في هذا العالم المتقدم مع تطوير التصميم التكنولوجي على أساس يومي ، هناك أيضًا اتجاهات تصميم جديدة لتجربة المستخدم الناشئة. تعد تصميمات تجربة المستخدم (UX) وواجهة المستخدم (UI) من أهم العوامل التي تلعب دورها في جمع المزيد من الحشود على موقع الويب من خلال UX. هناك اتجاهات تصميم جديدة ناشئة في تصميمات UX (تجربة المستخدم) حول العالم. تصميم UX هو التأثير المرئي الذي يقدم علامتك التجارية أمام الجمهور بطريقة تجعلهم يصبحون عملاء في فترة. يعد التعبير الأول عن المنتجات مهمًا جدًا للعلامة التجارية لأنه يتوقع تجربة المستخدم من خلال تصميم UX.

بغض النظر عما إذا كان منتجك ذا قيمة ومفيدة ، فلا يزال تصميم UX / UI سيئًا وعفا عليه الزمن ، فلن تحصل على حركة المرور المطلوبة. في السوق الناشئة للتصميم الحديث ، من الضروري التحديث وفقًا لاتجاهات التصميم. بدون اتباع اتجاهات التصميم الجديدة لتجربة المستخدم / واجهة المستخدم وتكييفها ، لن تتمكن من التنافس بكفاءة ضد منافسيك. هنا في هذه المقالة ، سنناقش بعض اتجاهات UX لتصميمات UX للبحث عنها في عام 2022. سيساعدك هذا على فهم اتجاه UX الذي يناسب علامتك التجارية بشكل أفضل للحصول على المزيد من حركة المرور من المستخدمين وتحديد تجربة المستخدم.

تصميم الحياة

اعتادت تصميمات UX / UI في الماضي أن تكون تصميمات تركز على المستخدمين ، لكن الاتجاهات المتزايدة للاحتباس الحراري والقضايا البيئية حولت اتجاه UX وفقًا لتجربة المستخدم. تتجه اتجاهات UX / UI هذه الأيام وفي المستقبل نحو تصاميم UX التي تركز على الحياة. تصميمات UX / UI التي تركز على الحياة هي تلك التي تركز أكثر على التأثيرات البيئية للمنتج. ينجذب المستخدمون الأكثر صداقة للبيئة بسهولة إلى هذه الأنواع من التصميمات.

مرئيات ثلاثية الأبعاد



دائمًا ما تجذب التصميمات الفريدة والجديدة لـ UX / UI المستخدمين وتجعلهم متمسكين بعلامتك التجارية. انتهى وقت الصور ثنائية الأبعاد ، ويتجه تصميم اتجاهات UX نحو تجارب ثلاثية الأبعاد مذهلة لإضافة المزيد إلى تجربة المستخدم. تعد التجربة ثلاثية الأبعاد أكثر جاذبية بسبب العمق والوضوح في التصميم الذي توفره للمستخدمين. يمكن استخدام الظلال والرسوم المتحركة وتأثيرات الطبقة في العرض التقديمي ثلاثي الأبعاد للتصميم. لا تقتصر التصميمات ثلاثية الأبعاد على الصور والصور فحسب ، بل تتجه أيضًا نحو سرد القصص لجذب المزيد من حركة المرور من خلال التصميم الجذاب.

التحكم بإيماءات الهواء



اتجاهات تصميم الهاتف المحمول الجديدة في UX هي التي تمكّن إيماءات الجسم من القيام بعمل ما. كما يمكن التقاط صورة شخصية من خلال إظهار إيماءة راحة اليد أمام الكاميرا. لقد تغيرت الأمور كثيرًا مع ظهور الشاشات التي تعمل باللمس ونسبة العرض إلى الارتفاع العالية لواجهات الهاتف المحمول. اكتسبت التكنولوجيا مزيدًا من القوة مع اتجاه UX للتحكم في إيماءات الهواء حيث تتيح للمستخدمين استخدام الهاتف المحمول دون لمس الشاشة بمجرد إظهار راحة اليد أو التلويح باليد أو الضغط على الأصابع.

الرسوم المتحركة



تلعب الرسوم المتحركة التي يتم تشغيلها بواسطة التمرير دورًا مثيرًا بشكل مثير للدهشة في جذب المستخدمين وإضافة تأثير مذهل إلى تجربة المستخدم من خلال UX. يعبر UX عن المحتوى مثل سرد القصص ويبقي العملاء مدمنين. تستخدم Apple Company أيضًا هذا الاتجاه من UX للحصول على المزيد من الجاذبية وجعل المستخدمين يشعرون أنهم جزء من العلامة التجارية والقصة.

نهج المحمول أولاً



يتحول الناس هذه الأيام نحو منتجات أكثر سهولة ويفضلون الهواتف المحمولة بدلاً من أجهزة الكمبيوتر. لذلك مع هذا الاتجاه المتزايد في UX ، تحتاج أيضًا إلى التحرك نحو تصميم تجربة المستخدم لتجربة المستخدم التي لا تناسب الكمبيوتر الشخصي فحسب ، بل تنظر أيضًا إلى شاشة الهاتف المحمول. يفضل مصممو الويب نهج الهاتف المحمول أولاً بسبب الاستخدام المتزايد للهواتف المحمولة. يفضل الناس حجز التذاكر وشراء البضائع وحجز الطاولات في المطاعم من خلال هواتفهم المحمولة. علاوة على ذلك ، يتغير التفضيل أيضًا لأن تصميم UX هو أسهل طريقة لفهم المزيد من المستخدمين والعملاء.

الطباعة



يعد أسلوب الطباعة أحد العوامل الحاسمة في جذب انتباه المستهلكين وزيادة تجربة المستخدم. يعد اختيار نمط الخط بحكمة واستخدامه بشكل مناسب لإظهار المحتوى على موقع الويب أمرًا حيويًا لتصميم UX. عادةً ما يبحث الأشخاص عن معلومات على مواقع الويب يمكن مسحها ضوئيًا بسهولة ، ويمكن أن يساعدهم نمط الخط في القيام بذلك. من المحتمل أن تعتمد مواقع متعددة على الطباعة للحصول على مزيد من حركة المرور من المستخدمين.

كتابة UI / UX



تعد كتابة التعبير على موقع الويب أمرًا مهمًا للغاية حيث يلاحظ المستخدمون نبرة الصوت أثناء فحص المحتوى. نمط الخط ونبرة الصوت مهمان بنفس القدر لجذب المستخدمين. يجب أن تتضمن كتابة UI و UX جمل قصيرة. هذا يسهل على المستخدمين استيعاب المعلومات وأماكن وجود سياسة العلامة التجارية ومنتجاتها ، جنبًا إلى جنب مع العلامة التجارية المساعدة التي يمكن أن توفرها. ببساطة يمكنك التعبير عن وجهة نظرك بفاعلية بكلمات أقل.

خلفية ملونة



تتزايد اتجاهات التصميم في UX / UI لاستخدام الخلفية الضبابية والملونة. يركز المصممون على استخدام ما يصل إلى 10 ألوان في الخلفية بدلاً من استخدام 2-3 ألوان في تدرج خطي يعطي مظهرًا جذابًا لتصميم UX.

الأمان والمصادقة



يعد الحفاظ على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر آمنة ومصادقة أمرًا ضروريًا لتجنب أي حادث مؤسف. يتم نسيان كلمات المرور بسهولة ، وقد يقع أي شخص في مشكلة. يفضل الأشخاص هذه الأيام الحصول على المصادقة باستخدام بصمة الإصبع أو قفل الوجه. توفر الهواتف المحمولة واجهة المستخدم بقفل للوجه أو قفل ببصمة الإصبع لضمان أمان البيانات.

إضفاء الطابع الشخصي



تجذب اتجاهات تصميم تجربة المستخدم UX التي تلبي احتياجات الزوار وتعبر عن تصميم UX المخصص المزيد من الاهتمام. ومع ذلك ، إذا لم تكن هناك خبرة شخصية في تصميم تجربة المستخدم ، فسيبتعد العملاء بسهولة عن علامتك التجارية. لجذب تدفق العملاء نحو علامتك التجارية والحفاظ عليه ، تأكد من حصول المستخدمين على تصميم UX المخصص.

تصاميم للشاشات الكبيرة



لا تركز تصميمات UX على جعل التصميمات مناسبة للهواتف المحمولة فحسب ، بل تركز أيضًا على ابتكار تطبيقات مناسبة للشاشات الأكبر حجمًا وتعزيز تجربة المستخدم. توجد تطبيقات محمولة غير مناسبة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية أو الأجهزة اللوحية. مع اتجاهات UX الناشئة ، يسير الاتجاه أيضًا إلى إنشاء تصميم لن يعمل بكفاءة على الأجهزة المحمولة فحسب ، بل يعمل أيضًا على الأجهزة اللوحية والهواتف القابلة للطي.

تجارب VR و AR



ينمو الواقع الافتراضي والواقع المعزز عالميًا ولا يقتصران على الألعاب فقط. يتم استخدامه لأغراض مختلفة هذه الأيام ، مثل البيع بالتجزئة والسفر وصناعة السيارات والتعليم. يمكن أن يؤدي تطبيق الواقع الافتراضي والواقع المعزز على تصميمات تجربة المستخدم إلى تحسين كفاءة العمل وتقليل الأخطاء.

تصميم الحركة



يشعر المستخدمون بالملل من خلال النظر إلى الصور الثابتة والثابتة على موقع الويب. ومع ذلك ، فإن الكائنات والصور المتحركة على الشاشة تضيف المزيد من السحر إليها من خلال UX و UI. ينجذب المستخدمون أكثر إلى الرسوم المتحركة. لا يمنح تصميم Motion UX مظهرًا رائعًا للواجهة فحسب ، بل يساعد أيضًا في الحصول على المعلومات دون الشعور بالملل.

التصاميم والرسوم التوضيحية المجردة



تجذب الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد انتباه المستخدمين ، لكن الطلب المتزايد على الرسوم التوضيحية المجردة وتصميمات UX / UI يحظى باهتمام أكبر. تضفي إضافة الألوان المجردة والمشرقة جنبًا إلى جنب مع الزوايا المختلفة مظهرًا آسرًا على تصميم UX الخاص بك. باستخدام الرسوم التوضيحية المجردة و SVGs في UX ، يمكنك التميز بين المنافسين والحصول على المزيد من الجماهير.

نسيج واقعي



تستخدم العلامات التجارية نسيجًا واقعيًا في تصميمات تجربة المستخدم لجعل التجربة واقعية للمستخدمين. القوام غير متساوي بحيث يمكن للمستخدمين تجربة الكائنات. تضفي الكائنات التي تظهر على الشاشة إحساسًا حقيقيًا للعين البشرية وتبدو أكثر واقعية.

أسئلة وأجوبة

ما هي اتجاهات التصميم UX التي ستحظى بشعبية في عام 2022؟

ستكون اتجاهات التصميم الشائعة UX هي الواقع المعزز والواقع الافتراضي ، الذي يحظى باهتمام أكبر من المستخدمين. علاوة على ذلك ، فإن اتجاهات UX الأخرى في هذا المجال هي إيماءات التحكم في الهواء والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد التي تزيد من حركة المرور وتزيد من تدفق العملاء. الرسوم المتحركة والرسوم التوضيحية هي اتجاه UX آخر يضيف ميزات سرد القصص إلى موقع الويب لجعل الأشياء مثيرة للاهتمام ، وجذب انتباه الزوار ، وجعلهم عملاء منتظمين.

ما هو الاتجاه الكبير التالي في تصميم UX؟

أدى التقدم التكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز إلى جعل اتجاهات تصميم تجربة المستخدم أكثر تخصصًا. سيكون أحد أهم اتجاهات تجربة المستخدم في تصميم تجربة المستخدم هو الواقع المعزز والافتراضي.

ما هو مستقبل تصميم UI UX؟

مستقبل تصميم UX / UI أكثر إشراقًا وتخصصًا. تتزايد قدرات وخبرات مصممي تجربة المستخدم يومًا بعد يوم مع اتجاهات التصميم المتزايدة. هناك أيضًا وظائف شاغرة متعددة في مجال الأعمال لمصممي UX.

ما هي أحدث الاتجاهات في تصميمات UI UX؟

أحد أحدث التصاميم في تصميم UX هو لمسة أقل تفاعل. في هذا الوباء ، لعب التباعد الاجتماعي دورًا حيويًا في الانتباه إلى اتجاه تجربة المستخدم هذا. أصبحت اتجاهات تصميم تصميم UX ، بما في ذلك واجهة التحكم الصوتي والتحكم في إيماءات الهواء ، أكثر شيوعًا بين المستخدمين وفي صناعة UX / UI.



