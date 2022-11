Jak z pewnością już wiesz, musimy rozważyć rozwój frontend i backend, jeśli chodzi o strony internetowe, aplikacje internetowe i mobilne. W prostych słowach, rozwój frontendowy dotyczy wszystkiego, co jest związane z interfejsem użytkownika i wszystkimi elementami Twojej strony internetowej, aplikacji internetowych lub aplikacji mobilnych, z którymi użytkownik może wejść w interakcję (kliknąć lub dotknąć, na przykład).

Z drugiej strony, rozwój backendu polega na pisaniu kodu, który sprawia, że strona internetowa, aplikacje internetowe lub mobilne działają płynnie. Rozwój backendu zajmuje się więc bazami danych, serwerami, punktami końcowymi API, zarządzaniem żądaniami i tak dalej.

Kod frontendowy i backendowy to dwie strony tego samego medalu: żaden z nich nie jest ważniejszy od drugiego, a każda aplikacja potrzebuje obu do działania. Jednak dla wielu programistów strona backendowa jest największym wyzwaniem: jest mniej przekonująca, bardziej złożona i jest to praca zakulisowa, którą odbiorcy zaledwie zauważą. Dobra wiadomość jest taka, że mamy dziś narzędzia, które mogą sprawić, że rozwój backendu będzie łatwiejszy i przyjemniejszy! Są to narzędzia no-code backend development. Ale co rozumiemy przez no-code backend? I jak to jest możliwe?

Co to jest backend bez kodu?

No-code backend to podejście do rozwoju backendu, które nie wymaga od dewelopera ręcznego pisania kodu. Dzięki no-code backend development, możesz zbudować stronę backendową aplikacji(relacyjne bazy danych, przechowywanie danych, uprawnienia, żądania, punkty końcowe API...) poprzez wizualne narzędzia programistyczne. Takie wizualne narzędzia programistyczne to przede wszystkim:

Wstępnie zbudowane bloki programistyczne Gotowe szablony aplikacji Interfejs wizualny System drag & drop, który pozwala wybrać szablon, dostosować go za pomocą dostarczonych bloków konstrukcyjnych i złożyć swoje aplikacje internetowe lub mobilne bez konieczności ręcznego pisania kodu.

Jak jest możliwy backend bez kodu?

Jeśli chcesz spróbować podejścia do rozwoju aplikacji bez kodu, pierwszą i najbardziej istotną rzeczą, której potrzebujesz jest platforma backend bez kodu. Platformy no-code zapewniają ci wizualne narzędzia programistyczne, o których wspomnieliśmy w poprzednim akapicie: szablony i bloki konstrukcyjne oraz edytor wizualny. A gdzie jest skrypt backendowy?

Platforma no-code sama automatycznie generowałaby kod backendu; byłby on bezbłędny (bo nie tworzy go człowiek), zoptymalizowany i dostępny. Jeśli chodzi o ten ostatni punkt - dostępność kodu backendowego - upewnij się, że wybierasz platformę no-code, która gwarantuje dostęp do niego.

Chcesz mieć dostęp do kodu backendowego z kilku ważnych powodów:

Dostęp do kodu backendowego gwarantuje pełną własność nad Twoją rozwijającą się aplikacją.

Dostęp do kodu backendowego gwarantuje również możliwość jego ręcznej edycji. Nie jest to konieczne, ale deweloperzy - zwłaszcza ci, którzy są nowi w rozwoju backendu bez kodu - mogą być pewni, że jeśli poczują się w jakikolwiek sposób ograniczeni przez swoje wizualne narzędzia backendu bez kodu, będą mogli wziąć kod i zacząć go edytować ręcznie.

Wybór platformy no-code jest bardzo ważny, ponieważ może on wzmocnić lub ograniczyć proces rozwoju.

Najlepszy no-code backend builder: AppMaster

Mówiliśmy o znaczeniu wyboru odpowiedniego no-code backend builder, więc nie mogliśmy uniknąć dostarczenia rekomendacji o tym, co jest znane jako jedna z najlepszych platform no-code na dzisiejszym rynku: AppMaster.

Czym jest AppMaster

AppMaster to platforma no-code, która pozwala tworzyć backend, aplikacje mobilne i aplikacje internetowe, automatyzować przepływy pracy, tworzyć portale dla klientów i tak dalej bez pisania kodu. Żadne umiejętności kodowania nie są wymagane do stworzenia aplikacji od podstaw z AppMaster: warto podkreślić fakt, że AppMaster nie jest aplikacją low-code (platformy low-code zapewniają pewne wizualne narzędzia backend bez kodu, ale nadal wymagają, aby deweloper znał i używał niektórych kodów i języków programowania), ale platforma no-code, jeden, który zapewnia wszystkie narzędzia backend bez kodu, aby zbudować aplikację od zera do końca bez konieczności pisania linii kodu.

Podczas gdy tworzysz swoją aplikację za pomocą interfejsu wizualnego, AppMaster automatycznie wygenerowałby kod backendu. W dowolnym momencie możesz uzyskać dostęp do kodu backendu i sprawdzić go. Jeśli chcesz, możesz edytować lub eksportować kod na końcu procesu tworzenia aplikacji.

AppMaster: więcej niż tworzenie aplikacji

AppMaster to coś więcej niż narzędzie, którego deweloperzy mogą używać do przyspieszenia procesu budowania aplikacji mobilnych i internetowych. Jest to właściwie narzędzie, które każdy przedsiębiorca lub profesjonalista powinien trzymać w swoim arsenale narzędzi cyfrowych, ponieważ może pomóc w usprawnieniu przepływu pracy.

Jednym z głównych zastosowań AppMaster jest automatyzacja przepływu pracy w środowisku biznesowym. Dzięki temu narzędziu backend bez kodu nie musisz już zatrudniać profesjonalnego programisty, aby zbudować zautomatyzowane narzędzia cyfrowe potrzebne do przyspieszenia procesów biznesowych. Dzięki AppMaster możesz zautomatyzować powiadomienia push, aktualizować relacyjne bazy danych i integrować się z innymi aplikacjami, a wszystko to za pomocą wizualnego kreatora przepływu pracy, który nie wymaga wiedzy z zakresu kodowania.

Jak zautomatyzować przepływ pracy w biznesie z AppMasterem

Nie ma lepszego sposobu, aby zrozumieć, jak działa proces tworzenia aplikacji backendowych bez kodu, niż na przykładzie. Opiszmy proces, który może doprowadzić Cię do zautomatyzowania przepływu pracy w Twojej firmie bez konieczności posiadania wiedzy o kodowaniu dzięki AppMaster.

Zdefiniuj swój przepływ pracy

Jeśli chcesz zautomatyzować swój workflow, musisz zredukować go do jego sedna: kiedy coś się dzieje, wyzwalane jest inne zdarzenie. Na przykład, gdy nowy użytkownik zapisuje się do mojego newslettera, wysyłany jest zautomatyzowany e-mail powitalny. Jeśli chcesz przestać wykonywać czynności ręcznie, musisz zredukować się do tego schematu: akcja - wyzwalacz - zdarzenie następcze.

Zaprojektuj swój zautomatyzowany proces biznesowy

Kiedy już zmapujesz swój przepływ pracy, wystarczy, że go zreplikujesz, używając interfejsu wizualnego AppMastera jako płótna i jego bloków konstrukcyjnych jako kroków procesu.

AppMaster: podstawowe funkcje

Nadszedł czas, aby omówić podstawowe funkcje AppMaster. To sposób na zrozumienie wszystkich możliwości narzędzia typu no-code backend. Jak zaraz się przekonasz, dzięki platformom backendowym no-code możesz zarządzać nawet najbardziej złożonymi aspektami procesu tworzenia aplikacji, tymi, które wymagałyby lat edukacji programistycznej.

Harmonogram procesów biznesowych

Z AppMaster, nie tylko możesz zautomatyzować przepływy pracy, ale także zaplanować zautomatyzowane przepływy pracy. Możesz zarządzać procesami biznesowymi z wyprzedzeniem, aby rzeczy działy się automatycznie w ciągu tygodnia lub miesiąca, podczas gdy ty zajmujesz się innymi aspektami swojej firmy, takimi jak marketing, zatrudnianie, zaopatrzenie i inne.

Wbudowany kreator API

Dzięki AppMaster możesz zintegrować dwa bloki oprogramowania poprzez punkty końcowe API i żądania bez użycia kodu. Narzędzia wizualne pozwalają ustawić i zarządzać wieloma punktami końcowymi API wygenerowanymi ręcznie lub automatycznie i powiązanymi żądaniami.

Konstruktor API nie tylko obsługuje uwierzytelnione żądania API, ale może również pozwolić na ominięcie fazy ustawiania i zarządzania punktami końcowymi API: dostępne są gotowe moduły, które pozwalają zintegrować projekt z usługami stron trzecich. Narzędzie API builder jest rozwiązaniem, które możesz wykorzystać zawsze, gdy chcesz zarządzać integracją API, gdy gotowe moduły nie są dostępne.

Baza danych bez kodu

Bazy danych są jednym z głównych aspektów do zarządzania, gdy masz do czynienia z rozwojem backendu. AppMaster zapewnia wszystkie wizualne narzędzia, których potrzebujesz, aby zarządzać hostowanymi i elastycznymi bazami danych i automatycznie je aktualizować.

Powiadomienia Push

Powiadomienia push mogą stać się niezwykle ważne, gdy uruchamiasz wiele zautomatyzowanych procesów. Bez nich wiele rzeczy mogłoby pozostać niezauważonych, a co za tym idzie, niezarządzanych, szkodząc Twojemu biznesowi w dłuższej perspektywie (wyobraź sobie, co by się stało, gdybyś przestał odpowiadać na wsparcie klienta tylko dlatego, że nie otrzymujesz powiadomień, gdy użytkownik do Ciebie pisze!).

Dzięki AppMaster możesz ustawić wyzwalacze dla powiadomień push za pomocą kilku kliknięć.

Goroutines

Goroutines pozwalają na tworzenie asynchronicznych programów, które działają równolegle. Jest to sposób na wykonywanie zadań w sposób bardziej wydajny, a więc szybszy, niż gdyby były one programowane sekwencyjnie. Jest to jeden z procesów wdrożeniowych, które AppMaster zapewnia Ci w celu zwiększenia wydajności Twojej aplikacji.

To, co byłoby skomplikowane do osiągnięcia w tradycyjny sposób (pisanie kodu ręcznie), staje się łatwiejsze i osiągalne nawet dla kogoś z mniejszymi umiejętnościami programistycznymi z AppMaster.

Przechowywanie plików z zarządzaniem duplikacją

Dzięki AppMaster możesz również zoptymalizować przestrzeń dyskową poprzez automatyczne wyszukiwanie duplikatów lub "śmieci" (plików, których nie używasz lub nie potrzebujesz).

Backend bez kodu: korzyści dla Twojego biznesu

Jak widzisz, podejście no-code backend nie ogranicza Twoich możliwości, a wręcz przeciwnie - zwiększa je. Jeśli prowadzisz firmę, wykorzystanie narzędzi no-code backend przekłada się na:

Usprawnienie przepływu pracy, dzięki automatyzacji wielu zadań.

Obniżenie kosztów: ponieważ zadania są uruchamiane automatycznie, musisz zatrudnić mniejszy zespół. Ponadto, dzięki platformom no-code można uniknąć zatrudniania profesjonalnego dewelopera.

Zredukowany czas: zautomatyzowane zadania są wykonywane szybciej niż ręczne.

Obniżona cena: jeśli zautomatyzujesz niektóre procesy i zmniejszysz koszty, możesz również obniżyć ceny, dzięki czemu Twoja firma stanie się bardziej konkurencyjna na rynku.

Podniesienie jakości usług. Zautomatyzowane zadania podnoszą jakość usług, wsparcia i ogólnego biznesu, ponieważ, w przeciwieństwie do ludzi, nie są narażone na opóźnienia, błędy, przeoczenia lub zaniedbania.

Podsumowanie

Właśnie przeszliśmy przez każdy szczegół rozwoju backendu bez kodu, od zarządzania bazą danych do integracji API. Wielu profesjonalnych programistów często zastanawia się, czy przejście na podejście no-code może ograniczyć ich kreatywność lub możliwości. Na naszych przykładach pokazaliśmy, jak AppMaster zwiększa kreatywność i możliwości programistów dzięki narzędziom, które pozwalają im zarządzać nawet najbardziej złożonym aspektem rozwoju backendu. Chociaż na rynku istnieje wiele platform backendowych typu no-code, AppMaster pozostaje najbardziej polecany: łączy przyjazność dla użytkownika z najbardziej zaawansowanymi narzędziami, jakie może zapewnić konstruktor aplikacji typu no-code.