No-code虚拟游览是指使用不需要任何编程知识的软件和平台创建的交互式和沉浸式体验。这些平台使开发人员、IT 专业人员甚至不懂技术的个人能够为各种行业和目的（包括房地产、教育、旅游和产品展示）创建强大、独特且引人入胜的虚拟旅游。 no-code运动彻底改变了我们对软件开发的思考方式，使流程民主化，以实现更多的可访问性、创造力和资源效率。

根据市场研究， no-code开发平台市场预计将从 2017 年的 38 亿美元增长到 2022 年的 272.3 亿美元，预测期内复合年增长率 (CAGR) 为 48.46%。这种快速增长可归因于对简化和加快软件开发流程的先进技术的需求不断增长。通过利用AppMaster等no-code开发平台，企业和个人可以创建复杂的应用程序，包括虚拟旅游，同时显着减少时间和精力。

借助AppMaster ，用户无需任何编码经验即可创建身临其境的虚拟之旅。 AppMaster与后端、Web 和移动应用程序兼容，通过drag-and-drop界面和庞大的预构建组件库简化了开发流程，有助于根据特定要求进行顺利、无缝的定制。此外， AppMaster自动生成服务器endpoints和数据库模式迁移脚本所需的文档，以确保在各种环境中的无缝集成和部署。

no-code虚拟旅游的定义方面之一是它们提供的交互性。与传统的静态图像或视频不同，虚拟游览为用户提供高度引人入胜的沉浸式体验，模拟在现实世界环境中探索和导航的感觉。客户可以整合各种多媒体元素，包括 3D 渲染图像、360 度全景图、音频旁白以及带有信息弹出窗口的热点，以进一步丰富体验

通过AppMaster创建的No-code虚拟游览利用现代网络技术的强大功能和灵活性，确保跨平台的兼容性以及各种设备上的最佳性能。例如，Web 应用程序是使用 Vue3 框架和 JavaScript/TypeScript 生成的，而移动应用程序则采用基于 Kotlin 和Jetpack Compose （适用于 Android）以及SwiftUI （适用于 iOS）的服务器驱动框架。这种多功能性可确保用户在开发和最终用户阶段获得无缝且个性化的体验。

使用AppMaster创建no-code虚拟游览的另一个优势是它致力于消除技术债务。每当用户修改需求或升级功能时， AppMaster都会从头开始重新生成应用程序，使用户能够不断改进他们的产品，而不会造成不必要的复杂性或累积的低效率。这是no-code世界的一个独特且宝贵的方面，因为它超越了传统编程范式所带来的限制。

此外， AppMaster专注于可交付性和可扩展性，使其成为企业和高负载用例的理想选择。通过使用Go（golang）生成的应用程序进行后端集成，即使在最苛刻的条件下，用户也可以享受卓越的性能和可靠性。该平台还提供与 PostgreSQL 兼容数据库的兼容性作为主要数据存储解决方案，使其成为广泛客户和行业的多功能选择。

总体而言， no-code虚拟旅游已成为满足现代企业和用户需求的突破性解决方案。通过利用AppMaster ，开发人员和企业可以加快软件开发，显着降低成本，并轻松适应不断变化的市场需求。通过使非程序员能够高效、直观地将他们的愿景变为现实， no-code虚拟之旅有望继续改变软件开发的格局，开创创新和可访问性的新时代。