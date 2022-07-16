خلال Covid ، شهد العالم بائعين هائلين على منصات العمل الحر لكسب المال عن بُعد. تسعى الشركات أيضًا إلى حلول التطبيقات للحفاظ على عملها في شكل تشغيل. لذلك ، لا يُعد إنشاء تطبيق كود هو أفضل فكرة للبدء كمستقل. لا يتطلب بدء مهنة كمستقل بدون رمز معرفة بالبرمجة. بفضل أدوات عدم وجود رمز للتطبيقات الأسرع والأرخص لنمو الأعمال.

اكتسبت تقنية No-code شعبية هائلة لأنها تساعد الأشخاص على إنشاء برامج عالية الجودة مثل تطبيقات الجوال والويب دون معرفة التطوير أو الترميز. ساعدت هذه الأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية العديد من المؤسسات على إنشاء تطبيقات من خلال تحويل خيالهم إلى واقع. بمساعدة منصات بناء التطبيقات هذه ، أصبح تطوير التطبيقات أسرع وأرخص. هناك سوق واسع متاح لأدوات البناء التي لا تحتوي على كود.

هل أنت مهتم بتقديم الخدمات كمستقل بدون كود؟ هل تريد أن تنمو في مهنة حرة بدون كود من خلال إنشاء تطبيقات لعملائك؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فنحن هنا لمساعدتك في أن تصبح مستقلاً بدون رمز. في هذه المقالة ، سنناقش أساسيات التفوق كعامل مستقل بدون كود ، والمهارات المطلوبة لبناء التطبيقات ، والمنصات لتقديم الخدمات كمستقل بدون كود. اتبع دليلنا ونجح في العمل كمستقل بدون رمز لإنشاء تطبيقات لعملائك.

لماذا تبدأ مهنة في مبنى تطبيق No-Code؟

قبل البدء في العمل كمستقل بدون كود ، من الضروري البحث عن الطلب على بناء التطبيقات في تطوير البرمجيات. في السنوات الأخيرة ، اكتسبت مهنة العمل الحر بدون رمز اهتمام مطوري البرامج لأن الشركات تريد المزيد من الرؤية من خلال إنشاء برامج مثل تطبيقات الأجهزة المحمولة وتطبيقات الويب. يواجه أصحاب الأعمال الصغيرة تحديًا في بناء التطبيقات حيث يتطلب الأمر الكثير من المال والوقت لتطوير التطبيقات.

قطعت منصات بناء التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية شوطًا طويلاً لمساعدة الشركات الصغيرة في الحصول على المزيد من الجماهير وأصحاب الأعمال الحرة لبدء وظائف حرة بدون كود لبناء برامج بسعر مناسب. نظرًا لشعبية هذه الأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ، يمكن للشركات نشر تطبيقات الأجهزة المحمولة في أيام بدلاً من أسابيع أو أشهر ، ويمكن للعاملين لحسابهم الخاص ببناء التطبيقات بدون رمز كسب المزيد من العملاء في وقت قصير. ألا يستحق أن تبدأ مهنة كصحفي مستقل بدون كود؟ ستكون إجابتك بنعم مطلقة لأن العاملين لحسابهم الخاص بدون كود يقدمون حلول تطبيقات أسرع وأرخص للشركات.

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يُظهر استطلاع Flexjob أن الأجيال الشابة تهتم أكثر بالعمل الحر من المجموعات الأكبر سنًا. مطلوب عمل حر بدون رمز لأنه يسمح لك بالنجاح كمستقل بدون رمز دون اتباع العمليات والإجراءات التجارية القياسية. كونك مستقلاً بدون رمز يوفر لك مزايا متعددة ، مثل ساعات العمل المستقلة واختيار المشاريع والعملاء الذين تختارهم.

نطاق إنشاء التطبيقات بدون رمز في سوق العمل المستقل

قبل أن تبدأ حياتك المهنية كمستقل بدون رمز ، قد تتساءل عن نطاق إنشاء تطبيقات بدون كود في سوق العمل المستقل. على الرغم من أن الأدوات التي لا تحتوي على كود يمكن أن تساعد أي شخص في بناء تطبيقات الأجهزة المحمولة ، إلا أن أصحاب الأعمال الصغيرة ورجال الأعمال قد يجدون صعوبة في ذلك بسبب ضيق الوقت. لذلك ، وجدوا أنه من الأنسب الحصول على خدمات العاملين لحسابهم الخاص بدون رمز لبناء تطبيق أسرع وأرخص.

هذا هو السبب في أن العاملين لحسابهم الخاص بدون كود يكسبون المال بوتيرة سريعة. عادةً ما يقدم الموظف المستقل الذي لا يحتوي على رمز تصميم UX وبناء التطبيقات لزيادة وضوح الأعمال ويساعد أصحاب الأعمال على رفع مستوى الرسم البياني لأعمالهم. هؤلاء العاملون المستقلون الذين لا يمتلكون تعليمات برمجية على دراية جيدة بكيفية إنشاء التطبيقات بطريقة أسرع وأرخص.

يستخدم معظم العاملين لحسابهم الخاص بدون كود نفس قوالب التطبيق لتجنب التكرار غير الضروري في مشاريع بناء التطبيقات. بعد الاطلاع على نطاق العمل الحر بدون كود ، نشجعك على النجاح في حياتك المهنية كموظف مستقل بدون كود ومساعدة الشركات على زيادة نموها من خلال تطبيقات عالية الجودة. لذا ، فأنت بحاجة إلى الدفع بفضل الأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية لأنها يمكن أن تساعدك في بدء مهنة مستقلة بدون كود دون معرفة بالبرمجة أو البرمجة.

نصائح لبدء العمل الحر بدون رمز

نصيحة 1: تعرف على أدوات عدم وجود تعليمات برمجية

لكي تنجح كمستقل بدون رمز ، يجب عليك فهم وظائف أدوات عدم وجود رمز التي تعمل معها. سيساعدك الفهم العميق لمنصات إنشاء التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية في إنشاء برامج عالية الجودة مثل تطبيقات الأجهزة المحمولة وتطبيقات الويب وفقًا لاتفاقك مع عملائك.

النصيحة الثانية: التواصل الصريح

التواصل هو المفتاح للنمو في مهنة مستقلة بدون رمز ويساعد المستقلين على التواصل مع عملائهم بشكل أكثر وضوحًا وإقامة علاقات جيدة معهم. علاوة على ذلك ، سيساعدك التواصل الصريح في الحصول على المزيد من المشاريع المستقلة التي لا تحتوي على تعليمات برمجية عن طريق تحويل الزوار إلى عملاء متوقعين.

نصيحة 3: مهارات إدارة المشاريع الصلبة

عندما تقدم خدمات إنشاء تطبيقات بدون كود في سوق مستقل ، فقد تحصل على عدة مشاريع بدون كود من عدة عملاء. لذلك ، من الأهمية بمكان تلبية الجداول الزمنية للمشروع وإدارة إنشاء التطبيقات وتسليم المشروع في الوقت المحدد للنجاح كمستقل بدون رمز. تتطلب إدارة هذا العمل المستقل بدون رمز مهارات إدارة مشروع قوية للعمل كأفضل مترجم مستقل بدون رمز.

نصيحة 4: ابق على اتصال مع مجتمع العاملين لحسابهم الخاص بدون كود

حتى إذا كنت تعمل كمستقل بدون رمز فقط ، فهناك أشخاص من حولك يحفزونك ويلهمونك لبناء حلول تطبيقات عالية الجودة للشركات ويساعدونك في العثور على مشاريع جديدة بدون كود. يمكنك الاتصال بالمجتمع بدون رمز للعمل بشكل تعاوني أو للبحث عن أفكار منهم. ستساعدك نصائح الخبراء لدينا على النجاح كمستقل بدون رمز في أي مكان عمل مستقل.

التحديات في مهنة بدون كود لحسابهم الخاص

بصرف النظر عن ساعات العمل المرنة والعمل بشكل مستقل ، فإن العمل الحر دون رمز يواجه تحدياته. قد يتم رفضك أو تضطر إلى الانتظار طويلاً عند البحث عن مشاريع بدون رمز على منصات العمل الحر. علاوة على ذلك ، فإن العمل الحر بدون رمز هو أكثر من مجرد إنشاء تطبيقات للشركات. بصرف النظر عن تطوير تطبيق بدون رمز ، سيتعين عليك إدارة التسويق والمراجعات والفريق للحفاظ على عملك المستقل على منصة مستقلة. علاوة على ذلك ، يجب أن يكون لديك شغف كبير لبناء التطبيقات للحصول على مزيد من الطلاقة والاتساق في مشاريعك المستقلة. لكن النقطة الملحوظة هي أنك ستحصل على عدة مشاريع بدون رمز والتي ستساعدك على كسب أموال مربحة. لذلك ، يوفر العمل المستقل فرصة لتحسين مهاراتك في عدم كتابة التعليمات البرمجية بدون تشفير.

لنفترض أنك لست جيدًا في إنشاء التطبيقات ، ولكن لا تزال هناك فرصة للربح من أدوات بدون كود. تساعد أدوات عدم وجود رمز هذه المبتدئين في إنشاء تطبيقات بدون تشفير ببساطة عن طريق استخدام خيارات السحب والإفلات. نأمل أن يكون لديك الدافع الكافي لبدء حياتك المهنية كمستقل بدون كود. الا انت ستكون إجابتك نعم!

كيف تبدأ بدون كود؟

قد تتساءل عن بدء حياتك المهنية كمستقل بدون كود. لا يتطلب بدء العمل كمستقل بدون كود برمجة لإنشاء التطبيقات. هناك سوق متنامٍ للأدوات التي لا تحتوي على كود والتي يمكن أن تساعد المبتدئين على البدء دون الحاجة إلى العمل المستقل في الكود بدون تشفير. حتى أنت لست استثناء! يمكنك البدء في العمل الحر كعامل مستقل بدون رمز دون الحاجة إلى مهارات تشفير واسعة النطاق.

أهم الأسباب لبدء البرمجة لحسابهم الخاص

في السنوات الأخيرة ، كان معظم الناس مهتمين أكثر ببدء مهنة برمجة مستقلة لعدة أسباب. يمكنك بدء العمل المستقل لأنه بعيد ، ولا تحتاج إلى الانتقال إلى أي مكان لصنع التطبيق. يمكنك تقديم خدمات مستقلة من أمريكا الجنوبية وأستراليا وأي جزء من العالم. علاوة على ذلك ، قد تحب فكرة العمل الحر لساعات عمل مرنة. لذا ، فأنت رئيسك الخاص ويمكنك العمل بحرية دون مواجهة ضغوط من المدير.

أهم 7 خطوات لبدء مهنة البرمجة لحسابهم الخاص

لبدء حياتك المهنية في البرمجة المستقلة ، احصل على عميلك الأول واكسب المال من إنشاء التطبيق ، اتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1. اختر مكانة

تتمثل الخطوة الأولى في بدء مهنة البرمجة في اختيار مكان مناسب للتطبيقات. من الأهمية بمكان أن تقرر مجال عملك الذي سيساعدك على اختيار العمل المستقل وفقًا لمهاراتك. في حالة عدم وجود كود مستقل ، فإن امتلاك معرفة أساسية بالبرمجة سيساعدك على فهم الواجهة الخلفية وبعض الواجهة الأمامية للتطبيقات. على سبيل المثال ، باستخدام أداة بدون رمز مثل AppMaster ، يمكنك الحصول على الكود المصدري للتطبيقات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية وتخصيصها للحصول على تطبيقات أكثر تخصيصًا للشركات. إذا لم تتمكن من تحديد الخدمات المستقلة التي ستقدمها ، فيمكنك البحث عن التطبيقات الأكثر شيوعًا التي تم إنشاؤها باستخدام أدوات بدون رمز ولغات البرمجة الأكثر شيوعًا للتخصيص.

الخطوة الثانية: إنشاء محفظة

عندما تكون لديك المهارات اللازمة لبدء حياتك المهنية في البرمجة المستقلة ، فأنت بحاجة إلى إنشاء تطبيقات للهاتف المحمول لإنشاء مجموعة من أعمالك. علاوة على ذلك ، سيكون من المفيد أيضًا إنشاء محفظة ترميز لإظهار مصداقيتك للعملاء.

عند استكشاف أداة بدون رمز أو تعلم لغة برمجة جديدة ، من المفيد دائمًا إنشاء محفظة لبدء مشروع آخر بدون رمز بطلاقة. علاوة على ذلك ، يرغب عملاؤك في إلقاء نظرة على عينات من عملك قبل بدء التعاون معك للحصول على تطبيقات بدون رمز.

الخطوة 3: قم بإنشاء موقع الويب الخاص بك

لتحقيق النجاح كمبرمج مستقل ، تحتاج إلى التواصل مع عملائك من خلال مساحة على الإنترنت مثل موقع الويب. يمكنك إنشاء موقع ويب محفظتك من خلال الترميز أو بدون رمز. تسمح منصات إنشاء مواقع الويب الخالية من التعليمات البرمجية للمستخدمين ببناء مواقع الويب الخاصة بهم بمساعدة القوالب الموجودة.

علاوة على ذلك ، ستكون فرصة ممتازة لممارسة مهاراتك بدون كود من خلال بناء موقع الويب الخاص بك. بعد إنشاء موقع ويب ، قد تتساءل عن اسم المجال لموقع الويب الخاص بك. نوصيك بإضافة اسمك أو لقبك لعلامتك التجارية الشخصية. سيساعدك إنشاء موقع الويب الخاص بك على عرض مشاريعك بدون رمز بمساعدة محفظة قوية.

الخطوة 4: بناء علامتك التجارية

إن وجودك في مجتمع البرمجة سيجعلك أكثر جدارة بالثقة. يمكنك بناء علامتك التجارية الشخصية عن طريق إضافة قسم مدونة إلى موقع الويب الخاص بك. سيساعدك التدوين في الوصول إلى المزيد من الجماهير باستخدام أفضل العلامات التي تحدد خدمتك المستقلة. إلى جانب المدونات ، يمكنك الانضمام إلى مدونات البرمجة الشائعة لمناقشة أحدث الاتجاهات في بناء التطبيقات. علاوة على ذلك ، يمكنك الانضمام إلى Quora لمساعدة الآخرين من خلال الإجابة على أسئلة حول الترميز وتنمية علامتك التجارية كخبير في التطبيقات. أخيرًا ، لا تقلل أبدًا من قوة ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الخاصة بك وشارك محتوى مثيرًا للاهتمام حول أحدث الاتجاهات في صناعة التطبيقات.

الخطوة 5: إدارة عملك المستقل

إلى جانب بناء العلامة التجارية ، فإن إدارة عملك المستقل هو مفتاح النجاح كمستقل. يتعلق الأمر بتنظيم مشروعك بدون رمز ، وتحتاج إلى إدارته كمستقل. علاوة على ذلك ، ستحتاج إلى الاتصال بعملائك لتتبع التقدم المحرز في مشاريع بدون كود. قبل كل شيء ، ستحتاج أيضًا إلى عقد عمل حر وطريقة فوترة للمعاملة. لا تحتاج إلى العبث بإدارة المشروع يدويًا. هناك أدوات رائعة متاحة للعاملين لحسابهم الخاص لتتبع أداء مشاريعهم. على سبيل المثال ، يمكنك استخدام تقويم Google أو مكدس لإدارة المشاريع المستقلة.

الخطوة 6: إنشاء ملف تعريف على Freelancing Portal

بمجرد حصولك على مهارات الترميز الأساسية ، والمحفظة ، والموقع الشخصي ، فقد حان الوقت للحصول على عملاء لمشاريع بناء تطبيقات بدون كود. لبدء حياتك المهنية كمستقل بدون رمز ، تحتاج إلى إنشاء حسابات على منصات العمل الحر للحصول على طلبات من العملاء. نقوم بتجنيد أشهر بوابات العمل المستقل لكسب المال باستخدام أدوات بدون رمز:

Freelancer.com

يعد موقع Freelancer.com أشهر بوابة لحسابهم الخاص للمستقلين لتقديم خدمات بدون كود للعملاء. توفر منصة العمل الحر هذه مدفوعات آمنة ، ويتم نشر الملايين من وظائف بناء التطبيقات هنا.

Fiverr.com

Fiverr.com هو موقع إلكتروني مستقل يوفر فرصة لأصحاب الأعمال الحرة لبدء حياتهم المهنية كمطوري تطبيقات بدون كود. هذه هي أفضل منصة لبناء محفظة لعرضها على العملاء.

Upwork.com

Upwork.com يساعد المستقلين في العثور على عمل مستقل ليس فقط من عملاء خاصين ولكن أيضًا من المؤسسات للحصول على دعمهم. يمكنك تسجيل ملفك الشخصي كعامل مستقل على منصة العمل الحر هذه للتعاون مع الفرق على المستوى التنظيمي.

Guru.com

Guru.com هي واحدة من أكبر البوابات المستقلة ، حيث يمكنك البحث عن مشاريع بدون كود مع التصفية.

Peopleperhour.com

Peopleperhour هي بوابة مستقلة حيث يمكنك التسجيل لبدء حياتك المهنية كمستقل بدون كود. يمكنك توفير برامج عالية الجودة مثل تطبيقات الأجهزة المحمولة وتطبيقات الويب لكسب المزيد من العملاء.

الخطوة 7: ابحث عن العملاء وابدأ العمل

بعد إنشاء ملف التعريف الخاص بك ، أنت مستعد تمامًا لبدء البحث عن العملاء. النقطة الملحوظة هي أنك قد لا تحصل على عمل بعد استكمال الملفات الشخصية المستقلة. لذلك ، من المفيد أن تحصل على طلبك الأول باستمرار. بعد اتباع هذه الخطوات ، يمكنك أن تبدأ حياتك المهنية في العمل الحر بدون رمز لكسب الإيرادات. إذا كنت مهتمًا بسوق العمل المستقل ، فيمكنك تجربة أي منها لتحقيق أقصى استفادة من إمكاناتك.

افكار اخيرة

نأمل أن تكون على دراية جيدة بقيمة الأدوات التي لا تحتوي على كود في حياتك المهنية المستقلة وكيفية النجاح كمستقل بدون كود. نوصيك بتجربة AppMaster ، وهي أداة مشهورة بدون تعليمات برمجية ، لإنشاء تطبيقات لنمو الأعمال. AppMaster هو أفضل أداة بدون رمز في قائمة الأدوات الخاصة به لأنه يسمح لأصحاب الأعمال ببناء MVP وتطبيقات بسيطة وحلول معقدة عالية التحميل على مستوى المؤسسة. يعد إنشاء التطبيقات باستخدام AppMaster أسرع وأرخص من تطوير التطبيقات التقليدية. علاوة على ذلك ، فإنه يولد 22000 سطر من التعليمات البرمجية في الثانية. يمكنك استخدام أدوات بدون تعليمات برمجية لإنشاء حلول تطبيقات لخدمات الشركة الأساسية وأنظمة إدارة علاقات العملاء وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات. يمكنك أتمتة سير العمل التجاري وكسب الإيرادات كعامل مستقل بدون رمز.