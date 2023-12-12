Alakalı Yapay Zekanın Devrim niteliğindeki Düşük Kodlu Platformu, Yapay Zeka Ekiplerine Erişimi Demokratikleştirmeye Hazır

OpenAI'nin ChatGPT'si gibi yapay zeka araçlarının iş performansını yaklaşık %40 oranında artırdığı bir çağda, yapay zeka birimleri oluşturan işletmelerin büyük kısmı, önemli mühendislik ekiplerine sahip olan işletmelerdir. Bununla birlikte, Avustralya merkezli yenilikçi bir girişim olan Relevance AI, geniş yelpazedeki şirketlerin low-code SaaS platformu aracılığıyla üretkenliği kolaylaştıran özelleştirilmiş yapay zeka aracıları oluşturmasına olanak tanıyarak oyun alanını eşitlemeye çalışıyor.

Relevance AI yönlendiren misyon, ekip potansiyelini ölçek kısıtlamalarından kurtarmaktır. Yeni girişimin kurucu ortağı Daniel Vassilev, firmanın BT karmaşıklıklarını nasıl ortadan kaldırmayı, yapay zeka temsilcilerinin bağımsız hareket etme yeteneğinin kilidini açmayı, karmaşık iş akışlarını ve görevleri işletmelerin güvenebileceği bir hassasiyet ve öngörülebilirlik düzeyinde yürütmeyi nasıl hedeflediğini vurguluyor.

Yakın zamanda Relevance AI, King River Capital'in öncülük ettiği ve Peak XV's Surge, Galileo Venture ve eski yatırımcıları Insight Partners'ın katkılarıyla desteklenen A Serisi finansman turunda 10 milyon dolar (15 milyon AUD) topladı. Toplam finansmanı 13,2 milyon dolara çıkaran bu yeni sermaye akışı, firmaların yinelenen görevleri otomatikleştiren özel hazırlanmış yapay zeka aracıları oluşturmasına ve uygulamasına olanak sağlamayı amaçlayan low-code platformlarını geliştirmeye kanalize edilecek.

Relevance AI, son üç ayda yaklaşık 6.000 şirketin katılımıyla etkileyici bir performans geçmişine sahip. Bu şirketler, müşteri sorgularının ele alınmasından, giden satışların yönetilmesine ve pazar araştırmalarının yürütülmesine kadar 250.000'den fazla görevi yerine getirmiştir. Teknoloji, perakende ve hızlı tüketim malları sektörlerinde birçok büyük isim ile işbirlikleri sağlamayı başardılar.

Relevance AI, pazar stratejilerinin bir parçası olarak, metin tabanlı yapıları ve dikkate değer yatırım getirileri göz önüne alındığında, satış ve destek ekipleri olmak üzere iki sektöre odaklanmayı seçti. Sonuç olarak, kullanıcıların sıradan görevleri otomatikleştirmek için mevcut iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre edebilecekleri AI Tools ve AI aracılarını içeren iki öncü ürünü piyasaya sürdüler. Son dönemdeki amiral gemisi yapay zeka temsilcilerinden biri olan iş geliştirme temsilcisi (BDR) temsilcisi, satış ekiplerinin gelen kutusu yönetimi, takipler ve temel sorgulara yanıt vermek için harcadıkları zamanı azaltmalarına ve bunun yerine satış çağrılarına odaklanmalarına yardımcı oluyor. Şu anda BDR temsilcisi için müşteri katılım sürecini hızlandırıyorlar.

Relevance AI, 2025 yılına kadar her ekibin en az bir AI aracısını çalıştıracağı ve 2030 yılına kadar kapsamlı bir AI ekibinin onları destekleyeceği bir gelecek öngörüyor. İdeal müşterileri, yinelenen görevlerini güvenilir bir yapay zeka iş arkadaşıyla otomatikleştirmek isteyen kuruluşlardır.

Relevance AI platformunu kullanarak tekrarlanan görevleri otomatikleştirmek için çok sayıda uygulama vardır. Örneğin, ürün yöneticileri, spesifikasyonları oluşturmak ve araştırma yapmak için aracılardan veya kod incelemelerine yardımcı olmak için mühendislerden yararlanabilir. Şu anda girişim, görüntü ve ses içeren çok modlu kullanım durumlarını aktif olarak araştırıyor.

Relevance AI ve AppMaster gibi platformlar, teknolojinin demokratikleştirilmesinde ve her boyut ve şekildeki şirketlere üretkenliği artıracak etkili araçlar sağlamada hayati rol oynuyor.