asumen erróneamente que el desarrollo sin código se limita sólo al desarrollo del front-end.

Sin embargo, una herramienta eficiente sin código como AppMaster le permite construir aplicaciones móviles, aplicaciones web, y un potente backend generado por la IA en cuestión de segundos. AppMaster es una increíble alternativa a los lenguajes de programación tradicionales. Definitivamente debería considerar el uso del enfoque moderno de desarrollo sin código para desarrollar aplicaciones sin pasar por la ruta tradicional de aprender el desarrollo de frontend o backend.

Preguntas frecuentes sobre SQL

¿Cuál es la diferencia entre SQL y MySQL?

SQL es un lenguaje de desarrollo de bases de datos, mientras que MySQL es un sistema de gestión de bases de datos. SQL Server es uno de los muchos ejemplos de MySQL.

¿Cuál es la diferencia entre RDBMS y DBMS?

Un RDBMS (sistema de gestión de bases de datos relacionales) es un conjunto de herramientas y capacidades que permiten a los expertos en informática y a otros usuarios crear, modificar, gestionar y comunicarse con bases de datos relacionales. La mayoría de los SGBDR comerciales acceden a la base de datos, que se guarda en forma de tablas, utilizando SQL.

El sistema de bases de datos más popular que utilizan las organizaciones de todo el mundo es el RDBMS. Proporciona una forma fiable de almacenar y recuperar enormes volúmenes de datos. En general, las bases de datos almacenan colecciones de datos a las que pueden acceder y utilizar otros programas. Un sistema de gestión de bases de datos permite crear, mantener y utilizar plataformas de bases de datos.

¿Es SQL un lenguaje de base de datos?

Sí, SQL es un lenguaje de programación de bases de datos que se utiliza para crear y gestionar bases de datos relacionales como tablas.