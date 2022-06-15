كان هناك وقت اعتاد فيه الأشخاص على توظيف مطور لإنشاء سهولة استخدام موقع ويب سهل الاستخدام. ومع ذلك ، أدت الأوقات المتغيرة إلى اختراع برمجيات منخفضة الكود تتطلب الحد الأدنى من المعرفة البرمجية لتطوير التطبيقات. يمكن الآن توجيه تجربة المستخدم إلى موقع ويب دون الحاجة إلى استئجار مطور.

مكنت المنصات الخالية من الأكواد رواد الأعمال من إنشاء موقع ويب سهل الاستخدام كما يرغبون. كما يسمح لهم بتطوير التطبيقات بتكلفة منخفضة. يمكن لرواد الأعمال إنشاء تطبيقات ومواقع ويب محمولة وتطبيقات أعمال ، سواء كان ذلك حلاً داخليًا أو تطبيق SaaS. كل شيء مغطى بمنصة أداة لا تحتوي على تعليمات برمجية تغطي كل تجربة المستخدم.

سيغطي دليلنا الموجز الجوانب الحيوية لأي نظام أساسي بدون رمز / رمز منخفض. نجيب أيضًا على كل ارتباكك فيما يتعلق بعدم وجود رمز وإمكانية استخدام موقع الويب. هدفنا هو أن نظهر لك التطبيق الشهير بدون رمز وتصميم منشئ مواقع الويب.

إنشاء إستراتيجية ويب سهلة الاستخدام لتطبيق الويب الخاص بك

الخطوة 1: اختر أولاً تطبيق Web Builder المناسب

AppMaster هي واحدة من الأنظمة الأساسية الرائدة لمطوري البرامج بدون أكواد. حتى إذا كان هناك مستخدمون ليس لديهم معرفة تقنية ، فلا يزال بإمكانك الاعتماد على النظام الأساسي لإنشاء لوحة تحكم سهلة الاستخدام لموقع الويب الخاص بك.

أول شيء عليك القيام به عند دخول عملك هو ابتكار اسم له. بمجرد وضع تعبير عن موقع الويب الذي تريده ، فأنت بحاجة إلى اختيار الفئة التي تناسب نوع عملك بشكل أفضل وتحقيق قابلية استخدام موقع الويب. بعد ذلك ، يجب عليك تصميم شعار ومحاذاة ألوانه. يمكنك استيراد رمز عمل من النظام إذا كان لديك بالفعل رمز عمل.

منصة مخصصة حيث ترغب في اختبار موقع الويب الخاص بك. يجب أن تفهم أن اختيارك لا يجب أن يعتمد عليك بل على تفضيل جمهورك المستهدف.

يمكننا الآن التعمق في النظر إلى المسألة المهمة المتعلقة بمبادئ قابلية الاستخدام.

الخطوة 2: اختر اسم التطبيق الصحيح

يجب أن يكون اسم موقع الويب الخاص بك موجهاً نحو جمهورك المستهدف. تأكد من اتصال عميلك بالاسم ووجده مرتبطًا بحاجته. بأي حال من الأحوال ، إذا كان لديك نشاط تجاري معروف بالفعل بين الناس ، فنحن نقترح عليك الاحتفاظ بالاسم.

يسهل عليك الوصول إلى عملائك ، وسيكونون قادرين على العثور عليك على الإنترنت. ومع ذلك ، إذا كان لا يزال لديك القدرة على اختيار اسمك من البداية. لدينا بعض الاقتراحات لموقعك على الويب:

يجب أن يتطابق الاسم مع الصورة التي تريد عرضها.

حدد اسمًا مميزًا ومباشرًا لتذكره ونطقه

يجب اختيار اسم التطبيق الخاص بك وفقًا لخصائص عملائك.

تجنب استخدام المصطلحات ونقل فوائد التطبيق.

يجب أن يكون لاسم التطبيق نداء عالمي حتى لو كنت تقدم الخدمة محليًا.

الخطوة 3: اختر جهاز الاختبار المناسب

من الشائع أن يشعر الناس بالقلق بشكل طبيعي بشأن كيفية إنشاء موقع ويب سهل الاستخدام. لا يهتم هؤلاء الأشخاص فقط بكيفية ظهور موقع الويب الخاص بهم على جمهورهم.

السبب هو أنك تحصل على نتيجة الجهد بأكمله. الطريقة الأساسية هي تصميم رمز QR أو رابط يوجه الأشخاص نحو التطبيق أو موقع الويب. بمجرد إنشاء الرابط ، ستتمكن من توجيه الأشخاص نحو التطبيق الموجود على الجهاز الذي تختاره. إنه أحد مبادئ قابلية الاستخدام التي تحتاج إلى اتباعها.

الخطوة 4: تثبيت التطبيق بشكل صحيح

نظرًا لأنك تتعلم عملية إنشاء تطبيق أو موقع ويب ، فمن الشائع حدوث فضول ، وقد ترغب في معرفة كيفية سير التنقل.

نقترح أن تحصل على وظيفة رمز الاستجابة السريعة. يمكن تثبيت نوع الميزة وخطوة الأمان بسهولة في تطبيقك المتصل بالأجهزة التي تريدها. في الوقت الذي تقوم فيه بتثبيت وظيفة التطبيق ، سترى بسهولة وتغيير تخطيط تطبيق الويب الخاص بك.

الخطوة 5: أضف الميزات التي تريدها (القسم الأساسي)

دعنا ندخل في معرفة أكثر عمقًا ونناقش كيف يمكنك إضافة مبادئ قابلية استخدام مواقع الويب البارزة إلى موقع الويب أو التطبيق الخاص بك.

السؤال الأساسي والحيوي الذي تطرحه على نفسك هو ما يريد المستخدمون رؤيته في تطبيق أو موقع ويب؟ يحتاج أي تطبيق مثالي إلى مجموعة الميزات المناسبة. تأكد من أنه يتماشى مع التطبيق والموقع الإلكتروني. في أي سيناريو طبيعي ، يعتمد هذا المنظور بالكامل على الغرض من التنقل في التطبيق. ليس هذا فقط ، ولكن لماذا قررت إنشاء تطبيق مهم أيضًا.

الخطوة 6: الاختبار والاختبار والاختبار قبل الإطلاق

فقط لأنك تعتقد أنك قدمت تطبيقًا أو موقعًا إلكترونيًا لا يعني أنك مستعد لنشره. من الحقائق الشائعة أن الناس غالبًا ما يعيدون تصميم منتجاتهم قبل طرحها في السوق. ومن ثم ، عندما تقوم بتصميم التطبيق أو موقع الويب الخاص بك ، فإنك تحتاج أيضًا إلى التأكد من أنه مثالي قبل طرحه في السوق. تأكد من أن كل تنقل تقوم به على تطبيقك يتم بجدية.

يقرر المطور أحيانًا تخطي هذه الخطوة ، مما يؤدي إلى معاناة شديدة لاحقًا. قد تتمكن بالفعل من توفير قدر كبير من الوقت إذا تخطيت هذه الخطوة. ومع ذلك ، سينتج عن ذلك مواقف صعبة لك في المستقبل. عدد الأخطاء التي يجب أن تصادفها بمجرد تشغيل تطبيق أو موقع ويب لم يتم اختباره في السوق مرتفع.

الخطوة 7: انشر تطبيقك

اللحظة الوحيدة التي تحتاجها أي تجربة مستخدم بشدة هي عندما يطلقون موقع الويب / التطبيق. قد تلاحظ أن السؤال عن كيفية إنشاء موقع ويب قد تغير إلى كيفية نشره. هذا هو المكان الذي تبدأ فيه المتعة بالنسبة لك لاختبار قابلية استخدام موقع الويب لموقعك / تطبيقك. يختلف الجزء الذي تنشر فيه تطبيقك قليلاً عن كيفية عرضه في متجر التطبيقات.

بمجرد نشر تطبيقك على متجر Google Play و iOS ، يمكن للمستخدمين توجيه واختبار قابلية استخدام موقع الويب الخاص به بكفاءة.

إذا كنت مرتبكًا بشأن كيفية اختبار قابلية استخدام التطبيق الخاص بك ، فيمكنك اتباع الخطوات المذكورة في الفيديو للحصول على تجربة مستخدم أفضل. سنوجهك خلال إجراءات تصميم الويب بطريقة سلسة حتى لا يتبقى أي لبس.

الخطوة 8: روّج لتطبيقك

نحن نعيش في عالم يعمل على التسويق. ومن ثم ، فإن مجرد إنشاء موقع على شبكة الإنترنت ليس مناسبًا لإدارة نشاط تجاري كبير على الويب. يُقترح التأكد من أنه يربط الجمهور المناسب. بمجرد نشر تطبيقك أو موقع الويب الخاص بك ، فهذا لا يعني أن العميل سوف يركض نحوك.

عندما تقوم بتطوير موقع ويب أو تطبيق لتقديم حل لمشكلة موجودة بالفعل ، فإن الشيء الرئيسي الذي يجب فهمه هو أن بعض الأشخاص قد يستخدمون بالفعل مفتاحًا. هدفك هو إقناع الناس بأنهم بحاجة إلى التغيير وقيادتهم نحو موقع الويب الخاص بك.

سيكون من الأفضل إذا فهمت كيف أن التسويق ليس نهجًا خطيًا لإجراء قابلية استخدام موقع الويب. كل خطوة تتم معالجتها في التجارة تحتاج إلى تنفيس تدريجيًا. ستجد أدناه مقطع فيديو يدعم قائمة تسويق تطبيقات الجوال السابقة واللاحقة. راقب الفيديو لتعرف كيف يمكنك إنشاء تطبيقك مرئيًا للعالم!

أشياء يجب مراعاتها أثناء إنشاء موقع ويب

احصل على التخطيط

الشيء الرئيسي في أي عملية تصفح للتطبيق هو أنك تضع أساسًا لنجاحك في المستقبل. ومن ثم ، فإن ما تحتاجه هو خطة لمبادئ قابلية الاستخدام!

اعرف جمهورك

جمهورك المستهدف وكيفية تقسيمهم بسهولة هو نهجك الأساسي. قم بإجراء بحث شامل حول نوع العملاء الذي ترغب في استهدافه وكيف ستصل إليهم. أيضًا ، يجب أن تكون واضحًا إذا كان بإمكانك حل أي مشكلة لجمهورك المستهدف أم لا.

فكر في المال

أنت الآن بحاجة إلى التفكير في الأموال التي ستكون موجودة على الموقع. حاول أن تجعل كل شيء في حدود ميزانيتك المخصصة ، حتى لا تخسر أموالاً إضافية. إذا كنت تريد أن يكون لديك عمل ناجح ، فأنت بحاجة إلى أن تكون قادرًا على تصميم نموذج قابلية استخدام موقع الويب لذلك. حدد القيمة التي تضيفها لمنتجك؟ كيف ستبيعه؟ أين ستبيعها؟ ماذا ستكون قنواتك؟ إلخ.

احذر الحفرة انتبه للحفرة

بمجرد العثور على المستخدمين المستهدفين ، ستحتاج إلى التعرف عليهم. المكان الذي يناسبك وما هي المشاكل التي يمكنك استهدافها. تحتاج إلى إيجاد نقطة يمكنك تحقيقها مع منافسيك أم لا. هذا يضيف قيمة لمنتجك ويميزه عن غيره.

ابدأ البناء

دعنا ننتقل مباشرة إلى التنقل. ما هي أفضل طريقة للبدء للمستخدمين؟ هل من الممكن إنشاء تطبيق مجانًا؟ نحن سوف! يمكنك جعل تجربة المستخدم الخاصة بك حقيقة واقعة من خلال نظامنا الأساسي لإنشاء التطبيقات بدون رمز! من خلال واجهة السحب والإفلات البسيطة الخاصة بنا ، يمكنك تجربة إنشاء التطبيق حتى إذا كنت لا تعرف كيفية البرمجة.

لقد وضعنا مجموعة من مقاطع الفيديو والبرامج التعليمية للإجابة على أي أسئلة قد تكون لديك ولجعل إنشاء تطبيق أمرًا بسيطًا مثل الفطيرة!

لماذا اختيار No Code Web Builder؟

الغرض الكامل من أي نظام أساسي بدون رمز هو تمكينك من إنشاء مواقع ويب عالية قابلية الاستخدام. يتم تزويدك بالنقر والاختيار والسحب والإفلات وخيارات أخرى تساعد في تسهيل عملية البرمجة.

تخيل إنشاء موقع ويب دون الحاجة إلى JavaScript أو أي منها. ولا حتى المعرفة الأساسية للبرمجة. كل ما تحتاجه هو عين الخيال والقدرة على تفسيره.

توجد المئات من الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود للمستخدمين ، ولكن من المتوقع أن يتوسع هذا الرقم بسرعة في السنوات القادمة. ستحتاج المزيد من التطبيقات إلى تقديم أدوات بدون تعليمات برمجية للمؤسسات لاستخدام الحلول الحالية نظرًا لأن الطلب على المطورين يفوق العرض.

الحكم النهائي

يتيح لك النظام الأساسي بدون رمز إنشاء موقع ويب سهل الاستخدام. يمكنك تحويل كل مخيلتك إلى واقع. لا توجد ثغرات متبقية في إجراءات قابلية استخدام الموقع. يتم إنشاء أي موقع بالطريقة الصحيحة للمستخدمين.

منتدى التطبيقات مفعم بالحيوية ، حيث يطرح الأفراد الأسئلة ويقدمون الإجابات ، سواء كانوا مبتدئين قابلين للاستخدام أو خبراء على الويب. نحن فخورون ببناء مجتمع مرحّب ومنفتح من الأشخاص المستعدين لدعم بعضهم البعض كملاحة على الويب.

أسئلة مكررة

ما الذي يجعل صفحة الويب سهلة الاستخدام؟

تتضمن نصائح قابلية استخدام موقع الويب المهمة والمثبتة الاستخدام المناسب لشعارات التنقل. يعد إنشاء المحتوى وتوجيهه بشكل صحيح والاستخدام الاستراتيجي للعناصر المرئية أمرًا ضروريًا

كيف أصنع تصميمًا سهل الاستخدام؟

اتبع النصائح أدناه لتطوير موقع ويب مرضي:

استفد من اللون والملمس بشكل استراتيجي.

قم ببناء تسلسل هرمي وشفافية رائعة باستخدام الطباعة.

قم بالمراجعة لمعرفة ما إذا كان النظام يعمل بشكل جيد والاستجابة بسرعة.

فكر في التنقل الافتراضي.

ما هي الخصائص الخمس التي تنشئ موقع ويب بتصميم بديهي؟

إنها جذابة من الناحية الجمالية.

استخدام الحيلة للعناصر المرئية.

تحميل سريع.

أشكال التكيف.

متوافق مع الجوّال / سريع الاستجابة.

لماذا يحتاج موقع الويب الخاص بك إلى أن يكون سهل الاستخدام؟

ستكون قادرًا على إنشاء موقع ويب أفضل إذا كان بإمكانه استهداف قابلية الاستخدام الفعالة. سترى زيادة في المبيعات إذا كان بإمكانك توجيه موقع الويب مع عملك. هذا هو سبب أهمية الاستخدام الجيد.

ما هو تطبيق واجهة المستخدم الرسومية؟

يتم إنشاء برنامج واجهة المستخدم الرسومية (GUI) باستخدام عناصر مرئية ، بما في ذلك النوافذ والقوائم ومربعات الحوار وميزات أخرى سهلة الاستخدام.

ما هو الفرق بين موقع ويب سهل الاستخدام وآخر ليس كذلك؟

فيما يلي المؤشرات التي تشير إلى أن موقع الويب الخاص بك ليس سهل الاستخدام:

إذا كان موقع الويب الخاص بك يحتوي على روابط معطلة أو التنقل الذي لا ينتمي إلى تلك الصفحة أو في تلك المادة المكتوبة ، فحاول إصلاحها في أقرب وقت ممكن. أنها تؤثر على قابلية استخدام موقع الويب الخاص بك. من خلال الاحتفاظ بهذه الاتصالات ، فإنك تشير ضمنًا إلى أنك غير مهتم بتجربتك عبر الإنترنت كمستخدم.