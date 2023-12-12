Революционная платформа Low-Code от Relevance AI, призванная демократизировать доступ к командам ИИ

В эпоху, когда инструменты искусственного интеллекта, такие как ChatGPT от OpenAI, повышают производительность труда почти на 40%, основная часть компаний, создающих подразделения ИИ, — это те, у которых есть значительные инженерные команды. Однако инновационный австралийский стартап Relevance AI стремится уравнять правила игры, позволяя компаниям всего спектра создавать индивидуальные агенты искусственного интеллекта, которые повышают производительность с помощью своей SaaS-платформы low-code.

Миссия Relevance AI — освободить потенциал команды от ограничений масштаба. Даниэль Василев, соучредитель стартапа, подчеркивает, что фирма стремится устранить сложности ИТ, открывая возможность представителям ИИ действовать независимо, выполняя сложные рабочие процессы и задачи с уровнем точности и предсказуемости, на который может положиться бизнес.

Недавно Relevance AI собрала 10 миллионов долларов (15 миллионов австралийских долларов) в рамках раунда финансирования серии A, инициированного King River Capital и дополненного пожертвованиями от Surge компании Peak XV, Galileo Venture и их бывшего инвестора Insight Partners. Этот новый приток капитала, в результате которого общая сумма финансирования увеличится до $13,2 млн, будет направлен на усовершенствование их платформы low-code, призванной позволить фирмам создавать и внедрять индивидуальные ИИ-агенты, которые автоматизируют повторяющиеся задачи.

Relevance AI может похвастаться впечатляющим послужным списком: за предыдущие три месяца к нему присоединилось около 6000 компаний. Эти компании выполнили более 250 000 задач, начиная от обработки запросов клиентов, управления исходящими продажами и проведения исследований рынка. Им удалось наладить сотрудничество с несколькими известными игроками в сфере технологий, розничной торговли и быстро развивающихся потребительских товаров.

В рамках своей рыночной стратегии Relevance AI решила сконцентрироваться на двух секторах — продажах и группах поддержки, учитывая их текстовый характер и примечательную отдачу от инвестиций. В результате они выпустили два новаторских продукта, в том числе инструменты искусственного интеллекта и агенты искусственного интеллекта, которые пользователи могут легко интегрировать в свои текущие рабочие процессы для автоматизации повседневных задач. Один из их последних флагманских агентов искусственного интеллекта — агент представителя по развитию бизнеса (BDR), который помогает командам продаж сократить время, затрачиваемое на управление входящими сообщениями, последующие действия и ответы на основные запросы, и вместо этого сосредоточиться на звонках по продажам. В настоящее время они ускоряют процесс адаптации клиентов к агенту BDR.

Relevance AI предвидит будущее, в котором к 2025 году каждая команда будет нанимать хотя бы одного агента ИИ, а к 2030 году их будет обеспечивать комплексная команда ИИ. Их идеальные клиенты — это предприятия, которые хотят автоматизировать свои повторяющиеся задачи с помощью надежного помощника по искусственному интеллекту.

Существует множество приложений для автоматизации повторяющихся задач с помощью платформы Relevance AI. Например, менеджеры по продуктам могут использовать агентов для создания спецификаций и проведения исследований, а инженеры — для помощи в проверке кода. В настоящее время стартап активно изучает варианты мультимодального использования, включающие изображение и аудио.

Такие платформы, как Relevance AI и AppMaster , играют жизненно важную роль в демократизации технологий и предоставлении компаниям всех размеров и форм эффективных инструментов для повышения производительности.