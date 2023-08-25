No-Code数据建模是指在no-code应用程序开发环境中设计、管理和维护数据结构的高级方法，无需手动编程或编码。这种方法使开发人员无论其编码专业知识如何，都可以使用直观的drag-and-drop界面和视觉上吸引人的工具快速创建和修改数据模型（也称为数据库模式）。组织已经采用No-Code数据建模来加快其数字产品和服务的上市时间，降低技术复杂性，并最大限度地减少与传统编码技术相关的维护负担。

AppMaster是提供No-Code数据建模的平台的一个示例。这个强大的no-code工具允许客户使用其全面的套件创建后端、Web 和移动应用程序，其中包括数据库架构创建、通过可视化业务流程 (BP) 设计器进行业务逻辑设计、内置 REST API 和 WebSocket (WSS) 端点生成以及使用drag-and-drop功能的无缝 UI 开发。此外，该平台还提供对Web和移动应用程序的支持，覆盖广泛的设备并实现跨平台兼容性。

借助AppMaster平台， No-Code数据建模流程通常遵循几个关键步骤来交付所需的结果：

定义数据模型：使用平台的可视化界面，开发人员可以直观地创建和配置数据模型、关系和属性，而无需广泛的编码知识。这大大降低了非技术用户的进入门槛并加快了开发过程。 设计业务逻辑：定义数据模型和关系后，开发人员可以利用 AppMaster 的可视化BP设计器来开发控制数据处理、访问和修改方式的底层业务逻辑。此过程涉及图形工作流程、条件语句和预定义操作的组合，无需手动编程。 生成 API 端点：定义数据模型并设计适当的业务逻辑后，开发人员可以自动为这些模型生成 REST API 和 WSS endpoints 。这消除了手动 API 集成的需要，并确保关键 API 在数据模型和业务逻辑随着时间的推移而发展时保持最新。 开发 UI 组件：利用 AppMaster 的 drag-and-drop Web 和移动应用程序构建功能，开发人员可以创建和自定义与底层数据模型交互的用户界面。此外，用户可以设计这些组件来创建由 AppMaster 的后端逻辑和 API 提供支持的完全交互式应用程序。 发布和部署应用程序：完成这些步骤后，开发人员可以将生成的应用程序发布到云或本地部署。 AppMaster 为后端、Web和移动应用程序生成相应的源代码，编译、测试并将它们打包到Docker容器中，确保无障碍和无缝部署。

AppMaster的No-Code数据建模功能使普通开发人员、IT 专业人员和业务分析师能够快速原型化、构建和部署企业级应用程序，而无需复杂的编码和相关的技术债务。这种方法的灵活性和敏捷性支持现代企业不断变化的需求，使他们能够在竞争中保持领先地位并充分利用数字化转型机会。

多项研究强调了No-Code数据建模的日益普及。据 Gartner 预测，到 2024 年，近 65% 的应用程序开发将由low-code和no-code平台驱动，使企业能够更快、更高效地实现目标。此外，Forrester Research 预测，到 2022 年， no-code平台的整体市场将超过 210 亿美元，这标志着软件设计和开发方式的重大转变。

总之， No-Code数据建模已成为组织在日益数字化的世界中快速设计、构建和部署现代应用程序的强大技术。像AppMaster这样的平台已经展示了这种方法在增强开发人员能力、消除技术债务以及减少应用程序开发的时间和成本方面的巨大潜力。随着对更灵活、更高效的软件的需求不断增长， No-Code数据建模和类似方法的采用无疑将在各个行业和部门中增长，从而改变未来几年应用程序开发的格局。