Relevance AI 革命性的低代码平台将使 AI 团队的访问民主化

在 OpenAI 的 ChatGPT 等人工智能工具将工作绩效提高近 40% 的时代，创建人工智能单元的大部分企业都是那些拥有大量工程团队的企业。然而，一家总部位于澳大利亚的创新初创公司Relevance AI致力于让各行各业的公司能够构建定制的 AI 代理，通过其low-code SaaS 平台简化生产力，从而创造公平的竞争环境。

推动Relevance AI使命是将团队潜力从规模限制中解放出来。该初创公司联合创始人 Daniel Vassilev 强调了该公司如何致力于消除 IT 复杂性，释放 AI 代表独立行动的能力，以企业可以信赖的精确度和可预测性执行复杂的工作流程和任务。

最近， Relevance AI在由 King River Capital 牵头的 A 轮融资中筹集了 1000 万美元（1500 万澳元），Peak XV 的 Surge、Galileo Venture 及其前投资者 Insight Partners 也参与了投资。新的资本流入使他们的总资金达到 1320 万美元，将用于增强他们的low-code平台，旨在允许公司构建和实施定制的人工智能代理，以自动执行重复任务。

Relevance AI拥有令人印象深刻的记录，在过去三个月内约有 6,000 家公司加入。这些公司已经执行了超过 250,000 项任务，包括处理客户查询、管理对外销售和进行市场调查。他们成功地与科技、零售和快速消费品领域的多家知名企业建立了合作。

作为其市场战略的一部分， Relevance AI选择专注于两个领域：销售和支持团队，因为它们基于文本的性质和可观的投资回报。因此，他们推出了两款开创性产品，包括人工智能工具和人工智能代理，用户可以将它们无缝集成到当前的工作流程中，以自动执行日常任务。他们最近的旗舰人工智能代理之一是业务发展代表（BDR）代理，它可以帮助销售团队减少在收件箱管理、跟进和响应基本查询上花费的时间，而专注于销售电话。他们目前正在快速跟踪 BDR 代理的客户入职流程。

Relevance AI设想的未来是，到 2025 年，每个团队将雇用至少一名人工智能代理，到 2030 年，将有一个全面的人工智能团队为他们提供支持。他们的理想客户是希望通过可靠的人工智能同事自动执行重复任务的企业。

有很多应用程序可以使用Relevance AI平台自动执行重复性任务。例如，产品经理可以利用代理来生成规格并进行研究，或者利用工程师来帮助进行代码审查。目前，该初创公司正在积极探索涉及图像和音频的多模式用例。

Relevance AI和AppMaster等平台在技术民主化以及为各种规模和类型的公司提供有影响力的工具以提高生产力方面发挥着至关重要的作用。