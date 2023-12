Het revolutionaire low-codeplatform van Relevance AI is bedoeld om de toegang tot AI-teams te democratiseren

In een tijdperk waarin hulpmiddelen voor kunstmatige intelligentie zoals OpenAI's ChatGPT de werkprestaties met bijna 40% verhogen, bestaat het merendeel van de bedrijven die AI-eenheden creëren uit substantiële technische teams. Een innovatieve, in Australië gevestigde startup, Relevance AI, streeft er echter naar om het speelveld gelijk te maken door bedrijven over het hele spectrum in staat te stellen op maat gemaakte AI-agents te bouwen die de productiviteit stroomlijnen via zijn low-code SaaS-platform.

De missie achter Relevance AI is om teampotentieel te bevrijden van de beperkingen van schaal. Daniel Vassilev, mede-oprichter van de startup, benadrukt hoe het bedrijf IT-complexiteiten wil wegnemen, waardoor AI-vertegenwoordigers de mogelijkheid krijgen om onafhankelijk te handelen en ingewikkelde workflows en taken uit te voeren met een niveau van precisie en voorspelbaarheid waar bedrijven op kunnen vertrouwen.

Onlangs heeft Relevance AI$10 miljoen (AUD 15 miljoen) ingezameld in een Series A-financieringsronde, onder leiding van King River Capital, en doorspekt met bijdragen van Peak XV's Surge, Galileo Venture, en hun voormalige investeerder, Insight Partners. Deze nieuwe kapitaalinstroom, waardoor hun totale financiering op 13,2 miljoen dollar komt, zal worden gekanaliseerd om hun low-code platform te verbeteren, gericht op het mogelijk maken van bedrijven om op maat gemaakte AI-agenten te bouwen en te implementeren die terugkerende taken automatiseren.

Relevance AI heeft een indrukwekkend trackrecord en heeft de afgelopen drie maanden ongeveer 6.000 bedrijven aan boord gehad. Deze bedrijven hebben meer dan 250.000 taken uitgevoerd, variërend van het afhandelen van klantvragen, het beheren van uitgaande verkopen en het uitvoeren van marktonderzoeken. Ze zijn erin geslaagd samenwerkingen tot stand te brengen met verschillende grote spelers in de sectoren technologie, detailhandel en snel veranderende consumptiegoederen.

Als onderdeel van hun marktstrategie heeft Relevance AI ervoor gekozen zich te concentreren op twee sectoren: verkoop- en ondersteuningsteams, gezien hun op tekst gebaseerde karakter en opmerkelijk rendement op investering. Daarom lanceerden ze twee baanbrekende producten, waaronder AI Tools en AI-agents, die gebruikers naadloos kunnen integreren in hun huidige workflows om alledaagse taken te automatiseren. Een van hun recente vlaggenschip AI-agenten – de Business Development Representative (BDR)-agent, die verkoopteams helpt de tijd te verminderen die wordt besteed aan het beheer van hun inbox, follow-ups en het reageren op basisvragen, en zich in plaats daarvan te concentreren op verkoopgesprekken. Momenteel zijn ze bezig met het versnellen van het onboardingproces van de klant voor de BDR-agent.

Relevance AI voorziet een toekomst waarin tegen 2025 elk team ten minste één AI-agent in dienst zal hebben, en tegen 2030 een uitgebreid AI-team hen zal ondersteunen. Hun ideale klanten zijn ondernemingen die hun terugkerende taken willen automatiseren met een betrouwbare AI-medewerker.

Er zijn tal van toepassingen voor het automatiseren van repetitieve taken met behulp van het Relevance AI platform. Productmanagers kunnen bijvoorbeeld profiteren van de agenten om specificaties te genereren en onderzoek uit te voeren, of van ingenieurs om te helpen met codebeoordelingen. Momenteel onderzoekt de startup actief multimodale gebruiksscenario's waarbij beeld en audio betrokken zijn.

Platforms als Relevance AI en AppMaster spelen een cruciale rol bij het democratiseren van technologie en het bieden van impactvolle tools aan bedrijven van elke omvang en vorm om de productiviteit te verhogen.