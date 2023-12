La plateforme révolutionnaire Low-Code de Relevance AI va démocratiser l'accès aux équipes d'IA

À une époque où les outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT d'OpenAI augmentent les performances de travail de près de 40 %, la plupart des entreprises qui créent des unités d'IA sont celles qui possèdent d'importantes équipes d'ingénierie. Cependant, une startup innovante basée en Australie, Relevance AI, s'efforce d'uniformiser les règles du jeu en permettant aux entreprises de tout le spectre de construire des agents d'IA personnalisés qui rationalisent la productivité grâce à sa plate-forme SaaS low-code.

La mission de Relevance AI est de libérer le potentiel de l’équipe des restrictions d’échelle. Daniel Vassilev, co-fondateur de la startup, souligne la façon dont l'entreprise aspire à supprimer les subtilités informatiques, en permettant aux représentants de l'IA d'agir de manière indépendante, en exécutant des flux de travail et des tâches complexes avec un niveau de précision et de prévisibilité sur lequel les entreprises peuvent compter.

Récemment, Relevance AI a collecté 10 millions de dollars (15 millions AUD) dans le cadre d'un cycle de financement de série A, dirigé par King River Capital et agrémenté des contributions de Surge de Peak XV, de Galileo Venture et de leur ancien investisseur, Insight Partners. Ce nouvel afflux de capitaux, portant leur financement total à 13,2 millions de dollars, sera consacré à l'amélioration de leur plateforme low-code, visant à permettre aux entreprises de construire et de mettre en œuvre des agents d'IA sur mesure qui automatisent les tâches récurrentes.

Relevance AI possède un historique impressionnant, avec environ 6 000 entreprises impliquées au cours des trois mois précédents. Ces entreprises ont exécuté plus de 250 000 tâches, allant du traitement des requêtes des clients à la gestion des ventes sortantes et à la réalisation d'études de marché. Ils ont réussi à nouer des collaborations avec plusieurs acteurs de renom dans les secteurs de la technologie, de la vente au détail et des biens de consommation en évolution rapide.

Dans le cadre de sa stratégie de marché, Relevance AI a choisi de se concentrer sur deux secteurs : les équipes commerciales et support, compte tenu de leur nature textuelle et de leur retour sur investissement remarquable. Par conséquent, ils ont lancé deux produits pionniers, qui incluent des outils d'IA et des agents d'IA, que les utilisateurs peuvent intégrer de manière transparente dans leurs flux de travail actuels pour automatiser les tâches banales. L'un de leurs récents agents d'IA phares – l'agent du représentant du développement commercial (BDR), qui aide les équipes commerciales à réduire le temps consacré à la gestion de la boîte de réception, aux suivis et à la réponse aux requêtes de base, et à se concentrer plutôt sur les appels commerciaux. Ils accélèrent actuellement le processus d’intégration des clients pour l’agent BDR.

Relevance AI envisage un avenir dans lequel d’ici 2025, chaque équipe emploiera au moins un agent d’IA, et d’ici 2030, une équipe d’IA complète les soutiendra. Leurs clients idéaux sont des entreprises qui souhaitent automatiser leurs tâches récurrentes avec un collègue IA fiable.

Il existe de nombreuses applications pour automatiser les tâches répétitives à l’aide de la plateforme Relevance AI. Par exemple, les chefs de produit peuvent profiter des agents pour générer des spécifications et effectuer des recherches, ou des ingénieurs pour aider aux révisions de code. Actuellement, la startup explore activement des cas d’utilisation multimodaux impliquant l’image et l’audio.

Des plates-formes telles que Relevance AI et AppMaster jouent un rôle essentiel dans la démocratisation de la technologie et en fournissant aux entreprises de toutes tailles et de toutes formes des outils efficaces pour augmenter la productivité.