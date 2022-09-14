تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة هو المكان الذي يمكنك فيه رعاية أفكارك والقيادة نحو الابتكار. تتكاثر هذه الصناعة وأصبحت أقصر ، وهائلة ، ومحورًا لفرص لا نهاية لها. لتبرز في هذا العالم الرقمي ، يجب أن تكون على دراية باتجاهات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة المختلفة.

نحن في عام 2022 ، وهذا هو الوقت الفعلي لجلب الابتكار في أساليب تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بك لتقديم تجارب العملاء الأكثر إرضاءً. في هذه المقالة ، سوف نشارك جميع الحقائق الأساسية التي تحتاجها للتطلع إلى الأمام وتجميع إستراتيجية فعالة لقيادة الصناعة.

إن بناء خطة فعالة ليس بالبساطة التي تعتقدها. لتحقيق النجاح في استراتيجيات التسويق وتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة في عام 2022 ، يجب أن تظل محدثًا وتتبع اتجاهات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة لتتغلب على أساليب التسويق وتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. ستلخص هذه المقالة اتجاهات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة الحديثة في عام 2022 والتي يجب عليك اتباعها.

ما هي أهم اتجاهات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة في عام 2022؟

فيما يلي أهم 16 اتجاهًا لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة حددناها بعد التحليل القائم على الواقع. دعنا نتعمق في تفاصيل هذه الاتجاهات.

تقنية 5G المذهلة

5G هي أحدث كلمة طنانة على الإنترنت. بدأ مصنعو الهواتف الذكية في إطلاق أجهزة 5G ، والتي تُستخدم كإعلان لزيادة المبيعات. نظرًا لأن ارتفاع الأرباح يعني أن الناس مهتمون بشبكات 5G ، يجب على مطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة دمج 5G في تطبيقاتهم. 5G جذابة لسرعة تنزيلها بشكل لا يصدق وجوانب أخرى.

أفضل جزء في 5G هو أن Opensignal تدعي أن سرعات تنزيل 5G كانت بين 1.6 و 15.7 مرة أسرع من 4G خلال الاختبارات. نظرًا لأن 5G عززت تشفير البيانات والعديد من الاتصالات لكل كيلومتر مربع ، فسيكون هذا هو الاتجاه الأفضل لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة في عام 2022.

وقت استجابة 5G أقل من ميلي ثانية. مقارنة بوقت استجابة الإنسان الذي يصل إلى 300 مللي ثانية ، فإن 5G تجعل نفسها تشعر وكأنها فورية تقريبًا. علاوة على ذلك ، سيستفيد الواقع المعزز والواقع الافتراضي المتصل من المركبات ذاتية القيادة وإنترنت الأشياء (IoT) والمجالات الأخرى من مجموعة 5 G من التأخير المنخفض بشكل لا يصدق وكفاءة النطاق الترددي والاتصال الهائل.

ستؤدي السرعة العالية والتأخير المنخفض بالتأكيد إلى تقليل استخدام البطارية. سيحول زخم 5 G القدرة الحسابية إلى "الحافة" ، مما يلغي الإجراءات التي تمتص بطاريات الهاتف المحمول. يمكن للألعاب والصناعات الأخرى التي تعتمد على سرعة الإنترنت العالية استخدام 5G لترقية وتطوير تطبيقات جوال أفضل.

أشياء يمكن أن نتوقعها من 5G

تضمن شبكة 5G سرعة البيانات وكثافة اتصال عالية وكفاءة عرض النطاق الترددي.

سيكون هذا الطراز الجديد أسرع بمئة مرة من الجيل الرابع.

ستستفيد تطبيقات بث الوسائط من دقة أفضل وزمن وصول أقل وإنتاجية أعلى.

سيكون نقل البيانات بين الأجهزة أسرع وأكثر ديناميكية.

باستخدام 5G ، يمكن لمطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة تطوير ميزات مبتكرة دون التأثير على سرعة تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم.

ستكون الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول أكثر أمانًا وأسرع من خلال تنفيذ المعلومات البيومترية بكفاءة للتعرف عليها.

بحلول عام 2024 ، من المتوقع أن يصل عدد مشتركي 5G إلى 1900 مليون.

حسب Statista؛ Liftoff ، بحلول عام 2025 ، سيكون 20٪ من سكان العالم جزءًا من شبكة 5G.

في النهاية ، ستعمل تقنية 5G على تحسين سرعة تطبيقات الأجهزة المحمولة وسلاسة أدائها. سيولد هذا الاتجاه الجديد أيضًا إمكانيات لأفكار جديدة. لن تكون كل أفكارك الرائعة لتطبيق هاتفك المحمول مجرد شيء. يمكنك تغييرها إلى وجه طبيعي باستخدام تقنية 5G.

تطبيقات الويب التقدمية والتطبيقات "الفورية"

تطبيقات الويب التقدمية هي مزيج بين مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة. تتمثل أهم فائدة لتطبيقات الويب في أنها تتطلب وقتًا أقل في الإنشاء مقارنةً بالتطبيقات التقليدية نظرًا لأنها مجرد مواقع ويب تتطلب خدمات. في المقابل ، لديهم وظائف أكثر من مجرد ظهور مواقع ويب حيث يمكنك الاحتفاظ بها على سطح المكتب.

خلال أزمة فيروس كورونا ، تم التأكيد على أهمية تطبيقات الويب هذه ، لا سيما في الأعمال التجارية عبر الإنترنت ، بسبب الارتفاع الكبير في نشاط الشراء عبر الإنترنت. بعد تطوير وبدء منصات تطبيقات الويب التقدمية الخاصة بهم ، لاحظت العديد من مؤسسات B2B و B2C زيادة في التفاعل ومعدل التحويل والإيرادات.

تعد تطبيقات الويب التقدمية أكثر سلاسة من البرامج أو التطبيقات الأصلية لأنها لا تجبر العملاء على اتخاذ مثل هذه القرارات الصعبة. أيضًا ، لا يرى المستخدمون إجراء الإعداد القياسي. يضغطون على زر واحد ، ويظهر اختصار على سطح المكتب أو الشاشة الرئيسية. تشغل تطبيقات الويب بعض المساحة مع الملفات الأساسية ولكن أقل بكثير من البرامج أو التطبيقات الأصلية.

مزايا PWAs

للشركات

لا يوجد وسيط في عملية تثبيت التطبيق

الحكم الذاتي في عملية تحديث التطبيق

مسار رقمي غير منقطع مع تكامل عرضي أو غير موجود

يتم الاحتفاظ بأوقات التحميل إلى الحد الأدنى

مستويات أعلى من نمو المستخدم والتحويل

للمستخدمين

وقت التحميل السريع

أداء ممتاز في مشاكل الشبكة السلبية

وظائف شبيهة بالتطبيقات

التحديثات التلقائية

التطبيقات القابلة للارتداء

تخدم الأجهزة القابلة للارتداء نفس أغراض الأجهزة المحمولة ولكنها أصغر حجمًا وأخف وزنًا ، لذا يسهل حملها. تتفاعل التطبيقات القابلة للارتداء مع تطبيقات الأجهزة المحمولة المناسبة لتوصيل المعلومات إلى رواد الأعمال. حلقة الإيماءة هي أداة Wi-Fi تسمح لك باستخدام موجة من يدك أو تبديل فريد على الجهاز لبدء البرامج على هاتفك المحمول أو الكمبيوتر المحمول.

Aira عبارة عن مجموعة من النظارات القابلة للارتداء والتي توجه المكفوفين في الاتجاه الصحيح. تنبه هذه الأداة المكفوفين إلى المخاطر المحتملة على طريقهم. يمكن للأجهزة المحمولة القابلة للارتداء أداء المهام التالية:

تحليل البيانات وإنشاء التقارير

تفسيرات المعدات ومقاطع الفيديو وما إلى ذلك

فتح / إغلاق ، تشغيل / إيقاف

أهمية تكامل تطبيقات الأجهزة المحمولة مع الأجهزة القابلة للارتداء

لقد تأثر العملاء والشركات ومطورو تطبيقات الأجهزة المحمولة بتطوير التطبيقات القابلة للارتداء. إنهم جميعًا يبحثون عن إمكانات جديدة وتطفو على السطح. نظرًا للنمو المتزايد لسوق الأجهزة القابلة للارتداء ، يرتفع معظم المستخدمين والهواتف والأرباح بشكل متكرر. نتيجة لذلك ، تحتاج الصناعة إلى المزيد من المهارات والخبرات لتوفير تطبيقات المستهلك للتعامل مع التكنولوجيا القابلة للارتداء. هذا هو السبب في أن مهارات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة في حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى.

حوسبة الحافة

على الرغم من وجود الكثير من الشركات التي تستفيد من السحابة ، إلا أنها تتقادم بسرعة. تكمن المعضلة في السحابة في أنها مركزية ، مما يتسبب في تأخير ، وهي مشكلة مهمة للتقنيات التي تضمنها شبكة الجيل الخامس. من ناحية أخرى ، تعد الحوسبة المتطورة واحدة من أفضل الأساليب لتقديم تلك التأكيدات. الحوسبة الطرفية هي بنية أنظمة معلومات مركزية (IT) تُدار فيها بيانات العميل بالقرب من مصدر البدء قدر الإمكان على حافة الشبكة.

تعمل الحوسبة المتطورة على تغيير كيفية إنشاء المليارات من إنترنت الأشياء والآلات الأخرى وتخزينها ومعالجتها وفحصها ونقلها. كان الهدف الأصلي من الحوسبة المتطورة هو تقليل تكاليف البيانات المتكبدة عند نقل المعلومات الأساسية من أصلها إلى البنية التحتية للحوسبة السحابية أو السحابة. أدى ظهور التطبيقات الشرعية التي تتطلب أوقات انتظار منخفضة ، مثل السيارات ذاتية القيادة ، إلى دفع هذا المفهوم مؤخرًا إلى الأمام.

ضع في اعتبارك الأنظمة التي تشرف على كاميرا الويب التي تقدم فيديو مباشرًا من موقع بعيد. في حين أن أداة واحدة فقط يمكنها نقل المعلومات بسرعة عبر الشبكة ، تحدث مشكلة عندما يرسل عدد من الأجهزة لقطات حية في نفس الوقت. قم بضرب كاميرا فيديو واحدة لإرسال لقطات حية بآلاف الأجهزة. لن تنخفض جودة الفيديو فقط بسبب التأخر العالي ، ولكن قد تكون نفقات النطاق الترددي باهظة.

هذا هو السبب في أن خدمات الحوسبة Edging تلعب دورها لحل هذه المعضلة من خلال توفير مصدر إقليمي للإنتاج والتخزين لهذه الأنظمة.

تقنية منارة

تعد تقنية Beacon اتجاهًا آخر لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة في عام 2022 ويجب أن تظل محدثًا وتتبعه. تعد تقنية Beacon عبارة عن أداة Bluetooth الذكية التي ترسل رسالة يمكن لأنظمة Bluetooth الأخرى ، مثل الهواتف المحمولة ، التعرف عليها. لا يرسل المرشد رسالة تلقائية.

يرسل رقم تعريف فريد من نوعه لإعلام آلة الاستماع التي تكون منارة مجاورة لها. عندما يتلامس تطبيق جوال مع منارة ، فإنه يفسر معلومات المرشد ، ويحدد النشاط المعطى للبيانات ، وينفذ النشاط. من كونها أداة Bluetooth المعتدلة من Apple إلى ابتكار مشهور عالميًا عبر أكثر من 400 مليون عملية نشر ، نمت هذه التكنولوجيا بشكل كبير.

استخدام تقنية المنارة

التطبيق الأكثر شيوعًا لتقنية المنارة هو الإعلان عن قرب. قد يكون هذا بسيطًا مثل تقديم إشعار عميل التطبيق برمز خصم لمنتج قريب منه أو معقد مثل إظهار البيانات داخل التطبيق مع شرح مناسبة قريبة. يمكن أن يكون أيضًا معقدًا ، مثل تحديد منطقة العميل بناءً على قربه من منارة.

عندما يضع البائعون إشارات في متجرهم عبر الإنترنت ، يكون لديهم جميعًا معرّفات منفصلة مرتبطة بتطبيقهم الفريد. يمكن أن يقود المعرّف تطبيق الهاتف المحمول لإخراج أي خطوة بائع. بدلاً من ذلك ، لديه القدرة على جمع المقاييس لمعرفة كيفية تحسين منطقة مخصصة.

الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

قبل الغوص في تفاصيل اتجاه تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ، أولاً ، يجب أن تعرف عن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. الذكاء الاصطناعي هو ظاهرة تطوير الآلات الذكية. التعلم الآلي هو نوع من الذكاء الاصطناعي يساعد في تطوير تطبيقات الأتمتة.

يمكن أن يقلل التعلم الآلي (ML) من الساعات التي يقضيها تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة بشكل كبير. بغض النظر ، يمكن للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تحسين تطبيقات الأجهزة المحمولة وتقليل الأخطاء التي قد يفوتها المبرمجون.

تتضمن تطبيقات الأجهزة المحمولة الحالية عناصر AI مثل روبوتات الدردشة ، ولكن بعضها يخصص الميزات الأساسية لطلب العميل. ماكدونالدز ، على سبيل المثال ، تستخدم الذكاء الاصطناعي لتخصيص قوائم القيادة من خلال مجموعة من المتغيرات مثل العميل أو المناخ.

لطالما كان الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من أكثر اتجاهات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة شيوعًا لسنوات. ولكن رغم ذلك ، ترفع هذه التطورات التكنولوجية من مستوى تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة في عام 2022.

يعد التعلم الآلي موضوعًا ناشئًا آخر نتوقع فيه تطورات رائدة. عندما يعمل ML معًا ، يمكنه تحويل مشاريع تطبيقات الأجهزة المحمولة من خلال تقديم بيانات عالية الجودة ورؤى دقيقة.

سيظل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي بلا شك عاملين مهمين للابتكارات التكنولوجية في عام 2022 وما بعده. في حين أن الأجهزة الطبية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي هي البداية للقطاع الصحي ، يمكننا توقع تطبيقات الأتمتة على التكنولوجيا القابلة للارتداء والهواتف المحمولة التي تنظم بيئة إنترنت الأشياء قريبًا.

التجارة عبر الجوال

تعد التجارة الإلكترونية من أهم اتجاهات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة في عام 2022 والتي تنطبق على أي تجارة تجارية تتم من خلال التطبيقات أو مواقع الويب للجوال. يمكن تعريف التجارة عبر الهاتف المحمول بشكل عام على أنها مجموعة فرعية من التجارة الإلكترونية أو موقع التجارة الإلكترونية على الهاتف المحمول.

يتوسع قسم التجارة عبر الهاتف المحمول بسرعة ، حيث يتم٪ وتوزيع التسوق عبر الإنترنت على الهاتف المحمول عامًا بعد عام. نظرًا لأن مبيعات الأجهزة المحمولة أصبحت أكثر سهولة ووصول المزيد من الأفراد في جميع أنحاء العالم إلى الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية ، تستمر القدرة على التسوق عبر الهاتف المحمول في الازدياد.

ترتبط التجارة عبر الهاتف المحمول بتدفق التجارة الإلكترونية على جهاز كمبيوتر حيث يقوم المستهلك بشباك الجر في التطبيقات ، والنقرات عبر مواقع الهاتف المحمول ، ويميل إلى اتخاذ قرارات الشراء. يتم تنفيذ ذلك عادةً من خلال تطبيقات الهاتف المحمول المخصصة. ومع ذلك ، يمكن أيضًا تنفيذه كعملية شراء للتجارة الاجتماعية ، حيث تقدم مواقع التواصل الاجتماعي مثل Twitter و Snapchat و WeChat و Tiktok و Instagram عروض الأسعار داخل التطبيق.

هناك عدة طرق لاكتساب التجارة عبر الهاتف المحمول ، وتنمو محافظ الهاتف المحمول بسرعة أكبر. بدلاً من إدخال معلومات بطاقة الائتمان في كل تطبيق ، يمكن تجهيز محفظة الهاتف المحمول للمستخدم ، ويمكن إتمام الدفع بنقرة بسيطة.

تطبيقات الجوال عند الطلب

تُعد تطبيقات الأجهزة المحمولة حسب الطلب اتجاهًا ممتازًا لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة لعام 2022 والذي يعمل "كشخص ثالث" يمكن للمستهلكين من خلاله توظيف منتج أو خدمة. تعد خدمة أوبر مثالًا رئيسيًا على ذلك ، حيث يمثل العرض في المناقشة رحلة. تحقق هذه التطبيقات متطلبات أخرى في صناعات مختلفة مثل الطعام والشحن ومواد البقالة والإقامة وغير ذلك عندما يطلبها المستهلكون.

في عام 2022 ، سيكون هناك الكثير من التطبيقات عند الطلب ، ولكن يبدو أن عام 2023 وما بعده يشبه الكثير منها. ستعمل الابتكارات بالتأكيد على تطوير توقعات جديدة ، وسيفكر الأفراد في طرق جديدة لجعل حياتهم أسهل ، والتي يمكن للتطبيقات عند الطلب أن تملأها. ستصبح الكماليات من الضروريات حيث تتخلل التطبيقات حسب الطلب كل جانب من جوانب الحياة ، من المنزل إلى حياتك المهنية إلى السفر. تقدم التطبيقات حسب الطلب مثل Uber وتطبيقات الطعام خدمات عند الطلب. نظرًا للعديد من التطورات التكنولوجية ، سيكون هناك المزيد من تطبيقات وعروض الأجهزة المحمولة حسب الطلب في عام 2023.

بلوكشين

Blockchain هو اتجاه آخر مشهور لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ومن المؤكد أنه سيكون له تأثير كبير في السنوات المقبلة. يمكن لطريقة القائمة المتفرقة هذه تغيير طريقة عمل الشركات من خلال إنشاء طريقة أكثر أمانًا وغشًا لتخزين البيانات.

بينما ترتبط تقنية blockchain عمومًا بالعملات المشفرة مثل Bitcoin ، إلا أنها تتمتع بالعديد من الاحتمالات للشركات من جميع الأحجام. يمكن استخدام هذا ، على سبيل المثال ، لفحص مستويات المخزون ، وتحسين عمليات سلسلة الإنتاج ، أو حتى البدء في إنشاء اتفاقيات رقمية آمنة.

نظرًا لأن العالم أصبح رقميًا بالكامل ، فمن الواضح أن Blockchain ستلعب دورًا مهمًا في مستقبل الأعمال. نتيجة لذلك ، حان الوقت الآن للمؤسسات لبدء دراسة كيفية الاستفادة من هذا المشروع الرقمي.

لقد تطورت هذه التكنولوجيا بشكل كبير ومن المحتمل حاليًا أن يتم تطبيقها في مجموعة متنوعة من المجالات. إنها تتوسع بسرعة ومن المتوقع أن تولد 20 مليار دولار من الإيرادات السنوية بحلول عام 2024. تحاول تقنية Blockchain أيضًا أن تلعب دورًا مهمًا في إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة.

محفظة للجوال

تعد محفظة الهاتف المحمول واحدة من أفضل اتجاهات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. لكن لسوء الحظ ، لا تزال العديد من الشركات غير مطلعة على القيمة الفعلية لتطبيقات الأجهزة المحمولة التي يمكن أن تمتلكها جميعًا لمنتجها والتأثير الذي ستحدثه على حياة الناس اليومية. تطوير تطبيقات الهاتف المحمول ليس فكرة حديثة ؛ ومع ذلك ، فقد ازدادت أهميته بسبب الطريقة التي يستخدم بها الأشخاص هواتفهم المحمولة.

وفقًا لـ Statista ، يوجد الآن أكثر من 6 مليارات مستخدم نشط للهاتف المحمول ، وستزداد هذه الكمية فقط. هذا يفتح إمكانية هائلة للشركات لإنشاء تطبيقات جوال تضيف قيمة إلى حياة عملائها. يمكنك استخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة هذه لتخزين حقائق بطاقة الائتمان الخاصة بهم بأمان وبعض تفاصيل الحساب الأخرى.

يتيح لهم ذلك إجراء عمليات شراء داخل التطبيق أو في عمليات شراء فردية دون الحاجة إلى إدخال معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بهم في كل مرة. هذه وظيفة كاملة للعملاء وتقلل من مخاطر عمليات الاحتيال.

من المتوقع أن تزداد شعبية المحافظ الرقمية في السنوات المقبلة ، ويجب على الشركات الاستفادة من هذا الاتجاه من خلال إنشاء برنامج محفظة الهاتف المحمول الخاص بهم. سيفيدهم ذلك ويمكّنهم من تقديم تجربة مستخدم أفضل.

روبوتات المحادثة

روبوتات المحادثة هي برامج تحاكي النقاش البشري. يتم استخدامها بشكل شائع فقط لخدمة العملاء أو لتوليد العملاء المتوقعين. ومع ذلك ، يمكن للأفراد أن يتم توظيفهم للإعلان أو حتى الأرباح. يتم استخدام الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) بواسطة روبوتات المحادثة الكهربائية (NLP). وهذا يمكنهم من التعرف على المناقشة البشرية والرد بطريقة تحاكي النقاش البشري.

هناك فوائد عديدة لاستخدام روبوتات المحادثة في الشركة. Newbies متاحون في جميع الأوقات في اليوم ، سبعة أيام في الأسبوع. يشير هذا إلى أنه يمكنهم مساعدتك أو قيادة الجيل حتى عندما لا يكون من السهل الوصول إلى العاملين البشريين لديك.

علاوة على ذلك ، يمكن لروبوتات الدردشة إدارة أحمال المرور الكثيفة. هذا مثالي للشركات التي لديها حركة مرور كبيرة على الويب ولكنها تفتقر إلى الموظفين لإدارة التحقيقات بأنفسهم. يمكن أن تسهل اتجاهات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة هذه في أهليتك الرائدة. يمكن أن تساعدك Chatbots في تحديد ما إذا كان العائد يستحق التحقيق من خلال طرح الأسئلة وجمع البيانات.

تطبيقات P2P

تعد تطبيقات P2P أحد أهم اتجاهات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة لعام 2022. الأشكال الجديدة للمدفوعات الرقمية البسيطة هي تطبيقات شبكية أو تطبيقات فردية. عدد الهواتف المحمولة وقدراتها آخذ في الازدياد. اليوم ، يعد الهاتف المحمول أداة متعددة الأغراض تتيح لنا الوصول إلى الوظائف المختلفة التي تجعل حياتنا أكثر راحة.

تعد وحدة NFC واحدة من أحدث التقنيات والحلول. مع هذا التطور ، يمكن استخدام الهاتف المحمول كوسيلة للدفع. علاوة على ذلك ، فيما يتعلق بالجانب التقني للموقف ، يمكن التعرف على عامل التطبيق. باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول من نظير إلى نظير ، يمكن تبادل الأموال بين العملاء دون الحاجة إلى وحدة NFC.

تطبيقات نظير إلى نظير هي تطبيقات تابعة لجهات خارجية تتيح لك وضع معلوماتك المصرفية وإجراء المعاملات. بهذه الطريقة ، يمكن للمستهلكين تجنب أجهزة الصراف الآلي والسحب النقدي من خلال إجراء جميع المعاملات الرقمية. علاوة على ذلك ، فإن هذه التطبيقات سهلة الاستخدام وسهلة الاستخدام.

إنترنت الأشياء (IoT)

LLT ، أو إنترنت الأشياء ، هو نظام من الأجهزة المادية والسيارات والأجهزة المنزلية التي يمكنها تجميع البيانات وإرسالها عبر الإنترنت. يعتبر loT أيضًا أحد اتجاهات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة المهمة لرواد الأعمال في عام 2022 ، أو إمكانية ربط الأدوات ببعضها البعض والتفاعل معها. من المتوقع أن يكون هناك ما يقرب من 29 مليار جهاز إنترنت الأشياء على مستوى العالم بحلول نهاية عام 2022. وهذا عدد كبير من المستهلكين الجدد للشركات المهتمة بالاستثمار في إنشاء تطبيقات جوال قادرة على إنترنت الأشياء.

الواقع الافتراضي والواقع المعزز

لا يزال من المتوقع أن تستثمر الشركات في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة في عام 2022 ، حتى بعد أزمة جائحة فيروس كورونا. والسبب هو أن تطبيقات الأجهزة المحمولة البسيطة تمنح الشركات طريقة مهمة للوصول إلى عملائها المقصودين وتعزيز تفاعل العملاء. الواقع المعزز والافتراضي هو اتجاه مشهور لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة في عام 2022. يتضمن اتجاه تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة هذا استخدام التكنولوجيا لتقديم تجربة تفاعلية للعملاء.

تستخدم الشركات هذه التقنية للسماح للمستخدمين بتجربة كيف ستظهر العناصر الخاصة بهم كما في منازلهم قبل شرائها. على العكس من ذلك ، تقدم الشركات للعملاء لمحة دقيقة عن خدمة جديدة باستخدام هذه التكنولوجيا. يمكن للصناعات التي توظف هذه الابتكارات أن تقدم تجربة تفاعلية ومميزة من شأنها أن تساعدهم في تمييز أنفسهم عن منافسيهم.

محاور ذكية

يعد مركز المنزل الذكي أحد أكثر اتجاهات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة انتشارًا في عام 2022. وهو جزء من البرنامج الذي يتيح الاتصال على شبكة منزلية. يمكن لهذه التقنية الارتباط إقليميًا أو بالسحابة وهي مفيدة لهواتف إنترنت الأشياء التي تستخدم أنظمة Bluetooth بدلاً من Wi-Fi. يجمع اتجاه تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ويفسر طرق الاتصال المعروفة من الأجهزة الذكية.

ساعدت هذه التقنية أيضًا في الإجراءات الوقائية للحد من انتشار COVID-19 ، خاصة للأفراد الذين يجب عليهم البقاء في منازلهم. يعد المحور الذكي مثاليًا لإدارة الهواتف الرقمية في المنزل دون الحاجة إلى لمسها من خلال السماح بميزة تنشيط الصوت بدلاً من ذلك.

تحديد الهوية

أصبحت اتجاهات تطوير التطبيقات من حيث السلامة أكثر إحكامًا وأهمية. نتيجة لذلك ، أصبحت تقنية المقاييس الحيوية ميزة مطلوبة لحماية الخصوصية لبوابات الدفع. أدى هذا إلى تعزيز الأمان عدة مرات ، مما يتيح التحقق السريع والإجراءات. يعد برنامج التعرف على الوجه وقارئ بصمات الأصابع أمثلة على هذه التقنية الجديدة. يمكن لمثل هذه الأنواع من اتجاهات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة أن تعزز بشكل كبير أمان بيانات العملاء.

استنتاج

هناك العديد من التطبيقات على Google ، ومن الصعب عليك الوقوف على تطبيقك بعيدًا عن جمهور الصناعة دون اتباع أحدث اتجاهات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. هذه ليست سوى عدد قليل من اتجاهات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة العديدة في عام 2022. ستزداد الحاجة إلى تطبيقات الأجهزة المحمولة مع نمو عدد مستخدمي الأجهزة المحمولة. يجب على الشركات مواكبة التطورات من أجل الحفاظ على أرباحها. يمكنهم التأكد من قيامهم ببناء أفضل تطبيقات الأجهزة المحمولة لعملائهم من خلال معرفة اتجاهات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة الحالية.

هذه ليست قائمة شاملة لاتجاهات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. يمكن أن يظهر أي شيء عصري بشكل غير متوقع في أي وقت. لكن الاتجاهات المذكورة أعلاه تستحق المشاهدة. إذا كنت تتطلع إلى تطوير تطبيق جوال احترافي ورائع ، فاستعن بـ AppMaster.

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تطبيقات الهاتف الجوال

الخلفية

أسئلة مكررة

ما نوع التطبيقات التي يزداد الطلب عليها في عام 2022؟

تطبيقات الأجهزة المحمولة بارزة للغاية هذه الأيام. يمكننا أداء أي مهمة باستخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة. أصبحت تطبيقات الأجهزة المحمولة عند الطلب أكثر شيوعًا هذه الأيام. فيما يلي أشهر تطبيقات الأجهزة المحمولة:

تطبيقات توصيل الطعام

تطبيقات الوسائط الاجتماعية

تطبيقات النقل

تطبيقات الرعاية الصحية

توصيل الدواء

التطبيقات القائمة على الموضة

تطبيقات البقالة

ما التطبيقات المطلوبة في عام 2022؟

تلك المذكورة أعلاه 16 اتجاهًا لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة تستحق الدراسة. فيما يلي بعض الأفكار الأخرى المطلوبة في عام 2022:

ما هو التطبيق الأكثر شعبية في عام 2022؟

TikTok هو التطبيق الأكثر شعبية في عام 2022 لأنه التطبيق الأكثر تنزيلًا.

ما هي أفضل 5 تطبيقات للأجهزة المحمولة؟

فيما يلي أهم 5 فئات لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة: