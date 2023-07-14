什么是公民开发人员？

公民开发人员是对公司业务流程和需求有深刻理解的非技术性个人。他们利用无代码和低代码开发平台创建网络、移动和后端应用程序，以满足特定的业务需求。这些平台使他们无需大量编程知识即可构建应用程序。公民开发者的崛起与技术的快速发展和各行各业的数字化转型密切相关。

随着企业从传统的手工方式向数字化和自动化方式转型，他们往往面临着对软件应用程序日益增长的需求。然而，创建和维护这些应用程序的过程通常既耗时又昂贵。公民开发人员通过快速制作功能性软件应用程序来填补这一空白，从而改善业务工作流程并提高效率。他们的作用对于组织内数字化转型的成功至关重要。

公民开发者在数字化转型中的作用

公民开发者具有独特的优势，能够对企业的数字化转型产生深远影响。他们对公司流程的深刻理解，加上使用no-code 平台创建软件应用程序的能力，使他们能够胜任一系列角色和任务：

快速应用开发 ：公民开发人员可以使用 no-code 和 low-code 平台快速制作应用程序。这些工具缩短了从构思到部署所需的时间，使公司能够快速满足关键需求或将繁琐的工作任务自动化。

：公民开发人员可以使用 和 平台快速制作应用程序。这些工具缩短了从构思到部署所需的时间，使公司能够快速满足关键需求或将繁琐的工作任务自动化。 减少IT积压 ：随着对数字解决方案需求的增加，IT部门经常会被项目积压压得喘不过气来。公民开发人员可以通过独立处理复杂程度较低的项目来帮助减少积压工作，并将IT团队解放出来，专注于资源密集型任务。

：随着对数字解决方案需求的增加，IT部门经常会被项目积压压得喘不过气来。公民开发人员可以通过独立处理复杂程度较低的项目来帮助减少积压工作，并将IT团队解放出来，专注于资源密集型任务。 增强企业用户的能力 ：公民开发人员不再依赖IT部门提供软件解决方案，他们可以根据具体部门的需求创建应用程序。这种自主性使最终用户能够更好地定制解决方案，并提高他们对解决方案的所有权。

：公民开发人员不再依赖IT部门提供软件解决方案，他们可以根据具体部门的需求创建应用程序。这种自主性使最终用户能够更好地定制解决方案，并提高他们对解决方案的所有权。 创新和实验 ：公民开发者可以方便地使用开发工具，并有责任改进内部流程，因此处于探索新概念和解决方案的有利位置。他们可以尝试利用人工智能和物联网等新兴技术的应用。

：公民开发者可以方便地使用开发工具，并有责任改进内部流程，因此处于探索新概念和解决方案的有利位置。他们可以尝试利用人工智能和物联网等新兴技术的应用。 加强合作：公民开发者的作用是在技术人员和非技术人员之间架起一座桥梁。作为应用程序的创建者和用户，公民开发者可以对业务需求和技术能力形成共识，从而促进更好的沟通和协作。

No-Code 平台如何增强公民开发者的能力

无代码平台旨在帮助没有编程专业知识的用户创建功能完备的应用程序。通过提供用户友好的拖放工具，这些平台使公民开发者能够将他们的创新想法变为现实。以下是no-code 平台的一些关键功能，可提高公民开发者的能力：

可视化应用构建器

No-code 平台通常包括用于创建应用界面的直观的可视化构建器。公民开发者只需将组件拖放到屏幕上，即可设计出网络和移动应用程序的用户界面。

预制组件

为了加快开发过程，no-code 平台提供了各种预置组件，用于处理表单、任务和通知等常见应用功能。市民开发人员可以快速定制这些组件，以满足他们的特定需求。

数据模型设计

No-code 平台通常提供可视化数据模型设计功能。该功能允许公民开发人员在不了解数据库管理系统或查询语言的情况下对应用程序的数据进行建模、存储和管理。

业务流程建模

许多no-code 平台都包含设计和管理业务流程的工具。公民开发人员可以通过可视化定义管理应用程序行为的规则和逻辑来创建自定义工作流和自动化任务。

应用程序接口和集成

与其他系统和服务的集成对于大多数业务应用程序来说至关重要。No-code 平台通常提供预置连接器或REST API支持，使公民开发人员能够将其应用程序与 CRM 系统、支付网关和社交媒体平台等外部服务集成。

通过利用no-code 平台的功能，公民开发者可以专注于解决业务问题，而平台则负责应用程序创建的技术方面。从本质上讲，no-code 平台通过将强大的开发工具交到日常商业用户手中，实现了应用开发的民主化。

AppMaster.io与众不同：通过端到端解决方案增强公民开发者的能力

AppMaster.io是一个no-code 平台，它的突出之处在于能够为公民开发者提供端到端解决方案，使他们能够轻松创建网络、移动和后台应用程序。AppMaster 成立于2020年，在no-code 开发平台中迅速赢得了良好的声誉，在快速应用开发（RAD）、API管理和拖放应用构建器等多个类别中被G2报道。

AppMaster.io 平台对公民开发者的主要优势在于，无论何时修改需求，它都能从头开始重新生成应用程序，从而消除技术债务。这种独特的方法确保即使是一个公民开发人员也能创建一个全面的、可扩展的软件解决方案，包括服务器后台、网站、客户门户和本地移动应用程序。

AppMaster.io 平台的主要功能专为方便公民开发者使用而设计，例如

可视化数据库模式设计： 为后端应用程序创建数据模型，无需数据库管理方面的专业知识。

为后端应用程序创建数据模型，无需数据库管理方面的专业知识。 业务流程建模： 使用 drag-and-drop 业务流程（BP）设计器可视化设计应用程序的业务逻辑。

使用 业务流程（BP）设计器可视化设计应用程序的业务逻辑。 REST API和WSS端点： 无需编写代码即可为您的应用程序自动生成安全可靠的服务器 endpoints 。

无需编写代码即可为您的应用程序自动生成安全可靠的服务器 。 拖放式用户界面设计：只需点击几下，即可为Web和移动应用程序构建和定制响应式用户界面。

灵活的订阅选项可满足各种业务需求，其中包括为希望测试平台的新用户提供的免费 "学习与探索 "计划。此外，AppMaster.io 还提供多种定价计划和一系列资源，从适合初创企业的套餐到企业级解决方案。

发展公民开发者社区：优势与挑战

在企业内部培养公民开发者社区有很多好处：

尽管好处多多，但培养一个蓬勃发展的公民开发者社区也面临着一些挑战：

角色定义： 明确定义公民开发者在企业中的角色和责任是成功的关键。

明确定义公民开发者在企业中的角色和责任是成功的关键。 与IT部门的关系： 在IT部门和公民开发者之间取得平衡对于确保合作和可持续开发实践至关重要。

在IT部门和公民开发者之间取得平衡对于确保合作和可持续开发实践至关重要。 培训和支持： 企业必须为公民开发者提供足够的培训、资源和持续支持，以不断提高他们的技能和绩效。

企业必须为公民开发者提供足够的培训、资源和持续支持，以不断提高他们的技能和绩效。 安全性和合规性：当雇佣大量不同的开发人员时，确保安全标准的正确实施和合规性至关重要。

将公民开发者融入企业的最佳实践

要成功地将公民开发人员整合到您的企业中，需要考虑到他们的独特需求和潜在挑战。以下是需要考虑的五项最佳实践：

定义明确的角色：在企业内部为公民开发者设定明确的角色，清楚地列出他们的职责，包括允许他们创建和部署的应用程序类型。 投资于培训和支持：为公民开发者提供持续的培训和支持，确保他们熟悉创建符合组织标准的应用程序所需的工具、平台和技术。 使用 no-code 平台：利用 no-code 平台，如 AppMaster .io ，这些平台专为公民开发者提供创建应用程序所需的资源和功能，而无需依赖广泛的编码技能。 鼓励与IT部门合作：通过建立分享反馈、识别潜在风险和共同维护应用程序以实现最佳性能的流程，营造公民开发者与组织IT部门之间的合作环境。 执行安全和合规政策：实施明确的安全性和合规性指导方针和政策，确保公民开发人员在创建应用程序时遵守行业标准。

通过采用这些最佳实践，您的组织可以释放公民开发者的真正潜力，并利用他们的技能推动数字化转型，创造更具包容性的创新文化。AppMaster.io 等平台在增强公民开发者的能力方面发挥着至关重要的作用，为他们提供创建有益于整个组织的应用程序所需的工具和资源。