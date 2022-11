Zoals u ongetwijfeld al weet, moeten we rekening houden met frontend- en backend-ontwikkeling als het gaat om de ontwikkeling van websites, webapps en mobiele apps. Eenvoudig gezegd gaat het bij frontend-ontwikkeling om alles wat te maken heeft met de gebruikersinterface en alle elementen van uw website, webapps of mobiele apps waarmee de gebruiker kan interageren (klikken of tikken, bijvoorbeeld).

Aan de andere kant bestaat backend-ontwikkeling uit het schrijven van code om de website, webapps of mobiele apps soepel te laten werken. De backend ontwikkeling houdt zich dus bezig met databases, servers, API endpoints, requests management, enzovoort.

Frontend- en backend-code zijn twee kanten van dezelfde medaille: geen van beide is belangrijker dan de andere, en elke toepassing heeft beide nodig om te werken. Voor veel ontwikkelaars is de achterkant echter het meest uitdagend: het is minder boeiend, complexer, en het is werk achter de schermen dat het publiek slechts opmerkt. Het goede nieuws is dat we vandaag tools hebben die backend-ontwikkeling gemakkelijker en leuker kunnen maken! Het zijn no-code backend ontwikkelingstools. Maar wat bedoelen we met no-code backend? En hoe is het mogelijk?

Wat is een no-code backend?

Een no-code backend is een benadering van backend-ontwikkeling waarbij de ontwikkelaar niet handmatig code hoeft te schrijven. Met no-code backend-ontwikkeling kunt u de achterkant van de toepassing(relationele databases, gegevensopslag, machtigingen, verzoeken, API-eindpunten...) bouwen met behulp van visuele ontwikkeltools. Zulke visuele ontwikkelingstools zijn voornamelijk:

Vooraf gebouwde ontwikkelingsbouwstenen Vooraf gebouwde app templates Een visuele interface Een drag & drop systeem waarmee u een template kunt kiezen, deze kunt aanpassen met de meegeleverde bouwstenen, en uw web apps of mobiele apps in elkaar kunt zetten zonder handmatig code te hoeven schrijven.

Hoe is de no-code backend mogelijk?

Als u de no-code backend app ontwikkeling aanpak wilt proberen, is het eerste en meest essentiële wat u nodig heeft een no-code backend platform. No-code platforms bieden u de visuele ontwikkelingstools die we in de vorige paragraaf hebben genoemd: templates en bouwstenen en een visuele editor. En waar is het backend script?

Het no-code platform zelf genereert automatisch de back-end code; die is foutloos (want niet door een mens gemaakt), geoptimaliseerd en toegankelijk. Wat dit laatste punt betreft - de toegankelijkheid van de backend code - zorg ervoor dat u een no-code platform kiest dat de toegang ertoe garandeert.

U wilt toegang tot de backend code om enkele belangrijke redenen:

Toegang tot de backend code garandeert volledige eigendom over uw ontwikkelde app.

Toegang tot de backend code garandeert ook de mogelijkheid om deze handmatig te bewerken. Het is niet noodzakelijk, maar ontwikkelaars - vooral degenen die nieuw zijn in no-code backend ontwikkeling - kunnen er zeker van zijn dat als ze zich op enigerlei wijze beperkt voelen door hun visuele no-code backend tools, ze in staat zullen zijn om de code te nemen en deze handmatig te bewerken.

De keuze van uw no-code platform is zeer belangrijk omdat het uw ontwikkelingsproces kan verbeteren of beperken.

De beste no-code backend bouwer: AppMaster

We hebben het gehad over het belang van het kiezen van de juiste no-code backend builder, dus we konden er niet omheen aanbevelingen te doen over wat bekend staat als een van de beste no-code platforms op de markt van vandaag: AppMaster.

Wat is AppMaster

AppMaster is een no-code platform waarmee u een backend, mobiele apps en webapps kunt maken, workflows kunt automatiseren, klantportalen kunt creëren, enzovoort, zonder code te schrijven. Om met AppMaster vanaf nul een applicatie te maken is geen codeerervaring nodig: het is de moeite waard te onderstrepen dat AppMaster geen low-code app is (low-code platforms bieden enkele visuele no-code backend tools, maar vereisen nog steeds dat de ontwikkelaar enige code en programmeertalen kent en gebruikt), maar een no-code platform, een platform dat alle no-code backend tools biedt om een applicatie van nul tot eind op te bouwen zonder ooit een regel code te hoeven schrijven.

Terwijl u uw toepassing maakt met de visuele interface, genereert AppMaster automatisch de backend-code. Op elk moment kunt u de backend-code openen en controleren. Als u wilt, kunt u de code aan het einde van uw app-ontwikkelingsproces bewerken of exporteren.

AppMaster: meer dan app-ontwikkeling

AppMaster is meer dan een tool die ontwikkelaars kunnen gebruiken om het proces van het bouwen van mobiele en webapps te versnellen. Het is eigenlijk een hulpmiddel dat elke ondernemer of professional in zijn arsenaal van digitale hulpmiddelen zou moeten hebben, omdat het kan helpen de workflow efficiënter te maken.

Een van de belangrijkste toepassingen van AppMaster is het automatiseren van workflows binnen een zakelijke omgeving. Met deze no-code backend-tool hoeft u niet langer een professionele ontwikkelaar in te huren om de geautomatiseerde digitale tools te bouwen die nodig zijn om de processen van uw bedrijf te versnellen. Met AppMaster kunt u pushberichten automatiseren, relationele databases bijwerken en integreren met andere apps, allemaal met een visuele workflow builder waarvoor geen codeerkennis nodig is.

Hoe de bedrijfsworkflow automatiseren met AppMaster

Er is geen betere manier om te begrijpen hoe een no-code backend app-ontwikkelingsproces werkt dan met een voorbeeld. Laten we het proces beschrijven dat ertoe kan leiden dat u uw zakelijke workflow automatiseert zonder dat u coderingskennis nodig hebt met AppMaster.

Definieer uw workflow

Als u uw workflow wilt automatiseren, moet u deze terugbrengen tot de kern: wanneer er iets gebeurt, wordt een andere gebeurtenis getriggerd. Bijvoorbeeld, wanneer een nieuwe gebruiker zich inschrijft voor mijn nieuwsbrief, wordt een geautomatiseerde welkomstmail verstuurd. Als u wilt stoppen met het handmatig uitvoeren van acties, moet u het terugbrengen tot dit schema: actie - trigger - consequente gebeurtenis.

Ontwerp uw geautomatiseerde bedrijfsproces

Zodra u uw workflow in kaart hebt gebracht, hoeft u deze alleen nog maar te repliceren met de visuele interface van AppMaster als canvas en de bouwstenen als de stappen van het proces.

AppMaster: kernfuncties

Het is nu tijd om de kernfuncties van AppMaster te bespreken. Het is een manier om alle mogelijkheden van een no-code backend tool te begrijpen. Zoals u gaat ontdekken, kunt u met no-code backend platforms zelfs de meest complexe aspecten van het app-ontwikkelingsproces beheren, die waarvoor een jarenlange programmeeropleiding nodig zou zijn.

Planner voor bedrijfsprocessen

Met AppMaster kunt u niet alleen workflows automatiseren, maar ook geautomatiseerde workflows plannen. U kunt uw bedrijfsprocessen vooraf beheren, zodat dingen automatisch gebeuren gedurende de week of maand terwijl u zich bezighoudt met andere aspecten van uw bedrijf, zoals marketing, aanwerving, bevoorrading, of meer.

Ingebouwde API-bouwer

Met AppMaster kunt u twee softwareblokken integreren via API-eindpunten en -verzoeken zonder code te gebruiken. Met de visuele tools kunt u meerdere handmatig of automatisch gegenereerde API-eindpunten en bijbehorende verzoeken instellen en beheren.

De API-bouwer ondersteunt niet alleen geauthenticeerde API-verzoeken, maar u kunt ook de fase van het instellen en beheren van API-eindpunten omzeilen: er zijn kant-en-klare modules beschikbaar waarmee u uw project kunt integreren met diensten van derden. De API builder tool is een oplossing die u kunt gebruiken wanneer u API integratie wilt beheren wanneer er geen kant-en-klare modules beschikbaar zijn.

Database zonder code

Databases zijn een van de belangrijkste aspecten om te beheren wanneer u zich bezighoudt met backend-ontwikkeling. AppMaster biedt u alle visuele tools die u nodig hebt om gehoste en flexibele databases te beheren en automatisch bij te werken.

Pushmeldingen

Pushmeldingen kunnen uiterst belangrijk worden wanneer u veel geautomatiseerde processen uitvoert. Zonder hen zouden veel dingen onopgemerkt en dus onbeheerd dreigen te blijven, wat uw bedrijf op de lange termijn zou schaden (stel u voor wat er zou gebeuren als u de klantenservice niet meer beantwoordt omdat u geen meldingen ontvangt wanneer een gebruiker u schrijft!)

Met AppMaster kunt u met een paar klikken triggers voor pushmeldingen instellen.

Goroutines

Met goroutines kunt u asynchrone programma's maken die parallel lopen. Dit is een manier om taken efficiënter en dus sneller uit te voeren dan wanneer ze sequentieel worden geprogrammeerd. Dit is een van de inzetprocessen die AppMaster u biedt om de prestaties van uw applicatie te verbeteren.

Wat op een traditionele manier complex zou zijn om te bereiken (handmatig code schrijven) wordt met AppMaster gemakkelijker en haalbaar, zelfs voor iemand met minder programmeervaardigheden.

Bestandsopslag met duplicatiebeheer

Met AppMaster kunt u ook uw opslagruimte optimaliseren door automatisch te zoeken naar duplicaten of "rommel" (bestanden die u niet gebruikt of nodig hebt).

No-code backend: voordelen voor uw bedrijf

Zoals u ziet, beperkt de no-code backend-aanpak uw mogelijkheden niet, maar vergroot hij ze juist. Als u een bedrijf runt, vertaalt het gebruik van no-code backend tools zich in:

Verbetering van de workflow, dankzij de automatisering van veel taken.

Lagere kosten: omdat taken automatisch worden uitgevoerd, moet u een kleiner team inhuren. Bovendien kunt u het inhuren van een professionele ontwikkelaar vermijden dankzij no-code platforms.

Minder tijd: geautomatiseerde taken worden sneller uitgevoerd dan manuele taken.

Lagere prijs: als u sommige processen automatiseert en uw kosten verlagen, kunt u ook uw prijzen verlagen, waardoor uw bedrijf concurrerender wordt op de markt.

Hogere kwaliteit van uw dienstverlening. Geautomatiseerde taken verhogen de kwaliteit van uw service, ondersteuning en algemene bedrijfsvoering omdat ze, in tegenstelling tot mensen, niet onderhevig zijn aan vertragingen, fouten, vergissingen of omissies.

Conclusie

We hebben zojuist elk detail van no-code backend-ontwikkeling doorgenomen, van databasebeheer tot API-integratie. Veel professionele ontwikkelaars vragen zich vaak af of de overgang naar een no-code aanpak hun creativiteit of mogelijkheden kan beperken. Met onze voorbeelden hebben we laten zien hoe AppMaster de creativiteit en mogelijkheden van ontwikkelaars vergroot met tools waarmee ze zelfs het meest complexe aspect van backend-ontwikkeling kunnen beheren. Hoewel er veel no-code backend-platforms op de markt zijn, blijft AppMaster het meest aanbevolen: het combineert gebruiksvriendelijkheid met de meest geavanceerde tools die een no-code app-bouwer kan bieden.