任何应用程序都是处理数据（以程序代码形式呈现的信息）的系统。在与应用程序交互时，您可以“展示”数据以及它应该如何使用它。

通过启动用户帐户或键入消息，您可以创建新数据。通过单击“保存”按钮，您表明它们需要立即处理并保存以备将来使用。选择“编辑帐户”或“发送消息” - 给出以某种方式处理它们的命令。

数据库查询执行方案

您的应用程序的所有信息都存储在数据库中。它们是有序的结构，清楚地定义了每个元素的位置，指示了它们之间的关系以及如何使用它们。数据库可以建立在不同的原则上，AppMaster.io使用经典的关系型数据库，完全兼容PostgreSQL 。

关系数据模式的示例

为了能够用信息填充您的应用程序，您需要创建其数据库：

创建 数据模型 ——也就是说，向 AppMaster Studio“解释”你的数据是什么；

——也就是说，向 AppMaster Studio“解释”你的数据是什么； 在这些模型之间建立联系。

为此， AppMaster Studio有一个 Data Design 数据模型设计器。在其中，您将像普通程序员一样设计一个数据库。但是，您将使用可视化编程工具，而不是代码行。

AppMaster.io 数据模型设计器

在 AppMaster Studio 中创建您的第一个项目并转到 数据设计设计器 以了解本文的内容。

构建数据模型

数据模型描述了您添加到应用程序中的信息，这些信息对于 AppMaster Studio 来说是“可理解的”。它们可以与形状或绘图进行比较：它们决定了您的数据的外观、将与哪些其他数据相关联以及如何存储和处理数据。

例如，当您在AppMaster Studio中创建一个新项目时，用户模型会自动添加到其中 - 您将从中创建用户帐户。

通过创建和自定义模型，您可以设计应用程序的数据库。

一个东西

在您的应用程序中基于特定模型生成的数据单元将称为对象。

例如，您的员工 Jenny Smith 的帐户（由您或 Jenny 自己通过注册表创建）将是 User 类（由 User 模型创建）的对象。

在AppMaster Studio设计器中，您将只描述和规划未来的对象，但您只能在完成的应用程序中创建它们。

要从数据模型创建对象，您需要向应用程序页面添加一个特殊元素 - 例如，注册表单。您将在应用程序设计器中添加元素： Web Apps （用于 Web 应用程序）和Mobile Apps （用于移动应用程序）。为了获取有关对象的信息，使用了其他元素——表格、卡片——这些元素也被添加到设计器中。

例如，一旦 Jenny 填写注册表（此表单在创建项目时自动生成）并单击Sign UP ，她的帐户将被创建并保存在您的应用程序中。也就是说，将出现一个新对象，用户 Jenny Smith。您可以在“用户”表中查看有关它的信息，该表也是在管理面板应用程序中自动生成的。

每个对象都分配了一个 ID - 一个带有唯一编号的标识符，您的应用程序将通过它“识别”它。

字段

每个数据模型都有一些字段，这些字段包含未来对象的特征以及应用程序如何使用它们的基本说明。

例如，在 User 模型中，一些字段是默认创建的。 Jenny 在注册时填写了包括 -登录名、密码、名字、 #nbsp;名字和姓氏。有一个Groups字段，它将指示 Jenny 的帐户属于哪个用户组 - 通过该字段的值，应用程序将确定她可以访问哪些功能。您还可以创建其他字段，例如Address ，以将 Jenny 的地址添加到她的帐户中。

这些字段定义了对象可以具有的特征。在创建它时，您不需要填写所有这些 - 您可以稍后填写或根本不填写。您还可以根据需要设置自动完成或设置一些字段。

连接

可以在两个数据模型之间建立关系 - 以确定从它们创建的对象将如何相互关联和交互。

AppMaster.io 中的链接类型

此类链接分为三种类型：

has_one - 从数据模型 A 创建的 1 个对象，只能与从数据模型 B 创建的 1 个对象相关联。

- 从数据模型 A 创建的 1 个对象，只能与从数据模型 B 创建的 1 个对象相关联。 has_many - 从数据模型 A 创建的 1 个对象，可以与从数据模型 B 创建的多个对象相关联。

- 从数据模型 A 创建的 1 个对象，可以与从数据模型 B 创建的多个对象相关联。 many_to_many - 从数据模型 A 创建的一组对象可以与从数据模型 B 创建的许多对象相关联。

链接数据模型获得了在您的应用程序中进行协作处理的附加功能。一个数据模型可以与无数其他数据模型相关联 - 主要是不要将连接逻辑复杂化到您自己无法弄清楚的程度。

例如：如果您的应用程序允许员工创建内部订单（例如，购买文具），那么您创建一个Order模型并通过has_many将现有用户与其关联——那么 Jenny 可以创建多个订单（例如，每个月或季度）。如果您建立has_one关系，Jenny 将只能创建一张票。

下一步是什么？

因此，您已经学习了在AppMaster Studio中使用数据模型的基础知识。现在使用 此说明 创建您的第一个模型。

要自定义应用程序的逻辑，请使用 业务流程 和 端点 。

自定义可视化组件 - 编辑器 Web Apps （创建 Web 应用程序）和 Mobile Apps （创建移动应用程序）。

您可以使用 模块 添加附加功能。

阅读 我们的博客 和 电报频道 ，了解有关无代码开发和 AppMaster.io 平台的更多信息。加入 社区电报 聊天，直接与我们的程序员和其他非编码人员聊天！







