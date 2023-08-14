在无代码开发的背景下，“应用程序”是指由服务器后端、面向客户端的用户界面、业务逻辑，甚至可能是本机移动应用程序组成的综合软件解决方案，使用AppMaster等no-code平台创建。使用no-code平台开发的应用程序使企业和个人能够创建软件解决方案，而无需任何编码或广泛的开发技能，从而大大减少开发时间和成本，同时提供视觉上吸引人且功能复杂的应用程序。

当使用no-code平台时，应用程序开发通常涉及创建软件解决方案的图形表示，然后由平台自动将其转换为代码。这些图形表示可能包括数据库的可视数据模型、用于描述业务逻辑和用户交互的流程图，以及用于设计 Web 和移动应用程序前端的drag-and-drop用户界面组件。例如， AppMaster提供了通过可视化业务流程设计器、REST API 和 WebSocket endpoints以可视化方式创建数据模型（数据库模式）、业务逻辑的能力，用于后端应用程序设计。

在开发过程结束时， AppMaster等no-code工具会使用诸如用于后端应用程序的 Go (golang)、用于 Web 应用程序的 Vue3 框架和 JavaScript/TypeScript 以及用于 Android 的 Kotlin 和Jetpack Compose等语言生成应用程序的源代码以及用于移动应用程序的 iOS 版SwiftUI 。编译后的代码可以打包并部署为可执行二进制文件或 Docker 容器，具体取决于订阅级别。此外，由于其服务器驱动的方法， AppMaster使用户能够在本地托管应用程序并更新移动应用程序的 UI、逻辑和 API 密钥，而无需向应用程序商店重新提交版本。

no-code应用程序开发最关键的方面之一是其减少技术债务的能力。每当需求发生变化时， AppMaster等平台都会从头开始重新生成应用程序，从而消除与手动代码修改相关的风险，并确保代码干净、优化和可维护。此外，通过自动生成 API 文档和数据库模式迁移脚本，开发人员可以始终了解应用程序结构和功能的任何更改。

AppMaster应用程序旨在与 PostgreSQL 兼容的数据库无缝协作作为其主要数据库解决方案，为各行业的用户提供增强的灵活性和多功能性。此外，用 Go 生成的编译后端应用程序提供了无与伦比的可扩展性，使AppMaster应用程序适合企业和高负载用例。

随着对快速高效软件开发的需求不断增加， AppMaster等no-code平台的采用不断增长。各种规模的企业和组织都可以利用no-code应用程序开发来创建适合其独特需求的定制软件解决方案，同时最大限度地减少开发时间和成本。例如，小型企业可以利用no-code工具轻松开发内部管理系统、客户关系管理 (CRM) 工具或电子商务平台。另一方面，较大的企业可以使用此类平台高效地开发复杂的、数据驱动的应用程序和综合业务平台，并且不会产生与传统开发方法相关的风险。

no-code上下文中的术语“应用程序”代表使用no-code平台开发的强大软件解决方案，使用户能够以最少的时间投入创建复杂的 Web、移动和后端应用程序，并且不需要编码专业知识。通过利用AppMaster等工具，企业和个人可以在开发过程中实现显着改进，降低成本和技术债务，同时实现更快的上市时间并提高最终产品的整体质量。