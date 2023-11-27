少儿篮球学校“The Uppest”ERP系统

管理和控制企业可以通过不同的方式来完成。对于一些人来说，一张纸和一支笔就足够了；其他人将所有数据输入Excel并设置公式。但是，一个雄心勃勃、追求增长和发展的大型复杂企业则采用 ERP 系统，该系统集成并自动化了所有业务流程。我们已经经历了所有阶段：从纸质分析到使用第三方 CRM 和 ERP 系统。并且在2022年，我们坚定地决定开发自己的ERP系统。

在遇到几个问题后，我们决定创建一个定制的 ERP 系统：

问题#1 - 市场上产品的多功能性

功能广泛，但针对所有服务业务量身定制，导致实施困难+使用系统时出错



界面语言通用，无本公司上下文（篮球）



部分品牌内容

问题#2 - 不受控制的开发

发展缓慢



无法弥补的错误



更新不是为了我们，而是为了所有人



目标

创建您自己的平台，用于数字化业务流程和管理儿童篮球学校

第一次尝试

最初，我们在Bubble.io平台上构建了系统，但经过1个月的开发，我们遇到了Appmaster ，在研究了该平台的功能和开发潜力后，我们转向了它。

解决方案

我们已经反复研究这个项目大约一年了，并且没有计划停止，因为该项目在不断发展。在我看来，如果需要从头开始构建一个像我们这样的项目，并且不暂停开发，则可以在 1-2 个月内完成，具体取决于开发团队和预算。

因此，我们成功开发了一个全面的 ERP 系统（Web 应用程序），具有以下功能：

数据库

各种数据库中的所有信息都整合到一处，包括有关分数、销售、客户、销售线索和教练的数据。



这些数据库的互连性质使得深入分析成为可能。



客户关系管理系统

来自所有渠道（包括社交媒体平台、网站、聊天机器人和促销员）的潜在客户都会自动纳入 ERP 系统。此外，UTM 标签会自动分析以分配必要的广告来源。



任务会自动打开和自动关闭。这意味着我们只需标记儿童并输入订阅即可，从而节省日常任务的时间并仅关注那些需要关注的人。以前，有必要分析每项任务的相关性。例如，现在，如果客户已经支付了下个月的费用，则无需手动更新任务来检查续订。任务自动更新，截止时间推迟。



分析

包含关键指标的仪表板



按销售渠道的转化报告+按儿童详细信息



每月过渡的转换报告+儿童详细信息



现金流量表



集成（API）

互联网获取生成支付链接（限时付款）+支付后自动进入系统



Telegram - 与聊天机器人集成，客户自动进入 ERP + 进入免费培训



站点 (Tilda) - 将站点请求输入 ERP 并创建任务



Make - 帮助将聊天机器人与 ERP 集成



在不久的将来，我们计划实现以下功能：

添加损益表



添加仓库核算



为孩子和家长制作移动应用程序



结果

我们对结果非常满意； Appmaster使我们公司有机会创建自己的 ERP 系统，比由开发团队开发更快、更便宜、更实用、更个性化。

组件：后端、Web 应用程序、Webhooks、对外部 API 的请求