تم إعداد النظام الأساسي الثوري منخفض التعليمات البرمجية الخاص بالذكاء الاصطناعي لإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى فرق الذكاء الاصطناعي

في عصر تعمل فيه أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT من OpenAI على رفع أداء العمل بنسبة 40٪ تقريبًا، فإن الجزء الأكبر من الشركات التي تنشئ وحدات الذكاء الاصطناعي هي تلك التي تمتلك فرقًا هندسية كبيرة. ومع ذلك، فإن شركة ناشئة مبتكرة مقرها أستراليا، Relevance AI ، تسعى جاهدة إلى تحقيق تكافؤ الفرص من خلال تمكين الشركات عبر الطيف من إنشاء عوامل ذكاء اصطناعي مخصصة تعمل على تبسيط الإنتاجية من خلال منصة SaaS low-code الخاصة بها.

تتمثل المهمة التي تقود Relevance AI في تحرير إمكانات الفريق من قيود الحجم. يؤكد دانييل فاسيليف، المؤسس المشارك للشركة الناشئة، على الكيفية التي تطمح بها الشركة إلى إزالة تعقيدات تكنولوجيا المعلومات، وفتح القدرة لممثلي الذكاء الاصطناعي على التصرف بشكل مستقل، وتنفيذ سير العمل والمهام المعقدة بمستوى من الدقة والقدرة على التنبؤ التي يمكن للشركات الاعتماد عليها.

في الآونة الأخيرة، جمعت Relevance AI مبلغ 10 ملايين دولار (15 مليون دولار أسترالي) في جولة تمويل من السلسلة A، بقيادة King River Capital، وتخللتها مساهمات من Peak XV's Surge وGalileo Venture ومستثمرهم السابق Insight Partners. وسيتم توجيه هذا التدفق الجديد لرأس المال، الذي يرفع إجمالي تمويلها إلى 13.2 مليون دولار، لتعزيز منصتها low-code ، والتي تهدف إلى السماح للشركات ببناء وتنفيذ عوامل الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا والتي تعمل على أتمتة المهام المتكررة.

تتمتع Relevance AI بسجل حافل مثير للإعجاب، حيث ضمت ما يقرب من 6000 شركة خلال الأشهر الثلاثة السابقة. وقد نفذت هذه الشركات أكثر من 250 ألف مهمة، بدءًا من التعامل مع استفسارات العملاء، وإدارة المبيعات الخارجية، وإجراء دراسات استقصائية للسوق. لقد تمكنوا من تأمين التعاون مع العديد من اللاعبين ذوي الأسماء الكبيرة في قطاعات التكنولوجيا وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة.

كجزء من استراتيجية السوق الخاصة بها، اختارت Relevance AI التركيز على قطاعين - فرق المبيعات والدعم، نظرًا لطبيعتها القائمة على النصوص وعائد الاستثمار الجدير بالملاحظة. ونتيجة لذلك، أطلقوا منتجين رائدين، يتضمنان أدوات الذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن للمستخدمين دمجها بسلاسة في سير العمل الحالي لأتمتة المهام الدنيوية. أحد وكلاء الذكاء الاصطناعي الرائدين مؤخرًا - وكيل ممثل تطوير الأعمال (BDR)، الذي يساعد فرق المبيعات في تقليل الوقت الذي تقضيه في إدارة البريد الوارد، والمتابعة، والرد على الاستفسارات الأساسية، والتركيز بدلاً من ذلك على مكالمات المبيعات. يقومون حاليًا بتسريع عملية تأهيل العملاء لوكيل BDR.

تتصور Relevance AI مستقبلًا حيث بحلول عام 2025، سيوظف كل فريق وكيلًا واحدًا على الأقل للذكاء الاصطناعي، وبحلول عام 2030، سيقوم فريق الذكاء الاصطناعي الشامل بدعمهم. عملاؤهم المثاليون هم المؤسسات التي ترغب في أتمتة مهامها المتكررة مع زميل عمل موثوق به يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

هناك الكثير من التطبيقات لأتمتة المهام المتكررة باستخدام منصة Relevance AI. على سبيل المثال، يمكن لمديري المنتجات الاستفادة من الوكلاء لإنشاء المواصفات وإجراء الأبحاث، أو المهندسين للمساعدة في مراجعات التعليمات البرمجية. حاليًا، تستكشف الشركة الناشئة بنشاط حالات الاستخدام متعدد الوسائط التي تتضمن الصورة والصوت.

تلعب منصات مثل Relevance AI و AppMaster أدوارًا حيوية في إضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا وتزويد الشركات من جميع الأحجام والأشكال بأدوات مؤثرة لزيادة الإنتاجية.