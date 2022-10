Como você certamente já sabe, devemos considerar o desenvolvimento de front-end e back-end quando se trata de sites, aplicativos da web e desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis . Em termos simples, o desenvolvimento de frontend diz respeito a qualquer coisa relacionada à interface do usuário e a todos os elementos do seu site, aplicativos da web ou aplicativos móveis com os quais o usuário pode interagir (clique ou toque, por exemplo).

Por outro lado, o desenvolvimento de back-end consiste em escrever código para fazer o site, aplicativos da web ou aplicativos móveis funcionarem sem problemas. O desenvolvimento de back-end, portanto, lida com bancos de dados, servidores, endpoints de API, gerenciamento de solicitações e assim por diante.

O código front-end e back-end são dois lados da mesma moeda: nenhum é mais importante que o outro, e qualquer aplicativo precisa dos dois para funcionar. No entanto, para muitos desenvolvedores, o lado de back-end é o mais desafiador: é menos atraente, mais complexo e é um trabalho de bastidores que o público apenas notará. A boa notícia é que hoje temos ferramentas que podem tornar o desenvolvimento de back-end mais fácil e divertido! Eles são ferramentas de desenvolvimento de back -end sem código . Mas o que queremos dizer com back-end sem código? E como é possível?

O que é um back-end sem código?

Um back-end sem código é uma abordagem de desenvolvimento de back-end que não exige que o desenvolvedor escreva o código manualmente. Com o desenvolvimento de back-end sem código, você pode criar o lado de back-end do aplicativo (bancos de dados relacionais , armazenamento de dados, permissões, solicitações, endpoints de API …) por meio de ferramentas de desenvolvimento visual . Tais ferramentas de desenvolvimento visual são principalmente:

Blocos de construção de desenvolvimento pré-construídos Modelos de aplicativos pré-criados Uma interface visual Um sistema de arrastar e soltar que permite escolher um modelo, personalizá-lo com os blocos de construção fornecidos e montar seus aplicativos da Web ou aplicativos móveis sem a necessidade de escrever código manualmente.

Como é possível o back-end sem código?

Se você quiser experimentar a abordagem de desenvolvimento de aplicativos de back-end sem código, a primeira e mais essencial coisa que você precisa é de uma plataforma de back-end sem código. As plataformas sem código fornecem as ferramentas de desenvolvimento visual que mencionamos no parágrafo anterior: modelos e blocos de construção e um editor visual. E onde está o script de back-end?

A própria plataforma sem código geraria automaticamente o código de back-end; seria impecável (porque um humano não o cria), otimizado e acessível. Em relação a este último ponto - a acessibilidade do código backend - certifique-se de escolher uma plataforma sem código que garanta o acesso a ele.

Você deseja ter acesso ao código de back-end por alguns motivos importantes:

O acesso ao código de back-end garante total propriedade sobre seu aplicativo em desenvolvimento.

O acesso ao código backend também garante a possibilidade de editá-lo manualmente. Não é necessário, mas os desenvolvedores - especialmente aqueles que são novos no desenvolvimento de back-end sem código - podem ter certeza de que, se eles se sentirem limitados de alguma forma por suas ferramentas visuais de back-end sem código, poderão pegar o código e comece a editá-lo manualmente.

A escolha de sua plataforma sem código é muito importante porque pode aprimorar ou limitar seu processo de desenvolvimento.

O melhor construtor de back-end sem código: AppMaster

Falamos sobre a importância de escolher o construtor de back-end sem código certo, por isso não poderíamos deixar de fornecer recomendações sobre o que é conhecido como uma das melhores plataformas sem código do mercado hoje: AppMaster.

O que é AppMaster

AppMaster é uma plataforma sem código que permite criar um back-end, aplicativos móveis e aplicativos da web, automatizar fluxos de trabalho, criar portais de clientes e assim por diante sem escrever código. A habilidade sem codificação é realmente necessária para criar um aplicativo do zero com o AppMaster: vale ressaltar o fato de que o AppMaster não é um aplicativo de baixo código (plataformas de baixo código fornecem algumas ferramentas visuais de backend sem código, mas ainda exigem que o desenvolvedor saiba e usar algumas linguagens de código e programação), mas uma plataforma sem código, que fornece todas as ferramentas de back-end sem código para construir um aplicativo do zero ao fim sem nunca ter que escrever uma linha de código.

Enquanto você cria seu aplicativo com a interface visual, o AppMaster gera automaticamente o código de back-end. A qualquer momento, você pode acessar o código de back-end e verificá-lo. Se desejar, você pode editar ou exportar o código no final do processo de desenvolvimento do seu aplicativo.

AppMaster: mais do que desenvolvimento de aplicativos

AppMaster é mais do que uma ferramenta que os desenvolvedores podem usar para acelerar o processo de construção de aplicativos móveis e web. Na verdade, é uma ferramenta que qualquer empreendedor ou profissional deve manter em seu arsenal de ferramentas digitais, pois pode ajudar a tornar o fluxo de trabalho mais eficiente.

Um dos principais usos do AppMaster é automatizar fluxos de trabalho dentro de um ambiente de negócios. Com esta ferramenta de back-end sem código, você não precisa mais contratar um desenvolvedor profissional para construir as ferramentas digitais automatizadas necessárias para acelerar os processos da sua empresa. Com o AppMaster, você pode automatizar notificações push, atualizar bancos de dados relacionais e integrar-se a outros aplicativos, tudo com um construtor de fluxo de trabalho visual que não requer conhecimento de codificação.

Como automatizar o fluxo de trabalho de negócios com o AppMaster

Não há melhor maneira de entender como funciona um processo de desenvolvimento de aplicativos de back-end sem código do que com um exemplo. Vamos descrever o processo que pode levar você a automatizar seu fluxo de trabalho de negócios sem a necessidade de nenhum conhecimento de codificação com o AppMaster.

Defina seu fluxo de trabalho

Se você deseja automatizar seu fluxo de trabalho, precisa reduzi-lo ao seu núcleo: quando algo acontece, outro evento é acionado. Por exemplo, quando um novo usuário se inscreve no meu boletim informativo, um e-mail automático de boas-vindas é enviado. Se você quiser parar de fazer ações manualmente, você precisa reduzir a este esquema: ação - gatilho - evento consequente.

Projete seu processo de negócios automatizado

Depois de mapear seu fluxo de trabalho, você só precisa replicá-lo usando a interface visual do AppMaster como uma tela e seus blocos de construção como as etapas do processo.

AppMaster: recursos principais

Agora é hora de discutir os principais recursos do AppMaster. É uma maneira de entender todas as possibilidades de uma ferramenta de back-end sem código. Como você está prestes a descobrir, com plataformas de back-end sem código, você pode gerenciar até os aspectos mais complexos do processo de desenvolvimento de aplicativos, aqueles que exigiriam anos de educação em programação.

Agendador de processos de negócios

Com o AppMaster, você pode não apenas automatizar fluxos de trabalho, mas também agendar fluxos de trabalho automatizados. Você pode gerenciar seus processos de negócios com antecedência para que as coisas aconteçam automaticamente durante a semana ou o mês enquanto você cuida de outros aspectos do seu negócio, como marketing, contratação, fornecimento ou outros.

Construtor de API integrado

Com o AppMaster, você pode integrar dois blocos de software por meio de endpoints e solicitações de API sem usar código. As ferramentas visuais permitem que você defina e gerencie vários endpoints de API gerados manualmente ou automaticamente e solicitações relacionadas.

O construtor de API não apenas oferece suporte a solicitações de API autenticadas, mas também pode permitir que você ignore a configuração de endpoints de API e a fase de gerenciamento: há módulos prontos para uso disponíveis que permitem integrar seu projeto a serviços de terceiros. A ferramenta API builder é uma solução que você pode usar sempre que quiser gerenciar a integração da API quando os módulos prontos para uso não estiverem disponíveis.

Banco de dados sem código

Bancos de dados são um dos principais aspectos a serem gerenciados quando você lida com desenvolvimento de back-end. O AppMaster fornece todas as ferramentas visuais necessárias para gerenciar bancos de dados hospedados e flexíveis e atualizá-los automaticamente.

Notificações via push

As notificações push podem se tornar extremamente importantes quando você executa muitos processos automatizados. Sem eles, muitas coisas correriam o risco de passar despercebidas e, portanto, não gerenciadas, prejudicando seu negócio a longo prazo (imagine o que aconteceria se você parasse de responder ao suporte ao cliente apenas porque não recebe notificações quando um usuário escreve para você !).

Com o AppMaster, você pode configurar gatilhos para notificações push com apenas alguns cliques.

Goroutines

Goroutines permitem que você crie programas assíncronos que são executados em paralelo. Esta é uma forma de executar tarefas de forma mais eficiente e, portanto, mais rápida do que se fossem programadas sequencialmente. Este é um dos processos de implantação que o AppMaster oferece para aprimorar o desempenho do seu aplicativo.

O que seria complexo de alcançar de maneira tradicional (escrever código manualmente) torna-se mais fácil e alcançável mesmo para alguém com menos habilidades de programação com o AppMaster.

Armazenamento de arquivos com gerenciamento de duplicação

Com o AppMaster, você também pode otimizar seu espaço de armazenamento pesquisando automaticamente por duplicatas ou "lixo" (arquivos que você não usa ou não precisa).

Backend sem código: vantagens para o seu negócio

Como você pode ver, a abordagem de back-end sem código não limita suas possibilidades, mas, pelo contrário, as aprimora. Se você administra uma empresa, o uso de ferramentas de back-end sem código se traduz em:

Melhore o fluxo de trabalho, graças à automação de muitas tarefas.

Custos reduzidos : como as tarefas são executadas automaticamente, você precisa contratar uma equipe menor. Além disso, você pode evitar a contratação de um desenvolvedor profissional graças às plataformas sem código.

Tempo reduzido: as tarefas automatizadas são concluídas mais rapidamente do que as manuais.

Preço reduzido: se você automatizar alguns processos e seus custos forem reduzidos, você também poderá baixar seus preços, tornando seu negócio mais competitivo no mercado.

Eleve a qualidade do seu serviço. Tarefas automatizadas elevam a qualidade de seu serviço, suporte e negócios em geral porque, diferentemente dos humanos, elas não estão sujeitas a atrasos, erros, descuidos ou omissões.

Conclusão

Acabamos de analisar todos os detalhes do desenvolvimento de back-end sem código, desde o gerenciamento de banco de dados até a integração de API. Muitos desenvolvedores profissionais muitas vezes se perguntam se passar para uma abordagem sem código pode limitar sua criatividade ou possibilidades. Com nossos exemplos, mostramos como o AppMaster aprimora a criatividade e as possibilidades dos desenvolvedores com ferramentas que permitem gerenciar até mesmo o aspecto mais complexo do desenvolvimento de back-end. Embora existam muitas plataformas de back-end sem código no mercado, o AppMaster continua sendo o mais recomendado: combina facilidade de uso com as ferramentas mais avançadas que um construtor de aplicativos sem código pode fornecer.