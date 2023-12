Plataforma revolucionária de baixo código da Relevance AI definida para democratizar o acesso às equipes de IA

Numa era em que ferramentas de inteligência artificial como o ChatGPT da OpenAI elevam o desempenho do trabalho em quase 40%, a maior parte das empresas que criam unidades de IA são aquelas que possuem equipas de engenharia substanciais. No entanto, uma startup inovadora com sede na Austrália, Relevance AI, se esforça para nivelar o campo de atuação, permitindo que empresas de todo o espectro construam agentes de IA personalizados que otimizem a produtividade por meio de sua plataforma SaaS low-code.

A missão que impulsiona Relevance AI é liberar o potencial da equipe das restrições de escala. Daniel Vassilev, cofundador da startup, enfatiza como a empresa aspira a eliminar as complexidades de TI, desbloqueando a capacidade dos representantes de IA agirem de forma independente, realizando fluxos de trabalho e tarefas complexas com um nível de precisão e previsibilidade em que as empresas podem confiar.

Recentemente, Relevance AI arrecadou US$ 10 milhões (AUD 15 milhões) em uma rodada de financiamento da Série A, liderada pela King River Capital, e complementada com contribuições do Peak XV's Surge, Galileo Venture e seu antigo investidor, Insight Partners. Este novo influxo de capital, elevando o seu financiamento total para 13,2 milhões de dólares, será canalizado para melhorar a sua plataforma low-code, destinada a permitir que as empresas construam e implementem agentes de IA personalizados que automatizem tarefas recorrentes.

Relevance AI possui um histórico impressionante, tendo aproximadamente 6.000 empresas a bordo nos três meses anteriores. Essas empresas executaram mais de 250.000 tarefas, que vão desde o atendimento de dúvidas dos clientes, gerenciamento de vendas externas e realização de pesquisas de mercado. Eles conseguiram garantir colaborações com vários players de renome nos setores de tecnologia, varejo e bens de consumo em rápida evolução.

Como parte da sua estratégia de mercado, Relevance AI optou por se concentrar em dois setores – equipes de vendas e suporte, dada a sua natureza baseada em texto e notável retorno sobre o investimento. Consequentemente, lançaram dois produtos pioneiros, que incluem ferramentas de IA e agentes de IA, que os utilizadores podem integrar perfeitamente nos seus fluxos de trabalho atuais para automatizar tarefas mundanas. Um de seus mais recentes agentes de IA carro-chefe – o agente representante de desenvolvimento de negócios (BDR), que ajuda as equipes de vendas a reduzir o tempo gasto no gerenciamento da caixa de entrada, acompanhamentos e resposta a consultas básicas, concentrando-se em chamadas de vendas. Atualmente, eles estão acelerando o processo de integração do cliente para o agente BDR.

Relevance AI prevê um futuro em que, até 2025, cada equipe empregará pelo menos um agente de IA e, até 2030, uma equipe abrangente de IA os apoiará. Seus clientes ideais são empresas que desejam automatizar suas tarefas recorrentes com um colega de trabalho confiável de IA.

Existem muitos aplicativos para automatizar tarefas repetitivas usando a plataforma Relevance AI. Por exemplo, os gerentes de produto podem aproveitar os agentes para gerar especificações e realizar pesquisas, ou os engenheiros para ajudar nas revisões de código. Atualmente, a startup está explorando ativamente casos de uso multimodais que envolvem imagem e áudio.

Plataformas como Relevance AI e AppMaster desempenham papéis vitais na democratização da tecnologia e no fornecimento de ferramentas impactantes para empresas de todos os tamanhos e formatos para aumentar a produtividade.