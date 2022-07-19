Consentogram如何建立一个人工智能驱动的知情同意书管理平台

Consentogram是一家美国医疗保健初创公司，专注于自动提供知情同意。该解决方案扩展了现有电子健康记录系统（EHR）的功能，并提供与现有临床工作流程的无缝整合。

该公司的总部设在佛罗里达州劳德代尔堡。

目标

Consentogram公司相信，要强调以病人为中心的护理以及病人、家属和医护人员之间的共同决策。透明的病人与供应商的沟通过程使病人能够对护理做出更好的决定。

我们的想法是在护理点创建一个人工智能辅助的知情同意书交付系统、临床决策支持（CDS），并为提供者提供实时的基于ML的不当行为风险降低。主要目标是通过赋予提供者最好的工具来创造价值，从而提高护理质量，同时减轻行政负担。

该平台利用现代医疗互操作性标准，包括FHIR（快速医疗互操作性资源），用数字知情同意书工作流程加强现有EHR（电子健康记录）系统。

解决方案

几周以来，AppMaster专业服务团队一直在为客户开发解决方案，每天发布几个测试版本。

所开发服务的后台与医疗医院的EHR系统集成，并使用FHIR协议进行连接，从而实现了多个医疗系统的无缝集成，并接收有关病人、医生和当前活动的信息。

结果

在4周内启动了第一个与EHR完全整合的全面工作实施。

AppMaster的专业服务团队通过使用AppMaster生成后台，使开发时间减少了一半。创建该解决方案的预算减少了70%。

AppMaster进来后帮助我们创建了解决方案。他们在我们的预算范围内工作，帮助我们保持进度，并在3周内按承诺交付。

源代码的可用性促进了EHR的整合，并允许客户在符合HIPAA和HITECH的云环境中运行 该解决方案。

组件。后台，网络应用，Webhooks，OAuth v2，对外部API的请求，源代码输出，在客户的基础设施中托管应用程序，自定义前端。

