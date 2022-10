Comme vous le savez certainement déjà, nous devons considérer le développement frontend et backend lorsqu'il s'agit de sites Web, d'applications Web et de développement d'applications mobiles . En termes simples, le développement frontend concerne tout ce qui concerne l'interface utilisateur et tous les éléments de votre site Web, applications Web ou applications mobiles avec lesquels l'utilisateur peut interagir (cliquer ou appuyer, par exemple).

D'autre part, le développement backend consiste à écrire du code pour que le site Web, les applications Web ou les applications mobiles fonctionnent correctement. Le développement backend traite donc des bases de données, des serveurs, des points de terminaison API, de la gestion des requêtes, etc.

Le code frontend et backend sont les deux faces d'une même pièce : personne n'est plus important que l'autre, et toute application a besoin des deux pour fonctionner. Cependant, pour de nombreux développeurs, le côté backend est le plus difficile : il est moins convaincant, plus complexe, et c'est un travail en coulisse que le public remarquera simplement. La bonne nouvelle est que nous avons aujourd'hui des outils qui peuvent rendre le développement backend plus facile et plus amusant ! Ce sont des outils de développement backend sans code . Mais qu'entendons-nous par backend sans code ? Et comment est-ce possible ?

Qu'est-ce qu'un backend sans code ?

Un backend sans code est une approche du développement backend qui ne nécessite pas que le développeur écrive du code manuellement. Avec le développement backend sans code, vous pouvez construire le côté backend de l'application (bases de données relationnelles , stockage de données, autorisations, requêtes, points de terminaison API …) via des outils de développement visuels . Ces outils de développement visuel sont principalement :

Blocs de construction de développement pré-construits Modèles d'application prédéfinis Une interface visuelle Un système de glisser-déposer qui vous permet de choisir un modèle, de le personnaliser avec les blocs de construction fournis et d'assembler vos applications Web ou mobiles sans avoir à écrire de code manuellement.

Si vous souhaitez essayer l'approche de développement d'applications backend sans code, la première et la plus essentielle chose dont vous avez besoin est une plate-forme backend sans code. Les plates-formes sans code vous fournissent les outils de développement visuel que nous avons mentionnés dans le paragraphe précédent : des modèles et des blocs de construction et un éditeur visuel. Et où est le script backend ?

La plate-forme sans code elle-même générerait automatiquement le code backend ; il serait sans défaut (car un humain ne le crée pas), optimisé et accessible. Concernant ce dernier point - l'accessibilité du code backend - veillez à choisir une plateforme no-code qui en garantit l'accès.

Vous souhaitez avoir accès au code backend pour certaines raisons importantes :

L'accès au code backend garantit la pleine propriété de votre application en développement.

L'accès au code backend garantit également la possibilité de le modifier manuellement. Ce n'est pas nécessaire, mais les développeurs - en particulier ceux qui débutent dans le développement backend sans code - peuvent être assurés que s'ils se sentent limités de quelque manière que ce soit par leurs outils backend visuels sans code, ils pourront prendre le code et commencez à le modifier manuellement.

Le choix de votre plateforme no-code est très important car il pourrait améliorer ou limiter votre processus de développement.

Le meilleur constructeur de backend sans code : AppMaster

Nous avons parlé de l'importance de choisir le bon constructeur de backend sans code, nous ne pouvions donc pas éviter de fournir des recommandations sur ce qui est connu comme l'une des meilleures plates-formes sans code sur le marché aujourd'hui : AppMaster.

Qu'est-ce qu'AppMaster

AppMaster est une plate-forme sans code qui vous permet de créer un backend, des applications mobiles et des applications Web, d'automatiser les flux de travail, de créer des portails clients, etc. sans écrire de code. Une compétence sans codage est en fait requise pour créer une application à partir de zéro avec AppMaster : il convient de souligner le fait qu'AppMaster n'est pas une application low-code (les plates-formes low-code fournissent des outils backend visuels sans code mais nécessitent toujours que le développeur sache et utiliser du code et des langages de programmation) mais une plate-forme sans code, une plate-forme qui fournit tous les outils back-end sans code pour créer une application de zéro à la fin sans jamais avoir à écrire une ligne de code.

Pendant que vous créez votre application avec l'interface visuelle, AppMaster génère automatiquement le code backend. À tout moment, vous pouvez accéder au code backend et le vérifier. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier ou exporter le code à la fin du processus de développement de votre application.

AppMaster : bien plus que le développement d'applications

AppMaster est plus qu'un outil que les développeurs peuvent utiliser pour accélérer le processus de création d'applications mobiles et Web. C'est en fait un outil que tout entrepreneur ou professionnel devrait garder dans son arsenal d'outils numériques car il peut aider à rendre le flux de travail plus efficace.

L'une des principales utilisations d'AppMaster est d' automatiser les flux de travail dans un environnement professionnel. Avec cet outil backend sans code, vous n'avez plus besoin d'engager un développeur professionnel pour créer les outils numériques automatisés nécessaires pour accélérer les processus de votre entreprise. Avec AppMaster, vous pouvez automatiser les notifications push, mettre à jour les bases de données relationnelles et les intégrer à d'autres applications, le tout avec un générateur de flux de travail visuel qui ne nécessite aucune connaissance en codage.

Il n'y a pas de meilleur moyen de comprendre le fonctionnement d'un processus de développement d'applications backend sans code qu'avec un exemple. Décrivons le processus qui peut vous amener à automatiser le flux de travail de votre entreprise sans avoir besoin de connaissances en codage avec AppMaster.

Définissez votre flux de travail

Si vous souhaitez automatiser votre flux de travail, vous devez le réduire à l'essentiel : lorsqu'il se passe quelque chose, un autre événement est déclenché. Par exemple, lorsqu'un nouvel utilisateur s'abonne à ma newsletter, un e-mail de bienvenue automatisé est envoyé. Si vous souhaitez arrêter de faire des actions manuellement, vous devez réduire à ce schéma : action - déclencheur - événement conséquent.

Concevez votre processus métier automatisé

Une fois que vous avez cartographié votre flux de travail, il vous suffit de le répliquer à l'aide de l'interface visuelle d'AppMaster en tant que canevas et de ses blocs de construction en tant qu'étapes du processus.

AppMaster : fonctionnalités principales

Il est maintenant temps de discuter des principales fonctionnalités d'AppMaster. C'est une façon de comprendre toutes les possibilités d'un outil backend no-code. Comme vous êtes sur le point de le découvrir, avec les plates-formes backend sans code, vous pouvez gérer même les aspects les plus complexes du processus de développement d'applications, ceux qui nécessiteraient des années de formation en programmation.

Planificateur de processus métier

Avec AppMaster, non seulement vous pouvez automatiser les flux de travail, mais vous pouvez également planifier des flux de travail automatisés. Vous pouvez gérer vos processus commerciaux à l'avance afin que les choses se passent automatiquement pendant la semaine ou le mois pendant que vous vous occupez d'autres aspects de votre entreprise, tels que le marketing, l'embauche, l'approvisionnement, etc.

Générateur d'API intégré

Avec AppMaster, vous pouvez intégrer deux blocs logiciels via des points de terminaison API et des requêtes sans utiliser de code. Les outils visuels vous permettent de définir et de gérer plusieurs points de terminaison d'API générés manuellement ou automatiquement et les demandes associées.

Non seulement le constructeur d'API prend en charge les demandes d'API authentifiées, mais il peut également vous permettre de contourner la phase de configuration et de gestion des points de terminaison de l'API : il existe des modules prêts à l'emploi qui vous permettent d'intégrer votre projet à des services tiers. L'outil de création d'API est une solution que vous pouvez utiliser chaque fois que vous souhaitez gérer l'intégration d'API lorsque les modules prêts à l'emploi ne sont pas disponibles.

Base de données sans code

Les bases de données sont l'un des principaux aspects à gérer lorsque vous traitez du développement backend. AppMaster vous fournit tous les outils visuels dont vous avez besoin pour gérer des bases de données hébergées et flexibles et les mettre à jour automatiquement.

Notifications push

Les notifications push peuvent devenir extrêmement importantes lorsque vous exécutez de nombreux processus automatisés. Sans eux, beaucoup de choses risqueraient de passer inaperçues et, par conséquent, non gérées, ce qui nuirait à votre entreprise à long terme (imaginez ce qui se passerait si vous cessez de répondre au support client simplement parce que vous ne recevez pas de notifications lorsqu'un utilisateur vous écrit !).

Avec AppMaster, vous pouvez configurer des déclencheurs pour les notifications push en quelques clics.

Goroutines

Les goroutines vous permettent de créer des programmes asynchrones qui s'exécutent en parallèle. C'est un moyen d'exécuter les tâches plus efficacement et donc plus rapidement que si elles étaient programmées séquentiellement. Il s'agit de l'un des processus de déploiement qu'AppMaster vous propose pour améliorer les performances de votre application.

Ce qui serait complexe à réaliser de manière traditionnelle (écrire du code manuellement) devient plus facile et réalisable même pour quelqu'un ayant moins de compétences en programmation avec AppMaster.

Stockage de fichiers avec gestion des doublons

Avec AppMaster, vous pouvez également optimiser votre espace de stockage en recherchant automatiquement les doublons ou "garbage" (fichiers que vous n'utilisez pas ou dont vous n'avez pas besoin).

Backend sans code : avantages pour votre entreprise

Comme vous pouvez le voir, l'approche no-code backend ne limite pas vos possibilités, mais, au contraire, les améliore. Si vous dirigez une entreprise, l'utilisation d'outils backend sans code se traduit par :

Améliorez le flux de travail grâce à l'automatisation de nombreuses tâches.

Coûts réduits : parce que les tâches sont exécutées automatiquement, vous devez embaucher une équipe plus petite. De plus, vous pouvez éviter d'engager un développeur professionnel grâce aux plateformes sans code.

Temps réduit : les tâches automatisées sont réalisées plus rapidement que les tâches manuelles.

Prix réduit : si vous automatisez certains processus et que vos coûts diminuent, vous pouvez également baisser vos prix, ce qui rend votre entreprise plus compétitive sur le marché.

Élevez la qualité de votre service. Les tâches automatisées améliorent la qualité de votre service, de votre assistance et de votre activité globale car, contrairement aux humains, elles ne sont pas sujettes à des retards, des erreurs, des oublis ou des omissions.

Conclusion

Nous venons de passer en revue tous les détails du développement backend sans code, de la gestion de la base de données à l'intégration de l'API. De nombreux développeurs professionnels se demandent souvent si le passage à une approche sans code pourrait limiter leur créativité ou leurs possibilités. Avec nos exemples, nous avons montré comment AppMaster améliore la créativité et les possibilités des développeurs avec des outils qui leur permettent de gérer même l'aspect le plus complexe du développement backend. Bien qu'il existe de nombreuses plates-formes backend sans code sur le marché, AppMaster reste la plus recommandée : elle combine la convivialité avec les outils les plus avancés qu'un constructeur d'applications sans code peut fournir.