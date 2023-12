Die revolutionäre Low-Code-Plattform von Relevance AI soll den Zugang zu KI-Teams demokratisieren

In einer Zeit, in der Tools für künstliche Intelligenz wie ChatGPT von OpenAI die Arbeitsleistung um fast 40 % steigern, sind die meisten Unternehmen, die KI-Einheiten erstellen, solche, die über umfangreiche Engineering-Teams verfügen. Ein innovatives australisches Startup, Relevance AI, strebt jedoch danach, gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, indem es Unternehmen aus dem gesamten Spektrum ermöglicht, maßgeschneiderte KI-Agenten zu entwickeln, die die Produktivität über seine low-code SaaS-Plattform optimieren.

Die Mission von Relevance AI besteht darin, das Teampotenzial von Größenbeschränkungen zu befreien. Daniel Vassilev, Mitbegründer des Startups, betont, wie das Unternehmen darauf abzielt, IT-Feinheiten zu beseitigen und KI-Vertretern die Möglichkeit zu geben, unabhängig zu agieren und komplizierte Arbeitsabläufe und Aufgaben mit einem Maß an Präzision und Vorhersehbarkeit auszuführen, auf das sich Unternehmen verlassen können.

Kürzlich sammelte Relevance AI 10 Millionen US-Dollar (15 Millionen AUD) in einer Finanzierungsrunde der Serie A, angeführt von King River Capital und gespickt mit Beiträgen von Peak XV's Surge, Galileo Venture und ihrem ehemaligen Investor Insight Partners. Dieser neue Kapitalzufluss, der ihre Gesamtfinanzierung auf 13,2 Millionen US-Dollar erhöht, wird in die Verbesserung ihrer low-code Plattform gelenkt, die es Unternehmen ermöglichen soll, maßgeschneiderte KI-Agenten zu entwickeln und zu implementieren, die wiederkehrende Aufgaben automatisieren.

Relevance AI kann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz zurückblicken und hat in den letzten drei Monaten rund 6.000 Unternehmen an Bord geholt. Diese Unternehmen haben über 250.000 Aufgaben ausgeführt, die von der Bearbeitung von Kundenanfragen über die Verwaltung von Outbound-Verkäufen bis hin zur Durchführung von Marktstudien reichen. Es ist ihnen gelungen, Kooperationen mit mehreren namhaften Akteuren in den Bereichen Technologie, Einzelhandel und schnelllebige Konsumgüter zu sichern.

Im Rahmen seiner Marktstrategie hat sich Relevance AI aufgrund ihrer textbasierten Natur und der bemerkenswerten Kapitalrendite für die Konzentration auf zwei Sektoren entschieden – Vertriebs- und Supportteams. Infolgedessen brachten sie zwei bahnbrechende Produkte auf den Markt, darunter KI-Tools und KI-Agenten, die Benutzer nahtlos in ihre aktuellen Arbeitsabläufe integrieren können, um alltägliche Aufgaben zu automatisieren. Einer ihrer neuesten Flaggschiff-KI-Agenten – der Business Development Representative (BDR)-Agent, der Vertriebsteams dabei unterstützt, den Zeitaufwand für die Posteingangsverwaltung, Nachverfolgung und Beantwortung grundlegender Fragen zu reduzieren und sich stattdessen auf Verkaufsgespräche zu konzentrieren. Sie beschleunigen derzeit den Kunden-Onboarding-Prozess für den BDR-Agenten.

Relevance AI stellt sich eine Zukunft vor, in der bis 2025 jedes Team mindestens einen KI-Agenten beschäftigen wird und bis 2030 ein umfassendes KI-Team ihn unterstützen wird. Ihre idealen Kunden sind Unternehmen, die ihre wiederkehrenden Aufgaben mit einem zuverlässigen KI-Mitarbeiter automatisieren möchten.

Es gibt zahlreiche Anwendungen zur Automatisierung wiederkehrender Aufgaben mithilfe der Relevance AI Plattform. Beispielsweise können Produktmanager die Agenten nutzen, um Spezifikationen zu erstellen und Recherchen durchzuführen, oder Ingenieure, um bei Codeüberprüfungen zu helfen. Derzeit erforscht das Startup aktiv multimodale Anwendungsfälle, die Bild und Audio umfassen.

Plattformen wie Relevance AI und AppMaster spielen eine entscheidende Rolle bei der Demokratisierung von Technologie und bieten Unternehmen jeder Größe und Form wirkungsvolle Tools zur Steigerung der Produktivität.