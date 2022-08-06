هل تبحث عن طريقة لاختبار لعبة تطبيق الجوال التي لا تحتوي على كود؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فسيكون هذا دليلاً كاملاً لك. زادت الألعاب المحمولة من شعبيتها وإدمانها في السنوات القليلة الماضية. ليس فقط بسبب عنصر الترفيه الخاص بها ولكن أيضًا الإيرادات المالية التي تحققها هذه الصناعة على مستوى العالم. إذا كنت تتطلع إلى إطلاق لعبة تطبيقات الجوال الخاصة بك باستخدام نظام أساسي بدون رمز مثل AppMaster ، فإن الاختبار قبل الإطلاق لا يزال مهمًا لضمان أن كل شيء على ما يرام.

تزدهر دورة حياة تطوير الأجهزة المحمولة والألعاب مع مرور الوقت للتنقل واكتساب الشعبية في عالم الأعمال. يعمل برنامج اختبار الألعاب على الأجهزة المحمولة على تنقية وظائف اللعبة وإمكانية استخدامها واستقرارها على الأجهزة المحمولة. أصبحت ألعاب تطبيقات الجوال التي لا تحتوي على أكواد شائعة بشكل متزايد. ولكن كيف تختبرها للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح؟

قبل إطلاق ألعاب تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بك للجمهور ، من المهم التأكد من اختبارها بدقة. ولكن كيف يمكنك اختبار لعبة قمت بإنشائها بدون رمز؟

لماذا يعد الاختبار مهمًا في تطبيقات الهاتف المحمول؟

مع ازدهار العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات ، يتزايد استخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة سواء كنت فردًا أو شركة. يشير تواجدك على مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة إلى موثوقية عملك وكفاءته وطبيعة اهتمامه بالعملاء. علاوة على ذلك ، تعتمد بعض الشركات الناشئة فقط على تطبيقات الأجهزة المحمولة ، مثل تطبيقات الدردشة والألعاب وتطبيقات المحفظة وتطبيقات المواعدة وتطبيقات فلاتر الكاميرا.

يعد اختبار تطبيقات الأجهزة المحمولة أمرًا مهمًا لأنه يسمح لك بالعثور على الأخطاء وإصلاحها قبل أن يقوم المستخدمون بذلك. يمكنه تحديد الأخطاء والأعطال والمساعدة في تحسين الأداء العام للتطبيق. كما يضمن أيضًا أن تطبيقك يعمل على أجهزة وأنظمة تشغيل مختلفة. يمكن أن يساعد الاختبار في تحسين جودة تطبيقك وجعله أكثر سهولة في الاستخدام. إذا كان تطبيق الجوال الخاص بك خياليًا ، فإن التطبيق الواعد والرائع به مشكلات مثل الأعطال ، واستنزاف البطارية ، وضعف الأداء ؛ يستغرق المستخدمون ثانية لحذفه.

يجب أن تكون تطبيقات الهاتف المحمول آمنة ، حيث يقوم جميع مستخدمي الأجهزة المحمولة تقريبًا بتنزيل التطبيقات المصرفية ، والمدفوعات عبر الهاتف المحمول ، وحفظ كلمات المرور ، والتخزين السحابي. إذا لم يكن تطبيقك آمنًا بما يكفي ، فقد يهاجم المتسللون الهواتف المحمولة للمستخدم بسهولة ، مما يؤدي إلى بعض الخطر على المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك ، سوف يفشل تطبيقك ويواجه خسارة مالية.

ما هو اختبار لعبة الجوال؟



اختبار الألعاب على الأجهزة المحمولة هو التأكد من أنها تعمل بشكل صحيح. يمكن القيام بذلك يدويًا أو باستخدام اختبار البرامج المتخصصة. يعد اختبار الألعاب على الأجهزة المحمولة أمرًا مهمًا لضمان توافق الألعاب مع جميع الأجهزة وأنظمة التشغيل وتوفير تجربة لعب سلسة وممتعة لجميع المستخدمين.

اختبار الألعاب المحمولة هو عملية تقييم جودة تطوير ألعاب الهاتف المحمول قبل إصدارها. يساعد برنامج اختبار الألعاب على ضمان أن دورة حياة تطوير اللعبة خالية من الأخطاء وتعمل بشكل جيد على الأجهزة المختلفة.

لاختبار لعبة محمولة ، يستخدم المطورون عادةً المحاكيات أو المحاكيات. المحاكيات هي برامج تحاكي الأجهزة والبرامج الخاصة بجهاز معين. من ناحية أخرى ، تحاكي المحاكيات برنامج الجهاز فقط.

قد يكون استخدام برامج اختبار الألعاب المحمولة مستهلكًا للوقت ومكلفًا ، ولكن من الضروري إصدار ألعاب عالية الجودة. من خلال اكتشاف الأخطاء وتقييم الأداء في وقت مبكر ، يمكن للمطورين توفير الكثير من المتاعب على الطريق.

اختبار تطبيق ألعاب الهاتف المحمول: أشياء مهمة يجب معرفتها

بصفتك مطورًا لاختبار ألعاب الهاتف المحمول ، فمن المحتمل أنك تعرف بالفعل مدى أهمية اختبار الألعاب قبل إصدارها للمستخدمين. ولكن ماذا عن اختبار تطبيق ألعاب محمول لا يحتوي على تعليمات برمجية؟

هناك بعض الأشياء التي يجب تذكرها عند اختبار تطبيق ألعاب الهاتف المحمول بدون رمز . أولاً ، ستحتاج إلى ضمان تشغيل الألعاب بسلاسة على جميع الأجهزة. ثانيًا ، سترغب في اختبار أي أخطاء أو ثغرات قد تؤثر على دورة حياة تطوير اللعبة. أخيرًا ، سترغب في التأكد من أن اللعبة متوازنة وممتعة للعب.

فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك على البدء في اختبار تطبيقات الألعاب:

أجهزة الاختبار

لم يتم إنشاء جميع الأجهزة على قدم المساواة ؛ قد يناسب البعض للاختبار بشكل أفضل من البعض الآخر. عند اختيار أجهزة لاختبار الألعاب ، ضع في اعتبارك عوامل مثل حجم الشاشة والدقة وسرعة المعالج وما إلى ذلك. نظرًا لاختلافها ، تلعب العلامات التجارية للأجهزة وأنظمة التشغيل أيضًا دورًا حيويًا. لذلك ، يوصى باختبار الألعاب على طرازات ومعالجات الهواتف المحمولة المختلفة للحصول على تجربة لعب أفضل.

لم يتم إنشاء جميع الأجهزة على قدم المساواة ؛ قد يناسب البعض للاختبار بشكل أفضل من البعض الآخر. عند اختيار أجهزة لاختبار الألعاب ، ضع في اعتبارك عوامل مثل حجم الشاشة والدقة وسرعة المعالج وما إلى ذلك. نظرًا لاختلافها ، تلعب العلامات التجارية للأجهزة وأنظمة التشغيل أيضًا دورًا حيويًا. لذلك ، يوصى باختبار الألعاب على طرازات ومعالجات الهواتف المحمولة المختلفة للحصول على تجربة لعب أفضل. اختبار على أجهزة متعددة

لا يستخدم جميع المستخدمين نفس الجهاز ، لذا من الأفضل إذا كنت تختبر تطبيق الألعاب فقط أن تنتبه إلى كيفية تشغيل دورة حياة تطوير اللعبة على كل جهاز والبحث عن أي مشكلات محتملة يواجهها طراز الهاتف المحمول أو الجهاز المحدد. إذا وجدت أي أخطاء أو خلل ، فقم بتدوينها حتى تتمكن من إصلاحها قبل إطلاقها لمستخدمي الألعاب.

التوافق

تحقق مما إذا كان تطبيق اللعبة يعمل بشكل جيد على أنظمة التشغيل والأنظمة الأساسية والمتصفحات المختلفة. يشمل التوافق الأجهزة الخارجية التي تختبر الألعاب لضمان رضا جميع مستخدمي الألعاب عن التطبيق. لذلك ، من المفيد أن تهتم أيضًا بتوافق الأجهزة الخارجية مثل صندوق VR ووحدة التحكم في الألعاب ووحدات التحكم في الألعاب الشائعة وما إلى ذلك. ابحث عن توافق تطبيق اللعبة من الأجهزة المنخفضة إلى الأجهزة المنخفضة التكلفة أو الهواتف المحمولة الضخمة. أنظمة الألعاب.

وظائف التطبيق

يجب أن تعمل جميع الأزرار والروابط على النحو المنشود. كما يوحي الاسم ، فهو يتضمن عملية فحص كاملة لدورة حياة اللعبة وتطوير اللعبة لضمان واجهة المستخدم النهائي. يتحقق اختبار اللعبة من أداء الألعاب وفقًا لمعايير مهمة مختلفة ، حيث يعتبر استقرار اللعبة جانبًا مهمًا من اختبار وظائف اللعبة.

يجب أن تعمل جميع الأزرار والروابط على النحو المنشود. كما يوحي الاسم ، فهو يتضمن عملية فحص كاملة لدورة حياة اللعبة وتطوير اللعبة لضمان واجهة المستخدم النهائي. يتحقق اختبار اللعبة من أداء الألعاب وفقًا لمعايير مهمة مختلفة ، حيث يعتبر استقرار اللعبة جانبًا مهمًا من اختبار وظائف اللعبة. استهلاك البطارية

ابحث عن أي بطارية تستنزف خلال عملية تطوير اللعبة. تأكد من أن اللعبة لا تستنزف بطارية الهاتف المحمول بسرعة. يجب أن يكون استهلاك البطارية مثاليًا لساعات طويلة أثناء ممارسة الألعاب ولا تستغرق وقتًا في التحميل على أجهزة الألعاب المختلفة.

ابحث عن أي بطارية تستنزف خلال عملية تطوير اللعبة. تأكد من أن اللعبة لا تستنزف بطارية الهاتف المحمول بسرعة. يجب أن يكون استهلاك البطارية مثاليًا لساعات طويلة أثناء ممارسة الألعاب ولا تستغرق وقتًا في التحميل على أجهزة الألعاب المختلفة. اتصال الشبكة

اتصال الشبكة مخصص لاختبار الألعاب للتأكد من أن تطبيق ألعاب الهاتف المحمول يعمل بسلاسة دون أي خلل في جميع أنواع الشبكات ، مثل حزم البيانات الخلوية WiFi و 2 G و 3 G و 4 G و 5 G والشبكات المكررة.

اتصال الشبكة مخصص لاختبار الألعاب للتأكد من أن تطبيق ألعاب الهاتف المحمول يعمل بسلاسة دون أي خلل في جميع أنواع الشبكات ، مثل حزم البيانات الخلوية WiFi و 2 G و 3 G و 4 G و 5 G والشبكات المكررة. تجربة المستخدم

يتضمن ذلك وجود مستخدمين حقيقيين للألعاب يجربون التطبيق ويقدمون ملاحظات. لذلك ، الأشياء التي قد تكون مفقودة أثناء الاختبار قد يختارها المستخدم الحقيقي ، كما لو أنه لا يحب أو يواجه صعوبة في استخدام أي ميزة ألعاب ، يمكنك تغييرها أو تعديلها قبل الإطلاق.

لماذا يعتبر الاختبار مهمًا في الألعاب؟

عندما يطور مطور لعبة تطبيقًا جديدًا للعبة ، فإن التوقع هو مساعدة المستخدمين وإنجاح اللعبة. ومع ذلك ، يستغرق الأمر الكثير من الوقت والجهد للوصول إلى القمة وجعل الألعاب تبرز من بين الحشود. إنه المكان الذي يتم فيه تشغيل برنامج اختبار الألعاب للتحقق من أي عيوب قبل السماح لمستخدم الألعاب الفعلي بتشغيلها.

عندما يتعلق الأمر بالألعاب ، فإن الاختبار ضروري لعدة أسباب. أولاً وقبل كل شيء ، يمكن أن يساعد الاختبار في ضمان أن تكون لعبتك ممتعة وجذابة للاعبي الألعاب. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد الاختبار في تحديد أي أخطاء أو مواطن ضعف محتملة في لعبتك قبل طرحها للجمهور. أخيرًا ، يمكن أن يساعدك برنامج اختبار الألعاب في تحقيق التوازن بين جوانب الألعاب ، مثل مستويات الصعوبة والمكافآت داخل اللعبة.

تتوفر الألعاب اللانهائية في PlayStores أو AppStores ، ويتم تنزيل الملايين يوميًا. إذا فشلت لعبتك في إثارة إعجاب مستخدم الألعاب ، فلن يستغرق الأمر ثانية لحذفها. للاحتفاظ بلعبتك في هاتف المستخدم المحمول ، يجب أن تفكر في الأنواع التالية من اختبار اللعبة.

تقنيات اختبار تطبيقات الألعاب المحمولة

اختبار الوظائف

كما يوحي الاسم ، فإنه يشهد على وظيفة الألعاب. يجب أتمتة جميع الإعدادات الوظيفية ، مثل استقرار الألعاب والصوت والفيديو والتصميم والواجهة والأخطاء الميكانيكية. الغرض الرئيسي هو التأكد من أن اللعبة تعمل وفقًا للوظائف المحددة. أيضًا ، من خلال اختبار اللعبة ، يمكن اختيار الأخطاء والأخطاء مثل تعطل اللعبة والعوائق وحلها في الوقت المناسب.

يمكن اختيار أي مشكلات تتعلق بالرسومات وأخطاء الرسوم المتحركة ومواطن الخلل في الألوان والأغاني المفقودة ومشكلات موقع الألعاب وتدخل المستخدم أثناء العملية. يمكن أيضًا اختيار واختبار الوظائف ، بما في ذلك وقت التحميل ، والإفساد ، واللغة ، والأدوات ، ومشكلة عناصر التحكم ، والانهيار. يمكن اعتبار مفهوم اللعبة ومستوياتها ومراحلها المختلفة وإعدادها للعبة متعددة اللاعبين والتفاصيل المهمة الأخرى وحلها في حالة حدوث مشكلة.

اختبار التوافق

كل جهاز فريد من نوعه ويحتوي على برامج وأحجام شاشة وتفاصيل رسومات ونظام تشغيل مختلف. يجب على مختبري الألعاب التحقق من أن اللعبة متوافقة مع الأجهزة المختلفة. يستخدم المستخدمون أيضًا العديد من الأدوات الأخرى المتصلة بالهاتف المحمول للألعاب ، مثل أجهزة التحكم في الألعاب ، وأدوات VR ، وما إلى ذلك. يجب على مختبري الألعاب التفكير في إجراء اختبارات التوافق على معظم أدوات الألعاب للجوال.

يتيح لك برنامج اختبار اللعبة هذا التحقق من توافق واجهة اللعبة على جميع الأجهزة وأحجام الشاشة. تأكد أيضًا من أن الألعاب تلبي متطلبات الأجهزة والبرامج الضرورية. تعمل أفضل الألعاب بشكل جيد على الأجهزة التقليدية وتوفر أفضل تجربة للمستخدم على جميع أحجام الشاشات.

اختبار Ad-Havoc

يهدف اختبار اللعبة ، الذي يُطلق عليه أيضًا الاختبار العام أو تخمين الأخطاء ، إلى إجراء اختبار عشوائي على أي قسم من تطبيق الألعاب دون أي وثائق. يساعد الفوضى في تحديد موقع الأخطاء والأخطاء واستعادتها بسرعة. يتم ذلك عند النقطة التي لا تجد فيها التقنيات أي أخطاء بسيطة.

العملية عشوائية ، لذا فهي لا تحتوي على أي متطلبات أو وثائق محددة أو خطة مناسبة لتنفيذها. وبالمثل ، ليس من الضروري تنظيمها ولكن يتم إجراؤها بمجرد الانتهاء من تنفيذ الاختبار الحالي.

اختبار الترجمة

يتضمن اختبار اللعبة هذا جوانب الموقع الجغرافي. يعد اختبار الترجمة أمرًا بالغ الأهمية لأنه يتطلب استجابة المكونات الثقافية للموقع المحدد واللغة الفريدة. يجب أن يعتمد المحتوى اللغة المحلية إذا تم تنزيل الألعاب في بلد لا يتحدث الإنجليزية. كما أنه يتحقق من صحة المنطقة الزمنية ، وتنسيقات الوقت ، والعملة المحلية ، وجميع لوائح الألعاب المحلية ، والتي تعد الجوانب الرئيسية لاختبار الأقلمة.

اختبار الحمل

اختبار الحمل مخصص للميزات غير الوظيفية للألعاب. إنه يتحقق من كيفية تصرف لعبتهم الإلكترونية مع العديد من المستخدمين الذين يستخدمونها. هناك العديد من الأخطاء التي تنطوي على عدة لاعبين ، على سبيل المثال ، عشرة أو مائة أو ألف أو أكثر. يختبر مختبرو اللعبة ما إذا كان لاعبون متعددون متضمنًا وعدد اللاعبين الذين يمكنهم اللعب مرة واحدة على الخادم. وتأكد من أن الاتصال مستقر ومدى فعالية اتصاله في حالة ضغط الحمل.

اختبار الانحدار

من الضروري أن يتم اختبار اللعبة على الجميع. يتحقق مما إذا كانت الألعاب تعمل بسلاسة بعد تغيير الميزات داخل اللعبة أو تحديث الألعاب أو تغيير السمة. يتم تشغيل اختبار الانحدار عند تحديث اللعبة. يستخدم وظائف جديدة أو اختبار برامج للتحقق من خلوها من الأخطاء. كما يسلط الضوء على الأخطاء والأخطاء الجديدة من نقطة الصفر في التطبيق. يتم إجراء ذلك للتحقق مرة أخرى مما إذا كانت الألعاب تعمل بشكل صحيح وتعمل بشكل جيد لإعطاء تجربة المستخدم المثلى.

اختبار الأمان

يعد اختبار الأمان أحد الاختبارات المهمة جدًا للعبة قبل بدء دورة الحياة النهائية لتطوير اللعبة. تحتوي جميع الألعاب تقريبًا على عمليات شراء داخل اللعبة وتستخدم المعلومات الشخصية أو حسابات الوسائط الاجتماعية للتسجيل. لهذا الغرض ، اختبار الأمان أمر لا بد منه. يكتشف الثغرات أو تهديدات البوابات المحظورة للألعاب عند نهاية المستخدم. يميل مستخدمو اللعبة إلى اختراق الألعاب أو الحصول على عملات مجانية في الألعاب أو الحصول على مكافآت مجانية أو ألقاب. تكتشف لعبة الاختبار هذه جميع الأخطاء وتعمل ضد أي تهديدات برامج خارجية أخرى. علاوة على ذلك ، فإنه يضمن أن معلومات المستخدم آمنة ومأمونة.

ما هو الاختبار اليدوي في اختبار اللعبة؟

اختبار الألعاب اليدوي هو عملية اختبار الألعاب يدويًا دون استخدام أي أدوات أو نصوص آلية بواسطة مختبري اللعبة. يمكن القيام بذلك عن طريق تشغيل الألعاب على جهازك وتجربة جميع الميزات لمعرفة ما إذا كانت تعمل على النحو المنشود. يمكن أن يستغرق اختبار الألعاب اليدوي وقتًا طويلاً للغاية ، ولكن ضمان جودة ألعابك أمر ضروري.

يقارن سلوك مكونات تطبيق اللعبة ويسمح لمختبري الألعاب بالتحقق من كيفية تجربة المستخدم لتطبيقات الألعاب في العالم الحقيقي. بالإضافة إلى أنه يسمح للمختبرين بفحص جميع الوظائف والأزرار والثبات والرسومات في الأجهزة المختلفة بأنظمة التشغيل المختلفة.

في اختبار اللعبة اليدوي ، ليست هناك حاجة إلى أدوات ، وهو أقدم نوع من طرق اختبار اللعبة. يقوم المختبرون يدويًا بالعثور على الأخطاء في الألعاب. ومع ذلك ، فهي تستغرق وقتًا طويلاً وتتطلب جهدًا إضافيًا ، ولكن النتائج لا تشوبها شائبة في زيادة بيئة المستخدم لأول مرة (FTUE).

ما هي فوائد عملية الاختبار اليدوي؟

يتطلب اختبار اللعبة اليدوي تدخل شخص حقيقي ماهر. يمكنها اختبار جميع أنواع التطبيقات تقريبًا من خلال الاختبار اليدوي ، ولكن من ناحية أخرى ، فهي تستغرق وقتًا طويلاً ومملة ومكلفة. يوصى بفحص جميع التطبيقات يدويًا قبل الانتقال إلى اختبار الأتمتة. ومع ذلك ، هناك العديد من الفوائد للاختبار اليدوي لتطبيق ألعاب الجوال على التطبيقات الآلية. بعضها مدرج أدناه:

الإبداع النقدي

يمكن أن يكتشف الاختبار اليدوي الأخطاء الحرجة وتقريبًا كل ذلك قد يكون مفقودًا في برنامج الاختبار الآلي أو اختبار الألعاب.

يمكن أن يكتشف الاختبار اليدوي الأخطاء الحرجة وتقريبًا كل ذلك قد يكون مفقودًا في برنامج الاختبار الآلي أو اختبار الألعاب. سهل الاستخدام

يجب تشغيل ألعاب الاختبار اليدوي وإجرائها من قبل البشر لفهم تجربة المستخدم بشكل أفضل وكيفية تفاعل المستخدمين مع تطبيقك.

يجب تشغيل ألعاب الاختبار اليدوي وإجرائها من قبل البشر لفهم تجربة المستخدم بشكل أفضل وكيفية تفاعل المستخدمين مع تطبيقك. فعاله من حيث التكلفه

يمكن أن يكون الاختبار اليدوي أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لأنه لا يحتاج إلى اختبار برامج أو أدوات ليتم شراؤها. إذا كنت قد بدأت للتو ، فيجب أن تكون الطريقة اليدوية هي نهجك.

يمكن أن يكون الاختبار اليدوي أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لأنه لا يحتاج إلى اختبار برامج أو أدوات ليتم شراؤها. إذا كنت قد بدأت للتو ، فيجب أن تكون الطريقة اليدوية هي نهجك. المرونة

يمكن أن يكون الاختبار اليدوي أكثر مرونة لأنه يسمح لك بمعالجة المتطلبات وفقًا لاحتياجات المشروع ويمكن أن يختلف من تطبيق إلى آخر. نظرًا لعدم الحاجة إلى وثائق أو معايير محددة ، يمكنك ببساطة إضافة أو حذف الخطوات التي تريدها.

يمكن أن يكون الاختبار اليدوي أكثر مرونة لأنه يسمح لك بمعالجة المتطلبات وفقًا لاحتياجات المشروع ويمكن أن يختلف من تطبيق إلى آخر. نظرًا لعدم الحاجة إلى وثائق أو معايير محددة ، يمكنك ببساطة إضافة أو حذف الخطوات التي تريدها. إمكانية الوصول

يمكن الوصول إلى الاختبار اليدوي بسهولة ويمكن أن يساعدك في تحديد مشكلات الأداء المحتملة دون أي ترميز وتنفيذ. يمكنك أنت أو المطور الخاص بك إجراء ذلك بنفسك بسهولة كمطور ألعاب.

يمكن الوصول إلى الاختبار اليدوي بسهولة ويمكن أن يساعدك في تحديد مشكلات الأداء المحتملة دون أي ترميز وتنفيذ. يمكنك أنت أو المطور الخاص بك إجراء ذلك بنفسك بسهولة كمطور ألعاب. ملاحظات حول واجهة المستخدم وتجربة المستخدم

يمكن أن يساعدك الاختبار اليدوي في اكتشاف مشكلات UI (واجهة المستخدم) و UX (تجربة المستخدم) يدويًا وبشكل أكثر ملاءمة.

يمكن أن يساعدك الاختبار اليدوي في اكتشاف مشكلات UI (واجهة المستخدم) و UX (تجربة المستخدم) يدويًا وبشكل أكثر ملاءمة. سهل الاستخدام

لا يتطلب الاختبار اليدوي أي نوع من المعرفة بأي أداة اختبار. نظرًا لأنها طريقة يدوية ، يمكنك بسهولة إجراء اختبار يدوي لتطبيقك كمطور ألعاب.

أنواع مختلفة من الاختبارات اليدوية

هناك العديد من الطرق المختلفة لاختبار البرامج للاختبار اليدوي لتطوير الألعاب. تتم مناقشة بعض الأساليب الشائعة أدناه:

اختبار الصندوق الأبيض

الصندوق الأبيض أو الصندوق الزجاجي عبارة عن تقنية مستخدمة في الترميز والبنية التحتية لدورة حياة تطوير اللعبة بأكملها. يقوم المطورون بفحص كل سطر من التعليمات البرمجية قبل نقلها إلى مرحلة اختبار البرنامج للوصول إلى النتيجة المرجوة. نظرًا لأن هذه الطريقة تعتمد على الترميز ، يجب أن يعرف المختبِر كيفية البرمجة. يركز اختبار الصندوق الأبيض على فحص البرنامج من الداخل إلى الخارج لاختبار وتحسين أمان البرنامج. بعد اجتياز هذا الاختبار ، يمكن بدء تطبيق اللعبة بالمتطلبات اللازمة.

اختبار الصندوق الأسود

يُعرف هذا النوع من الاختبارات أيضًا باسم الاختبار السلوكي. والغرض منه هو تحليل سلوك التطبيق من منظور نهاية المستخدم. لا تتضمن هذه الطريقة أي تنفيذ للتشفير فيما يتعلق بالوظائف ولا تهتم بتفاصيل النظام الداخلي. يتحقق المختبرين من الوظائف المختلفة للتطبيقات أو مواقع الويب أو منتجات البرامج بناءً على احتياجات العملاء.

وحدة التجارب

يمكن إجراء هذا الاختبار أثناء تطوير التطبيق لاختبار مكونات البرنامج. إنه يحدد ما إذا كان تكوين التطبيق يعمل بشكل جيد ويعثر على مرحلة الأخطاء المبكرة من التطوير حتى يتمكن المطورون من إصلاح الأخطاء بسرعة. يضمن توفير المال والوقت. هذا النهج يعتمد على الكود ويوفر وثائق مفصلة. الفائدة هي أن الاختبار يتم إجراؤه على وحدة فردية أو جزء من المشروع.

اختبار التكامل

يتضمن اختبار التكامل عنصرين أو أكثر من مكونات البرامج المرتبطة. يتم إجراء هذا الاختبار على مجموعة من المكونات المدمجة للبرنامج للتحقق من سلامتها فيما بينها. يهدف هذا الاختبار إلى تحديد ما إذا كان كل جزء مترابطًا ببعضه البعض. يقوم المطورون بإجراء هذا الاختبار بعد اختبار الوحدة وقبل اختبار النظام. هذا هو الثاني على الإنترنت بعد اختبار الوحدة ويتكون من أربعة مكونات:

الانفجار العظيم

هجين

من أعلى إلى أسفل

تصاعدي

اختبار النظام

يأتي في المركز الثالث بعد طريقة الوحدة والتكامل ويقيم تطبيق اللعبة بالكامل معًا. بعد اختبار الوحدة ، دمج جميع المكونات في تطبيق الموقع. بعد اكتمال عملية اختبار تطوير اللعبة ، يختبر المطورون النظام بأكمله لضمان تفاعل تطبيق الهاتف المحمول أو مكونات موقع الويب معًا. يتكون من اختبار ما يلي:

المعدات

وظائف كاملة

وقت التحميل

الهجرة

برمجة

استعادة

سهولة الاستخدام

اختبار قبول المستخدم (UAT)

يقوم العميل بإجراء اختبار يدوي للتأكد من أن نظام البرنامج يلبي جميع المتطلبات. يتم إجراء اختبار تطوير اللعبة هذا قبل إطلاق التطبيق للجمهور. ينقسم UAT إلى قسمين قبول خارجي وداخلي. يتم تنفيذ الموظف الداخلي من قبل الموظفين الداخليين للشركة. يتم إجراء الاختبار الخارجي بواسطة أشخاص من خارج الشركة.

استنتاج

لكي نكون قاطعين ، فإن اختبار البرامج والتطبيقات قبل الإطلاق أمر في غاية الأهمية. يعد الاختبار اليدوي دائمًا أفضل من الأدوات الآلية ، سواء أكان تطبيق لعبة بدون رمز أو تشفير. ومع ذلك ، من الأفضل دائمًا تطوير هذا النوع من التطبيقات من خلال نظام أساسي بدون رمز مثل AppMaster ثم اختباره قبل الإطلاق النهائي. تحقق من التطبيقات الحديثة التي تم إنشاؤها بمساعدة منصات بدون تشفير.

إذا كنت تبحث عن نظام أساسي لتطوير ألعاب الهاتف المحمول لا يتطلب أي ترميز ، فإن AppMaster هو الأفضل على الإطلاق. يمكنك تقريبًا إنشاء أي تطبيق جوال وتطبيق ويب وتطبيق ألعاب على AppMaster بسهولة ودون معرفة مسبقة بالشفرة. يوفر مجموعة واسعة من الميزات التي ستساعدك على ضمان تشغيل لعبتك بسلاسة على جميع الأجهزة. بالإضافة إلى ذلك ، إذا واجهت أي مشكلة في أي وقت ، فإن دعم العملاء لدينا ممتاز ويظل دائمًا على أهبة الاستعداد ، لذلك يمكنك دائمًا الحصول على المساعدة إذا واجهت أي مشاكل. ضع في اعتبارك تطوير لعبة تطبيقات الجوال الخاصة بك اليوم باستخدام AppMaster.