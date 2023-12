La rivoluzionaria piattaforma low-code di Relevance AI è destinata a democratizzare l'accesso ai team AI

In un’era in cui gli strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT di OpenAI aumentano le prestazioni lavorative di quasi il 40%, la maggior parte delle aziende che creano unità di intelligenza artificiale sono quelle che possiedono importanti team di ingegneri. Tuttavia, una startup innovativa con sede in Australia, Relevance AI, si sforza di livellare il campo di gioco consentendo alle aziende di tutto lo spettro di costruire agenti AI personalizzati che ottimizzano la produttività attraverso la sua piattaforma SaaS low-code.

La missione che guida Relevance AI è liberare il potenziale del team dalle restrizioni di scala. Daniel Vassilev, co-fondatore della startup, sottolinea come l'azienda aspira a rimuovere le complessità IT, sbloccando la capacità dei rappresentanti dell'intelligenza artificiale di agire in modo indipendente, eseguendo flussi di lavoro e attività complessi con un livello di precisione e prevedibilità su cui le aziende possono fare affidamento.

Recentemente, Relevance AI ha raccolto 10 milioni di dollari (15 milioni di dollari australiani) in un round di finanziamento di serie A, guidato da King River Capital, e arricchito dai contributi di Surge di Peak XV, Galileo Venture e del loro ex investitore, Insight Partners. Questo nuovo afflusso di capitali, che porterà il finanziamento totale a 13,2 milioni di dollari, sarà incanalato nel miglioramento della loro piattaforma low-code, volta a consentire alle aziende di costruire e implementare agenti AI su misura che automatizzino le attività ricorrenti.

Relevance AI vanta un track record impressionante, con circa 6.000 aziende coinvolte nei tre mesi precedenti. Queste aziende hanno eseguito oltre 250.000 attività, che vanno dalla gestione delle richieste dei clienti, alla gestione delle vendite in uscita e alla conduzione di indagini di mercato. Sono riusciti a garantire collaborazioni con diversi grandi nomi nei settori della tecnologia, della vendita al dettaglio e dei beni di consumo in rapida evoluzione.

Nell'ambito della propria strategia di mercato, Relevance AI ha scelto di concentrarsi su due settori: team di vendita e di supporto, data la loro natura basata su testo e il notevole ritorno sull'investimento. Di conseguenza, hanno lanciato due prodotti pionieristici, che includono strumenti AI e agenti AI, che gli utenti possono integrare perfettamente nei loro flussi di lavoro attuali per automatizzare le attività banali. Uno dei loro recenti agenti AI di punta: l'agente BDR (Business Development Representative), che aiuta i team di vendita a ridurre il tempo dedicato alla gestione della posta in arrivo, ai follow-up e alla risposta alle domande di base, concentrandosi invece sulle chiamate di vendita. Attualmente stanno accelerando il processo di onboarding del cliente per l'agente BDR.

Relevance AI prevede un futuro in cui entro il 2025 ogni squadra impiegherà almeno un agente AI ed entro il 2030 un team AI completo li supporterà. I loro clienti ideali sono le aziende che desiderano automatizzare le proprie attività ricorrenti con un affidabile collaboratore AI.

Esistono numerose applicazioni per automatizzare le attività ripetitive utilizzando la piattaforma Relevance AI. Ad esempio, i product manager possono sfruttare gli agenti per generare specifiche ed effettuare ricerche, oppure gli ingegneri per aiutare con le revisioni del codice. Attualmente, la startup sta esplorando attivamente casi d’uso multimodali che coinvolgono immagini e audio.

Piattaforme come Relevance AI e AppMaster svolgono un ruolo vitale nella democratizzazione della tecnologia e forniscono alle aziende di ogni dimensione e forma strumenti di grande impatto per aumentare la produttività.