Sélecteur de fichiers

Dans ce nouveau module, nous continuerons à explorer les possibilités des processus d'entreprise. Nous allons imaginer des situations plus complexes que de simples opérations mathématiques. Nous étudierons les opérations de comparaison, de branchement, et le fonctionnement des cycles. Et aussi, nous allons découvrir comment travailler avec des fichiers et analyser leur contenu.

Pour ce faire, imaginez que notre tâche consiste à développer notre propre réseau social. Bien sûr, pas tout en même temps, la conception du profil de l'utilisateur sera suffisante.

Conception générale

Commençons par la conception générale. Nous devons concevoir la page et ajouter les éléments nécessaires. Un problème similaire a déjà été résolu lors du travail sur le 6e module, nous n'allons donc pas expliquer à nouveau toutes les étapes. Que ce soit une autre occasion de consolider les connaissances dans la pratique.

Imaginons qu'un utilisateur puisse ajouter un avatar à son profil, spécifier un login, et aussi remplir des informations biographiques. Mais il y a une condition - ces données ne peuvent pas être saisies directement (tous les champs de saisie ont le paramètre Disabled = true ) ; ils doivent être chargés à partir de fichiers.

Filepicker

Le bloc Filepicker peut être utilisé pour travailler avec des fichiers dans AppMaster. Il est idéal dans la plupart des situations et vous permet de spécifier divers paramètres et de choisir l'apparence. Mais le fait même de l'utiliser peut ne pas convenir à la conception que vous envisagez de mettre en œuvre. C'est pourquoi, dans notre exemple, nous allons utiliser une méthode différente et créer la possibilité de télécharger des fichiers sans Filepicker et même sans aucun bouton explicite.

Nous utiliserons le déclencheur Container onClick dans le conteneur principal pour ce faire. Tout clic sur le conteneur ou son élément lancera ce processus métier. Et nous devrions commencer par choisir les fichiers. Pour ce faire, nous utiliserons le bloc Select Files bloc. Sa particularité est que ce bloc requiert la participation de l'utilisateur pour son exécution. Le processus ne se déroulera qu'après la sélection des fichiers par l'utilisateur. Définissez le paramètre Max files = 99 pour pouvoir sélectionner plusieurs fichiers.

Il est prévu que l'utilisateur soumette deux fichiers simultanément. Le premier est une image à définir comme avatar. Le second est un fichier Excel (xlsx) avec le reste des données.