Rewolucyjna platforma o niskim kodzie firmy Relevance AI ma na celu demokratyzację dostępu do zespołów AI

W czasach, gdy narzędzia sztucznej inteligencji, takie jak ChatGPT OpenAI, zwiększają wydajność pracy o prawie 40%, większość firm tworzących jednostki AI to te, które posiadają znaczne zespoły inżynieryjne. Jednak innowacyjny australijski start-up Relevance AI stara się wyrównać szanse, umożliwiając firmom z całego spektrum tworzenie dostosowanych agentów AI, które usprawniają produktywność za pośrednictwem platformy SaaS low-code.

Misją kierującą Relevance AI jest uwolnienie potencjału zespołu od ograniczeń skali. Daniel Vassilev, współzałożyciel startupu, podkreśla, w jaki sposób firma dąży do usunięcia zawiłości IT, odblokowania możliwości przedstawicielom AI niezależnego działania, wykonywania skomplikowanych przepływów pracy i zadań z poziomem precyzji i przewidywalności, na którym mogą polegać firmy.

Niedawno Relevance AI zebrała 10 milionów dolarów (15 milionów AUD) w ramach rundy finansowania serii A, której przewodził King River Capital i która została wzbogacona wkładami od spółki Surge należącej do Peak XV, Galileo Venture i jej byłego inwestora, Insight Partners. Ten świeży napływ kapitału, zwiększający łączne finansowanie do 13,2 mln dolarów, zostanie skierowany na ulepszenie platformy low-code, której celem będzie umożliwienie firmom konstruowania i wdrażania dostosowanych do indywidualnych potrzeb agentów sztucznej inteligencji, którzy automatyzują powtarzające się zadania.

Relevance AI może poszczycić się imponującymi osiągnięciami – w ciągu poprzednich trzech miesięcy zaangażowało się w nią około 6000 firm. Spółki te zrealizowały ponad 250 000 zadań począwszy od obsługi zapytań klientów, zarządzania sprzedażą wychodzącą, aż po prowadzenie badań rynkowych. Udało im się nawiązać współpracę z kilkoma znanymi graczami w sektorach technologii, handlu detalicznego i szybko zbywalnych towarów konsumpcyjnych.

W ramach swojej strategii rynkowej Relevance AI zdecydowała się skoncentrować na dwóch sektorach – zespołach sprzedaży i wsparciu, ze względu na ich tekstowy charakter i godny uwagi zwrot z inwestycji. W związku z tym wprowadzili na rynek dwa pionierskie produkty, które obejmują narzędzia AI i agentów AI, które użytkownicy mogą bezproblemowo zintegrować z obecnymi przepływami pracy w celu automatyzacji przyziemnych zadań. Jeden z ich najnowszych flagowych agentów AI – agent ds. rozwoju biznesu (BDR), który pomaga zespołom sprzedaży w skracaniu czasu spędzanego na zarządzaniu skrzynką odbiorczą, działaniach uzupełniających i odpowiadaniu na podstawowe zapytania, a zamiast tego skupia się na rozmowach sprzedażowych. Obecnie przyspieszają proces wdrażania klienta dla agenta BDR.

Relevance AI przewiduje przyszłość, w której do 2025 r. każdy zespół będzie zatrudniał co najmniej jednego agenta AI, a do 2030 r. będzie ich wspierał kompleksowy zespół AI. Ich idealnymi klientami są przedsiębiorstwa, które chcą zautomatyzować swoje powtarzające się zadania przy pomocy niezawodnego współpracownika AI.

Aplikacji umożliwiających automatyzację powtarzalnych zadań z wykorzystaniem platformy Relevance AI jest mnóstwo. Na przykład menedżerowie produktu mogą korzystać z agentów do generowania specyfikacji i przeprowadzania badań, a inżynierowie do pomocy przy przeglądach kodu. Obecnie startup aktywnie bada multimodalne zastosowania obejmujące obraz i dźwięk.

Platformy takie jak Relevance AI i AppMaster odgrywają kluczową rolę w demokratyzacji technologii i zapewnianiu firmom każdej wielkości i kształtu skutecznych narzędzi zwiększających produktywność.