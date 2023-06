Ünlü video akışı devi YouTube, kısa bir süre önce reklam engelleme uzantılarının kullanımını kısıtlamayı amaçlayan bir pilot program başlattı. Şirket, izleyicileri üç videoyu izledikten sonra reklam engelleyicilerini devre dışı bırakmaya veya premium planına abone olmayı düşünmeye teşvik ediyor. Bu stratejik hareket ilk olarak Bleeping Computer tarafından tespit edildi ve masaüstlerinde reklam engelleme uzantıları kullananlara hizmetin uyarısını gösteren ekran görüntüleri sağlayan Reddit kullanıcıları tarafından paylaşıldı.

Bu uyarılarda YouTube, '3 videodan sonra video oynatıcı engellenecek' mesajıyla izleyicileri uyardı. İkincil mesaj, YouTube izin verilenler listesinde olmaması veya reklam engelleyicinin etkin kalması durumunda video oynatmanın durdurulabileceğini açıklar.

Başka bir Reddit kullanıcısı, YouTube Hizmet Şartlarını reklam engelleyiciler tarafından ihlal etmesi nedeniyle video erişimini nasıl engellediğini gösteren bir ekran görüntüsü yayınladı. YouTube mobil platformlarda reklam engelleyicileri sınırlama girişimlerine ilişkin raporlar da su yüzüne çıktı.

TechCrunch ile yapılan bir görüşmede şirket, uyarının küresel bir deneyin parçası olduğunu açıkladı. Şirket resmi bir açıklamada, "Reklam engelleyicileri etkinleştirilmiş izleyicileri YouTube'da reklamlara izin vermeye veya YouTube Premium'u denemeye teşvik eden, dünya çapında küçük bir deney yürütüyoruz" dedi.

Ayrıca, Google'ın bir yan kuruluşu olan şirket, yeni politikasını detaylandırdı. Bir kullanıcı, reklam engelleyicisinde YouTube beyaz listeye almayı reddederse, "aşırı durumlarda" video oynatma, belirsiz bir süre için devre dışı bırakılabilir.

Bu taktik, YouTube için tamamen yeni değil. Video akışı devi daha önce premium abonelikleri teşvik etmek için çeşitli keşifler başlatmıştı. Geçen yıl şirket, izleyicileri 4K video akışı için ücretli bir plan seçmeye teşvik eden kısa vadeli bir deney başlattı. Eylül gibi yakın bir tarihte, başka bir test, kesintisiz bir izleme deneyimi fikrini öne sürmek için videonun başlangıcında 11 atlanamayan devasa reklamın sunulmasını içeriyordu - premium hizmetlerine abone olmanın bir avantajı.

