完全使用无代码构建的服务器端渲染解决方案

Renderly 是一款帮助搜索引擎更好地抓取和索引具有动态内容的网站的工具。它提供快速、预渲染的网页版本，确保您的网站排名更高，并在搜索结果中表现更好。Renderly 在索引您的网站方面具有显著优势。搜索引擎无需等待几秒钟来呈现页面，而是可以在不到 100 毫秒的时间内访问和处理您网站上的每个页面。这意味着，由于响应时间快，搜索引擎可以索引数百甚至数千个页面，而不是一周内索引 10 个页面。这是因为搜索引擎通常根据索引所花费的时间而不是索引的页面数量来分配资源。

目标

开发用于预渲染网页的完整 SaaS 解决方案，并集成 Stripe、Google 身份验证、Telegram（包括机器人通知）和 Amazon SES。

创建一个功能齐全的多页网站，其中包含管理面板和内容管理系统。CMS 与 OpenAI 集成，用于自动生成内容，并集成图像库，用于自动选择与内容匹配的图像。

解决方案

开发了功能齐全的 SaaS 渲染解决方案。系统使用域名查询站点，定位其站点地图（包括对多个站点地图和嵌套的支持），并编制所有可用 URL 的综合列表。然后，这些 URL 被发送进行初步索引，在此期间检查其可访问性并缓存页面。调度程序定期运行以重新检查站点地图并刷新缓存的页面。根据他们的订阅计划，用户可以调整这些检查和更新的频率。

用户可以从个人仪表板监控对其网站的所有请求、跟踪页面渲染事件、查看结果和性能指标以及访问完整的事件历史记录。无需与 Stripe、Google Authentication、Telegram 或 Amazon SES 进行额外集成，因为AppMaster已经提供了现成的集成模块，从而大大缩短了开发时间。

除了后端和 Web 应用程序外，还创建了一个多页网站、一个管理面板和一个内容管理系统。还使用 AppMaster 现有的模块实现了与 OpenAI 和图像库的集成。

结果

所有任务都提前完成了。该项目仅由两人团队在五周内完成。多亏了AppMaster网页设计师，我们得以绕过模型阶段。设计师直接在AppMaster中创建了网站页面、Web 应用程序屏幕和内容管理系统，让工程师可以立即开始设置功能。这种简化的方法在设计和布局上节省了大量时间。

我们还通过并行工作节省了大量时间。设计师专注于视觉方面，而工程师则专注于后端。两个阶段完成后，工程师只需几天时间即可完成 Web 应用程序元素的逻辑。之后，项目成功启动。

来自 AppMaster 团队

该项目的一个关键特征是它是一个混合项目。换句话说，它大约95% 是基于AppMaster构建的，并且包含一个用于 CDP 功能的自定义微服务。CDP 代表 Chrome 开发者协议，这是一种允许加载和呈现网站的专用协议。本质上，一切都由基于 AppMaster 的应用程序控制。有一个小型微服务负责生成页面的纯技术任务，它采用了一系列尖端技术。它全部用 Go 编写，这使其比市场上任何其他解决方案都快。虽然我们的竞争对手依赖于速度较慢的 JavaScript，但我们使用 Go，从而使一切都能够快速并行运行。

这款工具的性能给我们留下了深刻的印象，因此我们将其部分功能直接集成到AppMaster基础架构中。这意味着我们的客户不仅可以获得预渲染功能，还可以从我们托管其网站的地方获得极快的预渲染功能。简而言之，这是一个双赢的结果。

目前，默认情况下，在AppMaster中创建的每个新项目都启用了免费的按需预渲染。此功能自动包含在所有部署计划中，并配有地理分布式路由。客户可以选择购买 Renderly 许可证密钥，将其输入AppMaster并集中管理其缓存。

由于我们生成的应用程序和微服务都是用 Go 编写的，因此我们可以预渲染大量页面，并以比其他编程语言快得多的速度提供服务。我们在AppMaster中拥有专有技术：预渲染后，我们不仅将所有页面存储在我们的存储中，而且还以压缩格式存储。这意味着当搜索引擎访问我们的系统时，如果它支持压缩交付，我们可以立即以该形式提供页面 - 节省更多时间并最大限度地提高效率。

此外，Renderly 界面还允许您指定重新访问页面的频率，以刷新缓存并使其持续保持最新状态。换句话说，我们开发了一系列用于验证页面并快速交付页面的工具。总的来说，这是一个每个人都应该使用的出色工具，这正是我们在使用AppMaster创建的每个项目中默认免费包含它的原因。