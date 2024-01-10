无代码的金融科技解决方案

Whillet 是一家金融科技推动者，为各种平台提供嵌入式金融解决方案，使它们能够轻松集成银行账户和钱包等金融服务。我们服务的行业包括市场、零售、电信和保险，提供客户忠诚度计划、分期付款和方便的自由职业者支付解决方案等关键服务。

目标

开发全面的 SaaS 解决方案，以促进美国汽车经销商之间的资金转移。

解决方案

这项工作由 Whillet 团队在AppMaster ProService 团队的咨询下历时数月完成。该项目包括与多家银行和分析系统的直接集成。由于使用 Go 生成后端和 PostgreSQL DBMS，因此存在非常大的扩展机会。

该平台使用了许多独特的功能：使用 AES 加密和 ECDSA 签名改进的加密技术、DBMS 中的事务、第三方系统的连接器、高级事件记录系统以及用于实时通知的内置 WebSocket。

结果

借助no-code平台，我们实施 BaaS 解决方案的速度比类似项目快 4 倍，节省了 50% 以上的分配预算。我们还成功与一家银行合作伙伴签订了合同，启用了VISA的轨道，通过了审核，并启动了系统。

AppMaster no-code平台允许我们每天发布应用程序的多个新版本，并使用docker容器自动将其部署到我们自己的服务器/私有云。